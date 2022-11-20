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Полотенце махровое KARNA, 1400x700, серый - фото 1

Полотенце махровое KARNA, 1400x700, серый

12 оценок
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Полотенце махровое KARNA, 1400x700, темно-серый
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Полотенце махровое KARNA, 1400x700, темно-серый

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина700 мм
  • Длина1400 мм
  • Материалхлопок
  • Цветсерый

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