Характеристики товара
Описание
Размер: 50 x 90
Плотность: 400г/м2
Размер: 50 x 90
Плотность: 400г/м2
Полотенце для ног белое 500
Полотенце для ног синее 500
Полотенце для ног белое 700
Полотенце для ног синее 700
Полотенце махровое белое 30x50
Полотенце махровое белое 40x70
Полотенце махровое белое 70x140
Полотенце махровое 30x50, цветное
Полотенце махровое 40x70, цветное
Полотенце махровое 50x90, цветное
Чехол 113, журавинка
Опора для стола Дуга
Полотенце для ног белое 700
Полотенце махровое белое 70x140
Стеллаж 29
Светильник лофт Зиг-Заг
Вешалка Верона 1/1 Д
Обеденная группа Баулайн
Обеденная группа Бернт
Пуфик-банкетка Салация