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Полотенце махровое KARNA, 600x400, кирпичный - фото 1

Полотенце махровое KARNA, 600x400, кирпичный

10 оценок
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Полотенце махровое KARNA, 600x400, абрикосовый
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Полотенце махровое KARNA, 600x400, абрикосовый

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина400 мм
  • Длина600 мм
  • Материалхлопок
  • Цветбронза

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