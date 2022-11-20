Характеристики товара
Описание
Размер: 70 x 140
Плотность: 400г/м2
Размер: 70 x 140
Плотность: 400г/м2
Полотенце для ног белое 500
Полотенце для ног синее 500
Полотенце для ног белое 700
Полотенце для ног синее 700
Полотенце махровое белое 30x50
Полотенце махровое белое 40x70
Полотенце махровое белое 50x90
Полотенце махровое белое 70x140
Полотенце махровое 30x50, цветное
Полотенце махровое 40x70, цветное
Столовая группа
Скатерть Габардин, прямоугольная
Подстолье металлическое 1038
Подстолье металлическое 2727
Пуф Руби бежевый
Пуф Руби красный
Стеновые панели Кемптон
Стол письменный Классика №1
Светильник лофт Трапеция Виджинти Биг
Обеденная группа Фригус