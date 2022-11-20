Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина500 мм
- Длина900 мм
- Материалхлопок
- Цветбронза
Полотенце для ног белое 700
Полотенце для ног синее 700
Полотенце махровое белое 30x50
Полотенце махровое белое 40x70
Полотенце махровое белое 50x90
Полотенце махровое белое 70x140
Полотенце махровое 40x70, цветное
Полотенце махровое 50x90, цветное
Полотенце махровое 70x140, цветное
Полотенце банное Bamboo PR-4
Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый
Уличный электрический обогреватель WWT ELCON RCH-2000-6
Уличный электрический обогреватель WWT ELCON RCH-2500/6
Уличный электрический обогреватель WWT ELCON RCH-3000-8
Уличный электрический обогреватель WWT ELCON RCH-4000/8
Уличный электрический обогреватель WWT ELCON RCH-4000/12
Декоративная подушка Мекнес, Морокко
Декоративная подушка Тедди, черная