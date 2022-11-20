Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина400 мм
- Длина600 мм
- Материалхлопок
- Цветсиний
Полотенце для ног белое 700
Полотенце для ног синее 700
Полотенце махровое белое 30x50
Полотенце махровое белое 40x70
Полотенце махровое белое 50x90
Полотенце махровое белое 70x140
Полотенце махровое 40x70, цветное
Полотенце махровое 50x90, цветное
Полотенце махровое 70x140, цветное
Полотенце банное Bamboo PR-4
Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый
Парикмахерское кресло Malta A73
Тележка для банкетных стульев ТБС01
Тележка для транспортировки стульев
Тележка для транспортировки столов
Тележка для хранения столов
Декоративная подушка Тедди, черная