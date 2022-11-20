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Полотенце махровое 70x140, цветное

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Характеристики товара

Описание

Размер: 70 x 140

Плотность: 400г/м2

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