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Полотенце махровое KARNA, 600x400, зеленый - фото 1

Полотенце махровое KARNA, 600x400, зеленый

13 оценок
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Полотенце махровое KARNA, 600x400, коричневый
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Полотенце махровое KARNA, 600x400, коричневый

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина400 мм
  • Длина600 мм
  • Материалхлопок
  • Цветзеленый

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