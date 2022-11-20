Характеристики товара
Описание
Размер: 50 x 90
Плотность: 400г/м2
Размер: 50 x 90
Плотность: 400г/м2
Полотенце для ног белое 500
Полотенце для ног синее 500
Полотенце для ног белое 700
Полотенце для ног синее 700
Полотенце махровое белое 30x50
Полотенце махровое белое 40x70
Полотенце махровое белое 50x90
Полотенце махровое белое 70x140
Полотенце махровое 30x50, цветное
Полотенце махровое 40x70, цветное
Столовая группа на 2 персоны
Подстолье металлическое 1020
Пуф Руби белый
Пуф Руби коричневый
Стеллаж 34
Стеновые панели Керкрад
Стеновые панели Кельн
Светильник лофт Вертолет
Обеденная группа Гулдс
Обеденная группа Холируд