Фотография Полотенце UPPSALA, 500x900, серый от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Полотенце UPPSALA, 500x900, серый

4.9
Оптовая цена при покупке от 10 шт290 ₽
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Полотенце UPPSALA, 500x900, серый
Полотенце UPPSALA, 500x900, серый
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Полотенце UPPSALA, 500x900, серый

4.9
290 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина500 мм
  • Ширина900 мм
  • Цветчерный
  • Материалхлопок

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