Товар в корзине. Перейти
Полотенце махровое KARNA, 900x500, кирпичный - фото 1

Полотенце махровое KARNA, 900x500, кирпичный

15 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Полотенце махровое KARNA, 900 x 500, темно-серый
Полотенце махровое KARNA, 900 x 500, темно-серый
Следующий Полотенце махровое KARNA, 900x500, абрикосовый
Полотенце махровое KARNA, 900 x 500, темно-серый

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Длина900 мм
  • Материалхлопок
  • Цветбронза

Похожие товары

Настоящее фото товара Полотенце для ног белое 700, произведённого компанией ChiedoCover
390
Оптовая цена
6

Полотенце для ног белое 700

Настоящее фото товара Полотенце для ног синее 700, произведённого компанией ChiedoCover
390
Оптовая цена
15

Полотенце для ног синее 700

Полотенце махровое белое 30x50Настоящее фото товара Полотенце махровое белое 30x50, произведённого компанией ChiedoCover
290
Оптовая цена
8

Полотенце махровое белое 30x50

Полотенце махровое белое 40x70Настоящее фото товара Полотенце махровое белое 40x70, произведённого компанией ChiedoCover
390
Оптовая цена
15

Полотенце махровое белое 40x70

Полотенце махровое белое 50x90Настоящее фото товара Полотенце махровое белое 50x90, произведённого компанией ChiedoCover
490
Оптовая цена
15

Полотенце махровое белое 50x90

Полотенце махровое белое 70x140Настоящее фото товара Полотенце махровое белое 70x140, произведённого компанией ChiedoCover
790
Оптовая цена
8

Полотенце махровое белое 70x140

Полотенце махровое 40x70, цветноеНастоящее фото товара Полотенце махровое 40x70, цветное, произведённого компанией ChiedoCover
390
Оптовая цена
15

Полотенце махровое 40x70, цветное

Полотенце махровое 50x90, цветноеНастоящее фото товара Полотенце махровое 50x90, цветное, произведённого компанией ChiedoCover
490
Оптовая цена
14

Полотенце махровое 50x90, цветное

Полотенце махровое 70x140, цветноеНастоящее фото товара Полотенце махровое 70x140, цветное, произведённого компанией ChiedoCover
790
Оптовая цена
8

Полотенце махровое 70x140, цветное

Полотенце банное Bamboo PR-4 Настоящее фото товара Полотенце банное Bamboo PR-4 , произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена
14

Полотенце банное Bamboo PR-4

С этим товаром покупают
Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
13 290
Оптовая цена
15

Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый

В наличии 307 шт.
Уличный электрический обогреватель WWT ELCON RCH-2000-6Настоящее фото товара Уличный электрический обогреватель WWT ELCON RCH-2000-6, произведённого компанией ChiedoCover
от26 800
Оптовая цена
5

Уличный электрический обогреватель WWT ELCON RCH-2000-6

Уличный электрический обогреватель WWT ELCON RCH-2500/6Настоящее фото товара Уличный электрический обогреватель WWT ELCON RCH-2500/6, произведённого компанией ChiedoCover
от29 000
Оптовая цена
8

Уличный электрический обогреватель WWT ELCON RCH-2500/6

Уличный электрический обогреватель WWT ELCON RCH-3000-8Настоящее фото товара Уличный электрический обогреватель WWT ELCON RCH-3000-8, произведённого компанией ChiedoCover
от43 500
Оптовая цена
7

Уличный электрический обогреватель WWT ELCON RCH-3000-8

Уличный электрический обогреватель WWT ELCON RCH-4000/8Настоящее фото товара Уличный электрический обогреватель WWT ELCON RCH-4000/8, произведённого компанией ChiedoCover
от47 500
Оптовая цена
7

Уличный электрический обогреватель WWT ELCON RCH-4000/8

Уличный электрический обогреватель WWT ELCON RCH-4000/12Настоящее фото товара Уличный электрический обогреватель WWT ELCON RCH-4000/12, произведённого компанией ChiedoCover
от50 500
Оптовая цена
11

Уличный электрический обогреватель WWT ELCON RCH-4000/12

Декоративная подушка Мекнес, МороккоНастоящее фото товара Декоративная подушка Мекнес, Морокко, произведённого компанией ChiedoCover
от950
12

Декоративная подушка Мекнес, Морокко

Настоящее фото товара Декоративная подушка Тедди, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от650
14

Декоративная подушка Тедди, черная

Другие товары из разделаполотенца
Полотенце банное Emily-6 Настоящее фото товара Полотенце банное Emily-6 , произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена
12

Полотенце банное Emily-6

Полотенце банное Bamboo CL-1 Настоящее фото товара Полотенце банное Bamboo CL-1 , произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена
13

Полотенце банное Bamboo CL-1

Полотенце банное Wellness-8 Настоящее фото товара Полотенце банное Wellness-8 , произведённого компанией ChiedoCover
от490
Оптовая цена
6

Полотенце банное Wellness-8

Полотенце банное Seashells-6 Настоящее фото товара Полотенце банное Seashells-6 , произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена
15

Полотенце банное Seashells-6

Полотенце банное Seashells-7 Настоящее фото товара Полотенце банное Seashells-7 , произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена
15

Полотенце банное Seashells-7