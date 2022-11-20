Товар в корзине. Перейти
Полотенце махровое KARNA, 600x400, синий - фото 1

Полотенце махровое KARNA, 600x400, синий

9 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Полотенце махровое KARNA, 600x400, серый
Полотенце махровое KARNA, 600x400, серый
Следующий Полотенце для ног белое 700
Полотенце махровое KARNA, 600x400, серый

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина400 мм
  • Длина600 мм
  • Материалхлопок
  • Цветсиний

Похожие товары

Настоящее фото товара Полотенце для ног белое 700, произведённого компанией ChiedoCover
390
Оптовая цена
6

Полотенце для ног белое 700

Настоящее фото товара Полотенце для ног синее 700, произведённого компанией ChiedoCover
390
Оптовая цена
15

Полотенце для ног синее 700

Полотенце махровое белое 30x50Настоящее фото товара Полотенце махровое белое 30x50, произведённого компанией ChiedoCover
290
Оптовая цена
8

Полотенце махровое белое 30x50

Полотенце махровое белое 40x70Настоящее фото товара Полотенце махровое белое 40x70, произведённого компанией ChiedoCover
390
Оптовая цена
15

Полотенце махровое белое 40x70

Полотенце махровое белое 50x90Настоящее фото товара Полотенце махровое белое 50x90, произведённого компанией ChiedoCover
490
Оптовая цена
15

Полотенце махровое белое 50x90

Полотенце махровое белое 70x140Настоящее фото товара Полотенце махровое белое 70x140, произведённого компанией ChiedoCover
790
Оптовая цена
8

Полотенце махровое белое 70x140

Полотенце махровое 40x70, цветноеНастоящее фото товара Полотенце махровое 40x70, цветное, произведённого компанией ChiedoCover
390
Оптовая цена
15

Полотенце махровое 40x70, цветное

Полотенце махровое 50x90, цветноеНастоящее фото товара Полотенце махровое 50x90, цветное, произведённого компанией ChiedoCover
490
Оптовая цена
14

Полотенце махровое 50x90, цветное

Полотенце махровое 70x140, цветноеНастоящее фото товара Полотенце махровое 70x140, цветное, произведённого компанией ChiedoCover
790
Оптовая цена
8

Полотенце махровое 70x140, цветное

Полотенце банное Bamboo PR-4 Настоящее фото товара Полотенце банное Bamboo PR-4 , произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена
14

Полотенце банное Bamboo PR-4

С этим товаром покупают
Стул Victoria Ghost Красный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена
5

Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый

Парикмахерское кресло Malta A73Настоящее фото товара Парикмахерское кресло Malta A73, произведённого компанией ChiedoCover
23 890
Оптовая цена
7

Парикмахерское кресло Malta A73

Тележка для банкетных стульев ТБС01Настоящее фото товара Тележка для банкетных стульев ТБС01, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
8

Тележка для банкетных стульев ТБС01

Настоящее фото товара Тележка для транспортировки стульев, произведённого компанией ChiedoCover
15 490
Оптовая цена
5

Тележка для транспортировки стульев

Настоящее фото товара Тележка для транспортировки столов, произведённого компанией ChiedoCover
15 490
Оптовая цена
14

Тележка для транспортировки столов

Настоящее фото товара Тележка для хранения столов , произведённого компанией ChiedoCover
26 990
Оптовая цена
8

Тележка для хранения столов

В наличии 5 шт.
Настоящее фото товара Декоративная подушка Тедди, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от650
14

Декоративная подушка Тедди, черная

Другие товары из разделаполотенца
Полотенце банное Emily-6 Настоящее фото товара Полотенце банное Emily-6 , произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена
12

Полотенце банное Emily-6

Полотенце банное Bamboo CL-1 Настоящее фото товара Полотенце банное Bamboo CL-1 , произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена
13

Полотенце банное Bamboo CL-1

Полотенце банное Wellness-8 Настоящее фото товара Полотенце банное Wellness-8 , произведённого компанией ChiedoCover
от490
Оптовая цена
6

Полотенце банное Wellness-8

Полотенце банное Seashells-6 Настоящее фото товара Полотенце банное Seashells-6 , произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена
15

Полотенце банное Seashells-6

Полотенце банное Seashells-7 Настоящее фото товара Полотенце банное Seashells-7 , произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена
15

Полотенце банное Seashells-7