Фотография Полотенце UPPSALA, 300x500, светло-серый от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Полотенце UPPSALA, 300x500, светло-серый

4.3
Оптовая цена при покупке от 10 шт90 ₽
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Полотенце UPPSALA, 300x500, светло-серый
Полотенце UPPSALA, 300x500, светло-серый
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Полотенце UPPSALA, 300x500, светло-серый

4.3
90 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина300 мм
  • Ширина500 мм
  • Цветсерый
  • Материалхлопок

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