Товар в корзине. Перейти
Полотенце махровое KARNA, 1400x700, розовый - фото 1

Полотенце махровое KARNA, 1400x700, розовый

11 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Полотенце махровое KARNA, 1400x700, зеленый
Полотенце махровое KARNA, 1400x700, зеленый
Следующий Полотенце махровое KARNA, 1400x700, синий
Полотенце махровое KARNA, 1400x700, зеленый

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина700 мм
  • Длина1400 мм
  • Материалхлопок
  • Цветрозовый

Похожие товары

Настоящее фото товара Полотенце для ног белое 700, произведённого компанией ChiedoCover
390
Оптовая цена
6

Полотенце для ног белое 700

Настоящее фото товара Полотенце для ног синее 700, произведённого компанией ChiedoCover
390
Оптовая цена
15

Полотенце для ног синее 700

Полотенце махровое белое 30x50Настоящее фото товара Полотенце махровое белое 30x50, произведённого компанией ChiedoCover
290
Оптовая цена
8

Полотенце махровое белое 30x50

Полотенце махровое белое 40x70Настоящее фото товара Полотенце махровое белое 40x70, произведённого компанией ChiedoCover
390
Оптовая цена
15

Полотенце махровое белое 40x70

Полотенце махровое белое 50x90Настоящее фото товара Полотенце махровое белое 50x90, произведённого компанией ChiedoCover
490
Оптовая цена
15

Полотенце махровое белое 50x90

Полотенце махровое белое 70x140Настоящее фото товара Полотенце махровое белое 70x140, произведённого компанией ChiedoCover
790
Оптовая цена
8

Полотенце махровое белое 70x140

Полотенце махровое 40x70, цветноеНастоящее фото товара Полотенце махровое 40x70, цветное, произведённого компанией ChiedoCover
390
Оптовая цена
15

Полотенце махровое 40x70, цветное

Полотенце махровое 50x90, цветноеНастоящее фото товара Полотенце махровое 50x90, цветное, произведённого компанией ChiedoCover
490
Оптовая цена
14

Полотенце махровое 50x90, цветное

Полотенце махровое 70x140, цветноеНастоящее фото товара Полотенце махровое 70x140, цветное, произведённого компанией ChiedoCover
790
Оптовая цена
8

Полотенце махровое 70x140, цветное

Полотенце банное Bamboo PR-4 Настоящее фото товара Полотенце банное Bamboo PR-4 , произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена
14

Полотенце банное Bamboo PR-4

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Стул Кристалл Красный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
15 890
Оптовая цена
15

Стул Кристалл Красный, пластиковый

В наличии 12 шт.
Парикмахерское кресло МаргоНастоящее фото товара Парикмахерское кресло Марго, произведённого компанией ChiedoCover
16 490
Оптовая цена
11

Парикмахерское кресло Марго

Парикмахерское кресло ШайнНастоящее фото товара Парикмахерское кресло Шайн, произведённого компанией ChiedoCover
16 590
Оптовая цена
13

Парикмахерское кресло Шайн

Парикмахерское кресло НикольНастоящее фото товара Парикмахерское кресло Николь, произведённого компанией ChiedoCover
16 690
Оптовая цена
15

Парикмахерское кресло Николь

Настоящее фото товара Парикмахерское кресло Perfekt, произведённого компанией ChiedoCover
16 690
Оптовая цена
8

Парикмахерское кресло Perfekt

Парикмахерское кресло Брут №2Настоящее фото товара Парикмахерское кресло Брут №2, произведённого компанией ChiedoCover
16 690
Оптовая цена
11

Парикмахерское кресло Брут №2

Декоративная подушка МарракешНастоящее фото товара Декоративная подушка Марракеш, произведённого компанией ChiedoCover
от950
14

Декоративная подушка Марракеш

Настоящее фото товара Декоративная подушка Нелла, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от690
10

Декоративная подушка Нелла, черная

Другие товары из разделаполотенца
Полотенце банное Emily-6 Настоящее фото товара Полотенце банное Emily-6 , произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена
12

Полотенце банное Emily-6

Полотенце банное Bamboo CL-1 Настоящее фото товара Полотенце банное Bamboo CL-1 , произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена
13

Полотенце банное Bamboo CL-1

Полотенце банное Wellness-8 Настоящее фото товара Полотенце банное Wellness-8 , произведённого компанией ChiedoCover
от490
Оптовая цена
6

Полотенце банное Wellness-8

Полотенце банное Seashells-6 Настоящее фото товара Полотенце банное Seashells-6 , произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена
15

Полотенце банное Seashells-6

Полотенце банное Seashells-7 Настоящее фото товара Полотенце банное Seashells-7 , произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена
15

Полотенце банное Seashells-7