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Полотенце махровое KARNA, 1400x700, синий - фото 1

Полотенце махровое KARNA, 1400x700, синий

15 оценок
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Полотенце махровое KARNA, 1400x700, розовый
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Полотенце махровое KARNA, 1400x700, розовый

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина700 мм
  • Длина1400 мм
  • Материалхлопок
  • Цветсиний

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