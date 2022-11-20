Товар в корзине. Перейти
Полотенце махровое KARNA, 900x500, белый - фото 1

Полотенце махровое KARNA, 900x500, белый

15 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Полотенце махровое KARNA, 900x500, синий
Полотенце махровое KARNA, 900x500, синий
Следующий Полотенце махровое KARNA, 900x500, серый
Полотенце махровое KARNA, 900x500, синий

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Длина900 мм
  • Материалхлопок
  • Цветбелый

Похожие товары

Настоящее фото товара Полотенце для ног белое 700, произведённого компанией ChiedoCover
390
Оптовая цена
6

Полотенце для ног белое 700

Настоящее фото товара Полотенце для ног синее 700, произведённого компанией ChiedoCover
390
Оптовая цена
15

Полотенце для ног синее 700

Полотенце махровое белое 30x50Настоящее фото товара Полотенце махровое белое 30x50, произведённого компанией ChiedoCover
290
Оптовая цена
8

Полотенце махровое белое 30x50

Полотенце махровое белое 40x70Настоящее фото товара Полотенце махровое белое 40x70, произведённого компанией ChiedoCover
390
Оптовая цена
15

Полотенце махровое белое 40x70

Полотенце махровое белое 50x90Настоящее фото товара Полотенце махровое белое 50x90, произведённого компанией ChiedoCover
490
Оптовая цена
15

Полотенце махровое белое 50x90

Полотенце махровое белое 70x140Настоящее фото товара Полотенце махровое белое 70x140, произведённого компанией ChiedoCover
790
Оптовая цена
8

Полотенце махровое белое 70x140

Полотенце махровое 40x70, цветноеНастоящее фото товара Полотенце махровое 40x70, цветное, произведённого компанией ChiedoCover
390
Оптовая цена
15

Полотенце махровое 40x70, цветное

Полотенце махровое 50x90, цветноеНастоящее фото товара Полотенце махровое 50x90, цветное, произведённого компанией ChiedoCover
490
Оптовая цена
14

Полотенце махровое 50x90, цветное

Полотенце махровое 70x140, цветноеНастоящее фото товара Полотенце махровое 70x140, цветное, произведённого компанией ChiedoCover
790
Оптовая цена
8

Полотенце махровое 70x140, цветное

Полотенце банное Bamboo PR-4 Настоящее фото товара Полотенце банное Bamboo PR-4 , произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена
14

Полотенце банное Bamboo PR-4

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 69021
5 890 ₽Оптовая цена
119Хит

Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый

В наличии 14 шт.
Уличный газовый обогреватель WWT 13B ROTANGНастоящее фото товара Уличный газовый обогреватель WWT 13B ROTANG, произведённого компанией ChiedoCover
от47 000
Оптовая цена
13

Уличный газовый обогреватель WWT 13B ROTANG

Парикмахерское кресло КлассикНастоящее фото товара Парикмахерское кресло Классик, произведённого компанией ChiedoCover
12 990
Оптовая цена
6

Парикмахерское кресло Классик

Парикмахерское кресло КонтактНастоящее фото товара Парикмахерское кресло Контакт, произведённого компанией ChiedoCover
10 690
Оптовая цена
10

Парикмахерское кресло Контакт

Парикмахерское кресло ГлорияНастоящее фото товара Парикмахерское кресло Глория, произведённого компанией ChiedoCover
12 490
Оптовая цена
10

Парикмахерское кресло Глория

Парикмахерское кресло ЛираНастоящее фото товара Парикмахерское кресло Лира, произведённого компанией ChiedoCover
12 490
Оптовая цена
9

Парикмахерское кресло Лира

Декоративная подушка КофеНастоящее фото товара Декоративная подушка Кофе, произведённого компанией ChiedoCover
от950
10

Декоративная подушка Кофе

Настоящее фото товара Декоративная подушка Нелла, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от690
10

Декоративная подушка Нелла, черная

Халат детский с капюшоном ZorusНастоящее фото товара Халат детский с капюшоном Zorus, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена
9

Халат детский с капюшоном Zorus

Другие товары из разделаполотенца
Полотенце банное Emily-6 Настоящее фото товара Полотенце банное Emily-6 , произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена
12

Полотенце банное Emily-6

Полотенце банное Bamboo CL-1 Настоящее фото товара Полотенце банное Bamboo CL-1 , произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена
13

Полотенце банное Bamboo CL-1

Полотенце банное Wellness-8 Настоящее фото товара Полотенце банное Wellness-8 , произведённого компанией ChiedoCover
от490
Оптовая цена
6

Полотенце банное Wellness-8

Полотенце банное Seashells-6 Настоящее фото товара Полотенце банное Seashells-6 , произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена
15

Полотенце банное Seashells-6

Полотенце банное Seashells-7 Настоящее фото товара Полотенце банное Seashells-7 , произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена
15

Полотенце банное Seashells-7