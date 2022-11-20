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Полотенце махровое белое 30x50 - фото 1

Полотенце махровое белое 30x50

8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Размер: 30 x 50

Плотность: 430г/м2

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