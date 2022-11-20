Фотография Полотенце KARBY, 650x1300, белый от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Полотенце KARBY, 650x1300, белый

4.3
Оптовая цена при покупке от 10 шт690 ₽
В корзину Купить сейчас
Быстрый заказ
Полотенце KARBY, 650x1300, белый
Полотенце KARBY, 650x1300, белый
Итоговая сумма уточняется менеджером

и принять условия Политики конфиденциальности

Сообщите мне о снижении цены Предложить свою цену
Больше обивок в каталоге

О товаре

Все характеристики

Ваша оценка:

Голос учтен

Коммерческое предложение

Скачайте предложение по этому товару

Полотенце KARBY, 650x1300, белый

4.3
690 ₽
В корзинуКупить сейчас
Предыдущий товар в категории Полотенце KARBY, 500x900, белый
Полотенце KARBY, 500x900, белый
Следующий Полотенце KARBY, 400x700, серый
Полотенце KARBY, 400x700, серый

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина650 мм
  • Ширина1300 мм
  • Цветбелый
  • Материалхлопок

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Тапочки из спанбонда, произведённого компанией ChiedoCover
18 ₽
Оптовая цена
4.8
Тапочки из спанбонда
Настоящее фото товара Стул Кьявари Фиолетовый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490 ₽
Оптовая цена
5
Стул Кьявари Фиолетовый, пластиковый
Настоящее фото товара Чашка растительная, голубая с птичками, произведённого компанией ChiedoCover
1 390 ₽
Оптовая цена
4.6
Чашка растительная, голубая с птичками
Настоящее фото товара Комплект растительный, белый мак, произведённого компанией ChiedoCover
1 390 ₽
Оптовая цена
5
Комплект растительный, белый мак
Настоящее фото товара Чашка Дно морское, произведённого компанией ChiedoCover
1 390 ₽
Оптовая цена
4.7
Чашка Дно морское
Настоящее фото товара Чашка Каменный берег, произведённого компанией ChiedoCover
1 390 ₽
Оптовая цена
4.5
Чашка Каменный берег
Настоящее фото товара Чайный комплект Лаванда, произведённого компанией ChiedoCover
1 390 ₽
Оптовая цена
4.8
Чайный комплект Лаванда
Настоящее фото товара Декоративная подушка Тедди, черная, произведённого компанией ChiedoCover
550 ₽
Оптовая цена
4.2
Декоративная подушка Тедди, черная
Настоящее фото товара Декоративная подушка Ламбре, ромб, произведённого компанией ChiedoCover
750 ₽
Оптовая цена
4.9
Декоративная подушка Ламбре, ромб
Настоящее фото товара Халат с капюшоном из флисового трикотажа, произведённого компанией ChiedoCover
4 090 ₽
Оптовая цена
4.7
Халат с капюшоном из флисового трикотажа

Другие товары из раздела полотенца оптом

Настоящее фото товара Полотенце KARBY, 500x900, серый, произведённого компанией ChiedoCover
290 ₽
Оптовая цена
4.6
Полотенце KARBY, 500x900, серый
Настоящее фото товара Полотенце KARBY, 650x1300, серый, произведённого компанией ChiedoCover
690 ₽
Оптовая цена
4.5
Полотенце KARBY, 650x1300, серый
Настоящее фото товара Полотенце KARBY, 400x700, пыльно-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
190 ₽
Оптовая цена
4.9
Полотенце KARBY, 400x700, пыльно-розовый
Настоящее фото товара Полотенце KARBY, 500x900, пыльно-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
290 ₽
Оптовая цена
4.7
Полотенце KARBY, 500x900, пыльно-розовый
Настоящее фото товара Полотенце KARBY, 650x1300, пыльно-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
690 ₽
Оптовая цена
4.1
Полотенце KARBY, 650x1300, пыльно-розовый
Настоящее фото товара Полотенце YSBY, 300x500, белое, произведённого компанией ChiedoCover
90 ₽
Оптовая цена
5
Полотенце YSBY, 300x500, белое
Настоящее фото товара Полотенце YSBY, 500x900, белый, произведённого компанией ChiedoCover
290 ₽
Оптовая цена
4.9
Полотенце YSBY, 500x900, белый
Настоящее фото товара Полотенце YSBY, 650x1300, белый, произведённого компанией ChiedoCover
490 ₽
Оптовая цена
4.1
Полотенце YSBY, 650x1300, белый
Настоящее фото товара Полотенце YSBY, 300x500, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
90 ₽
Оптовая цена
4.7
Полотенце YSBY, 300x500, бежевый
Настоящее фото товара Полотенце YSBY, 500x900, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
290 ₽
Оптовая цена
4.4
Полотенце YSBY, 500x900, бежевый