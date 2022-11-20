Характеристики товара
Описание
Размер: 70 x 140
Плотность: 430г/м2
Размер: 70 x 140
Плотность: 430г/м2
Полотенце для ног белое 500
Полотенце для ног синее 500
Полотенце для ног белое 700
Полотенце для ног синее 700
Полотенце махровое белое 30x50
Полотенце махровое белое 40x70
Полотенце махровое белое 50x90
Полотенце махровое 30x50, цветное
Полотенце махровое 40x70, цветное
Полотенце махровое 50x90, цветное
Чехол для стола 01
Чехол для стола 02
Полотенце для ног белое 500
Полотенце для ног белое 700
Полотенце махровое белое 30x50
Полотенце махровое белое 50x90
КПБ 1.5, бязь 125гр (отбелка)
КПБ 2.0 сп, бязь (отбелка)
Стеллаж Лофт 30, разборный
Стеллаж 31