Характеристики товара
Описание
Размер: 30 x 50
Плотность: 430г/м2
Размер: 30 x 50
Плотность: 430г/м2
Полотенце для ног белое 500
Полотенце для ног синее 500
Полотенце для ног белое 700
Полотенце для ног синее 700
Полотенце махровое белое 40x70
Полотенце махровое белое 50x90
Полотенце махровое белое 70x140
Полотенце махровое 30x50, цветное
Полотенце махровое 40x70, цветное
Полотенце махровое 50x90, цветное
Опора для стола V-образная, Светлая
Опора для стола V-образная, темная
Полотенце для ног белое 500
Полотенце махровое белое 70x140
КПБ 1.5, бязь 125гр (отбелка)
КПБ 2.0 сп, бязь (отбелка)
Стеллаж 26
Стол журнальный Классика №2
Банкетка нежравейка
Светильник лофт 5 ламп