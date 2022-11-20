Фотография Полотенце KARBY, 500x900, белый от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Полотенце KARBY, 500x900, белый

4.8
Оптовая цена при покупке от 10 шт290 ₽
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Полотенце KARBY, 500x900, белый
Полотенце KARBY, 500x900, белый
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Полотенце KARBY, 500x900, белый

4.8
290 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина500 мм
  • Ширина900 мм
  • Цветбелый
  • Материалхлопок

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