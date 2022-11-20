Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина400 мм
- Длина600 мм
- Материалхлопок
- Цветбронза
Полотенце для ног белое 700
Полотенце для ног синее 700
Полотенце махровое белое 30x50
Полотенце махровое белое 40x70
Полотенце махровое белое 50x90
Полотенце махровое белое 70x140
Полотенце махровое 40x70, цветное
Полотенце махровое 50x90, цветное
Полотенце махровое 70x140, цветное
Полотенце банное Bamboo PR-4
Стул Блиц Красный, пластиковый
Парикмахерское кресло Гармония №2
Парикмахерское кресло Куби
Парикмахерское кресло Родос
Парикмахерское кресло Вивьен
Парикмахерское кресло Фаби
Декоративная подушка Мекнес, Морокко
Декоративная подушка Морокко