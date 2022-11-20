Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина700 мм
- Длина1400 мм
- Материалхлопок
- Цветсерый
Полотенце для ног белое 700
Полотенце для ног синее 700
Полотенце махровое белое 30x50
Полотенце махровое белое 40x70
Полотенце махровое белое 50x90
Полотенце махровое белое 70x140
Полотенце махровое 40x70, цветное
Полотенце махровое 50x90, цветное
Полотенце махровое 70x140, цветное
Полотенце банное Bamboo PR-4
Стул Блиц Прозрачный, пластиковый
Парикмахерское кресло Orlando
Парикмахерское кресло Реймонд
Парикмахерское кресло Релакс
Парикмахерское кресло Фишук
Парикмахерское кресло Vegas
Декоративная подушка Bella, серая
Декоративная подушка Тедди, серая