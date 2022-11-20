Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина500 мм
- Длина900 мм
- Материалхлопок
- Цветрозовый
Полотенце для ног белое 700
Полотенце для ног синее 700
Полотенце махровое белое 30x50
Полотенце махровое белое 40x70
Полотенце махровое белое 50x90
Полотенце махровое белое 70x140
Полотенце махровое 40x70, цветное
Полотенце махровое 50x90, цветное
Полотенце махровое 70x140, цветное
Полотенце банное Bamboo PR-4
Стул Кьявари Фиолетовый, пластиковый
Уличный электрический обогреватель WWT ELCON RCTH-6000
Уличный электрический обогреватель WWT ELCON BTH-6000
Стойка для обогревателей WWT ELCON
Уличный электрический обогреватель WWT ELCON BH-1500
Уличный электрический обогреватель WWT ELCON BH-2000
Декоративная подушка Велютто, желтый