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Полотенце махровое KARNA, 900x500, абрикосовый - фото 1

Полотенце махровое KARNA, 900x500, абрикосовый

5 оценок
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Полотенце махровое KARNA, 900x500, кирпичный
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Полотенце махровое KARNA, 900x500, кирпичный

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Длина900 мм
  • Материалхлопок
  • Цветрозовый

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