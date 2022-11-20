Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина700 мм
- Длина1400 мм
- Материалхлопок
- Цветсиний
Полотенце для ног белое 700
Полотенце для ног синее 700
Полотенце махровое белое 30x50
Полотенце махровое белое 40x70
Полотенце махровое белое 50x90
Полотенце махровое белое 70x140
Полотенце махровое 40x70, цветное
Полотенце махровое 50x90, цветное
Полотенце махровое 70x140, цветное
Полотенце банное Bamboo PR-4
Парикмахерское кресло Перфект П
Парикмахерское кресло Bella
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Парикмахерское кресло Бостон
Парикмахерское кресло Гакона
Стул Кьявари Bride пластик белый
Халат-кимоно из хлопковой вуали Dario