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Полотенце махровое 40x70, цветное

15 оценок
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Полотенце махровое 30x50, цветное

Характеристики товара

Описание

Размер: 40 x 70

Плотность: 400г/м2

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