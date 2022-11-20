Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина700 мм
- Длина1400 мм
- Материалхлопок
- Цветрозовый
Полотенце для ног белое 700
Полотенце для ног синее 700
Полотенце махровое белое 30x50
Полотенце махровое белое 40x70
Полотенце махровое белое 50x90
Полотенце махровое белое 70x140
Полотенце махровое 40x70, цветное
Полотенце махровое 50x90, цветное
Полотенце махровое 70x140, цветное
Полотенце банное Bamboo PR-4
Стул Кристалл Красный, пластиковый
Парикмахерское кресло Марго
Парикмахерское кресло Шайн
Парикмахерское кресло Николь
Парикмахерское кресло Perfekt
Парикмахерское кресло Брут №2
Декоративная подушка Марракеш
Декоративная подушка Нелла, черная