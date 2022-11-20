Характеристики товара
Описание
Размер: 30 x 50
Плотность: 400г/м2
Размер: 30 x 50
Плотность: 400г/м2
Полотенце для ног белое 500
Полотенце для ног синее 500
Полотенце для ног белое 700
Полотенце для ног синее 700
Полотенце махровое белое 30x50
Полотенце махровое белое 40x70
Полотенце махровое белое 50x90
Полотенце махровое белое 70x140
Полотенце махровое 40x70, цветное
Полотенце махровое 50x90, цветное
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