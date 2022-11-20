Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина500 мм
- Длина900 мм
- Материалхлопок
- Цветсиний
Полотенце для ног белое 700
Полотенце для ног синее 700
Полотенце махровое белое 30x50
Полотенце махровое белое 40x70
Полотенце махровое белое 50x90
Полотенце махровое белое 70x140
Полотенце махровое 40x70, цветное
Полотенце махровое 50x90, цветное
Полотенце махровое 70x140, цветное
Полотенце банное Bamboo PR-4
Уличный газовый обогреватель WWT 13H Black
Уличный газовый обогреватель WWT 13D Black
Уличный газовый обогреватель WWT 13D pro Black
Уличный газовый обогреватель WWT 13I Black
Уличный газовый обогреватель WWT 13I Stainless steel
Декоративная подушка Морокко
Декоративная подушка Тедди, черная