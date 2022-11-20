Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина400 мм
- Длина600 мм
- Материалхлопок
- Цветсерый
Полотенце для ног белое 700
Полотенце для ног синее 700
Полотенце махровое белое 30x50
Полотенце махровое белое 40x70
Полотенце махровое белое 50x90
Полотенце махровое белое 70x140
Полотенце махровое 40x70, цветное
Полотенце махровое 50x90, цветное
Полотенце махровое 70x140, цветное
Полотенце банное Bamboo PR-4
Стул Кьявари пластиковый NEW, белый
Парикмахерское кресло Лика
Парикмахерское кресло Фаэтон
Парикмахерское кресло Quanto
Парикмахерское кресло Престиж
Парикмахерское кресло Cobra
Декоративная подушка Богемия, темно-зеленая
Декоративная подушка Тедди, черная