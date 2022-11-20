Фотография Полотенце махровое в полоску, Malia от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
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Полотенце махровое в полоску, Malia

4.6
Оптовая цена
от 1 190 ₽
При покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Полотенце махровое в полоску, Malia
Полотенце махровое в полоску, Malia
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Полотенце махровое в полоску, Malia

4.6
1190 ₽
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Характеристики товара

Описание

Описание

  • Махровое полотенце из жаккарда 100% хлопок, 500 г/м²
  • Отделка бахромой
  • Машинная стирка при 60°
  • Машинная сушка
  • Сделано в Португалии
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Основные характеристики

  • Цветсиний, зеленый
  • Материалхлопок
  • Ширина500 мм
  • Длина1000 мм

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