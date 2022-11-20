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Полотенце махровое KARNA, 600x400, коричневый - фото 1

Полотенце махровое KARNA, 600x400, коричневый

13 оценок
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Полотенце махровое KARNA, 600x400, темно-серый
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Полотенце махровое KARNA, 600x400, темно-серый

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина400 мм
  • Длина600 мм
  • Материалхлопок
  • Цветкоричневый

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