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Полотенце махровое KARNA, 600x400, абрикосовый - фото 1

Полотенце махровое KARNA, 600x400, абрикосовый

15 оценок
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Полотенце махровое KARNA, 600x400, белый
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Полотенце махровое KARNA, 600x400, белый

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина400 мм
  • Длина600 мм
  • Материалхлопок
  • Цветрозовый

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