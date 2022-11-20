Фотография Полотенце KARBY, 500x900, серый от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Полотенце KARBY, 500x900, серый

4.6
Оптовая цена при покупке от 10 шт290 ₽
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Полотенце KARBY, 500x900, серый
Полотенце KARBY, 500x900, серый
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Полотенце KARBY, 500x900, серый

4.6
290 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина500 мм
  • Ширина900 мм
  • Цветсерый
  • Материалхлопок

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