Товар в корзине. Перейти
Полотенце махровое KARNA, 600x400, серый - фото 1

Полотенце махровое KARNA, 600x400, серый

14 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Полотенце махровое KARNA, 600x400, зеленый
Полотенце махровое KARNA, 600x400, зеленый
Следующий Полотенце махровое KARNA, 600x400, синий
Полотенце махровое KARNA, 600x400, зеленый

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина400 мм
  • Длина600 мм
  • Материалхлопок
  • Цветсерый

Похожие товары

Настоящее фото товара Полотенце для ног белое 700, произведённого компанией ChiedoCover
390
Оптовая цена
6

Полотенце для ног белое 700

Настоящее фото товара Полотенце для ног синее 700, произведённого компанией ChiedoCover
390
Оптовая цена
15

Полотенце для ног синее 700

Полотенце махровое белое 30x50Настоящее фото товара Полотенце махровое белое 30x50, произведённого компанией ChiedoCover
290
Оптовая цена
8

Полотенце махровое белое 30x50

Полотенце махровое белое 40x70Настоящее фото товара Полотенце махровое белое 40x70, произведённого компанией ChiedoCover
390
Оптовая цена
15

Полотенце махровое белое 40x70

Полотенце махровое белое 50x90Настоящее фото товара Полотенце махровое белое 50x90, произведённого компанией ChiedoCover
490
Оптовая цена
15

Полотенце махровое белое 50x90

Полотенце махровое белое 70x140Настоящее фото товара Полотенце махровое белое 70x140, произведённого компанией ChiedoCover
790
Оптовая цена
8

Полотенце махровое белое 70x140

Полотенце махровое 40x70, цветноеНастоящее фото товара Полотенце махровое 40x70, цветное, произведённого компанией ChiedoCover
390
Оптовая цена
15

Полотенце махровое 40x70, цветное

Полотенце махровое 50x90, цветноеНастоящее фото товара Полотенце махровое 50x90, цветное, произведённого компанией ChiedoCover
490
Оптовая цена
14

Полотенце махровое 50x90, цветное

Полотенце махровое 70x140, цветноеНастоящее фото товара Полотенце махровое 70x140, цветное, произведённого компанией ChiedoCover
790
Оптовая цена
8

Полотенце махровое 70x140, цветное

Полотенце банное Bamboo PR-4 Настоящее фото товара Полотенце банное Bamboo PR-4 , произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена
14

Полотенце банное Bamboo PR-4

С этим товаром покупают
Стул Кьявари пластиковый NEW, белыйНастоящее фото товара Стул Кьявари пластиковый NEW, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 3907
4 690 ₽Оптовая цена
79

Стул Кьявари пластиковый NEW, белый

В наличии 112 шт.
Парикмахерское кресло ЛикаНастоящее фото товара Парикмахерское кресло Лика, произведённого компанией ChiedoCover
23 290
Оптовая цена
7

Парикмахерское кресло Лика

Парикмахерское кресло ФаэтонНастоящее фото товара Парикмахерское кресло Фаэтон, произведённого компанией ChiedoCover
23 490
Оптовая цена
11

Парикмахерское кресло Фаэтон

Настоящее фото товара Парикмахерское кресло Quanto, произведённого компанией ChiedoCover
23 490
Оптовая цена
8

Парикмахерское кресло Quanto

Настоящее фото товара Парикмахерское кресло Престиж, произведённого компанией ChiedoCover
23 590
Оптовая цена
14

Парикмахерское кресло Престиж

Настоящее фото товара Парикмахерское кресло Cobra, произведённого компанией ChiedoCover
23 690
Оптовая цена
5

Парикмахерское кресло Cobra

Настоящее фото товара Декоративная подушка Богемия, темно-зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
от650
14

Декоративная подушка Богемия, темно-зеленая

Настоящее фото товара Декоративная подушка Тедди, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от650
14

Декоративная подушка Тедди, черная

Другие товары из разделаполотенца
Полотенце банное Emily-6 Настоящее фото товара Полотенце банное Emily-6 , произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена
12

Полотенце банное Emily-6

Полотенце банное Bamboo CL-1 Настоящее фото товара Полотенце банное Bamboo CL-1 , произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена
13

Полотенце банное Bamboo CL-1

Полотенце банное Wellness-8 Настоящее фото товара Полотенце банное Wellness-8 , произведённого компанией ChiedoCover
от490
Оптовая цена
6

Полотенце банное Wellness-8

Полотенце банное Seashells-6 Настоящее фото товара Полотенце банное Seashells-6 , произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена
15

Полотенце банное Seashells-6

Полотенце банное Seashells-7 Настоящее фото товара Полотенце банное Seashells-7 , произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена
15

Полотенце банное Seashells-7