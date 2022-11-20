Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина500 мм
- Длина900 мм
- Материалхлопок
- Цветсерый
Полотенце для ног белое 700
Полотенце для ног синее 700
Полотенце махровое белое 30x50
Полотенце махровое белое 40x70
Полотенце махровое белое 50x90
Полотенце махровое белое 70x140
Полотенце махровое 40x70, цветное
Полотенце махровое 50x90, цветное
Полотенце махровое 70x140, цветное
Полотенце банное Bamboo PR-4
Стул Наполеон Золотой, пластиковый
Диван Викибаунс
Парикмахерское кресло Тейт
Парикмахерское кресло Соло
Парикмахерское кресло Стандарт
Парикмахерское кресло Бриз гидравлика хром
Парикмахерская кресло Стил
Декоративная подушка Ламбре, ромб
Халат детский с капюшоном Zorus