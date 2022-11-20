Фотография Полотенце UPPSALA, 650x1300, мятное от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Полотенце UPPSALA, 650x1300, мятное

4.1
Оптовая цена при покупке от 10 шт390 ₽
В корзину Купить сейчас
Быстрый заказ
Полотенце UPPSALA, 650x1300, мятное
Полотенце UPPSALA, 650x1300, мятное
Итоговая сумма уточняется менеджером

и принять условия Политики конфиденциальности

Сообщите мне о снижении цены Предложить свою цену
Больше обивок в каталоге

О товаре

Все характеристики

Ваша оценка:

Голос учтен

Коммерческое предложение

Скачайте предложение по этому товару

Полотенце UPPSALA, 650x1300, мятное

4.1
390 ₽
В корзинуКупить сейчас
Предыдущий товар в категории Полотенце UPPSALA, 500x900, мятное
Полотенце UPPSALA, 500x900, мятное
Следующий Полотенце UPPSALA, 300x500, серый
Полотенце UPPSALA, 300x500, серый

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина650 мм
  • Ширина1300 мм
  • Цветзеленый
  • Материалхлопок

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Тапочки махровые, закрытые , произведённого компанией ChiedoCover
Хит
55 ₽
Оптовая цена
4.2
Тапочки махровые, закрытые
Настоящее фото товара Стул Во Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
6 290 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Во Синий, пластиковый
Настоящее фото товара Блюдо овальное 300 мм Royal Lance 4, 16, произведённого компанией ChiedoCover
490 ₽
Оптовая цена
4.1
Блюдо овальное 300 мм Royal Lance 4, 16
Настоящее фото товара Блюдо овальное 350 мм Royal Lance 4, 12, произведённого компанией ChiedoCover
690 ₽
Оптовая цена
4.9
Блюдо овальное 350 мм Royal Lance 4, 12
Настоящее фото товара Блюдце 160 мм для бульонницы Royal Lance 6, 48, произведённого компанией ChiedoCover
190 ₽
Оптовая цена
5
Блюдце 160 мм для бульонницы Royal Lance 6, 48
Настоящее фото товара Бульонница 350 мл Royal Lance 6, 48, произведённого компанией ChiedoCover
290 ₽
Оптовая цена
5
Бульонница 350 мл Royal Lance 6, 48
Настоящее фото товара Кофейная пара 90 мл Royal Lance 6, 48, произведённого компанией ChiedoCover
190 ₽
Оптовая цена
4.6
Кофейная пара 90 мл Royal Lance 6, 48
Настоящее фото товара Декоративная подушка Касабланка, произведённого компанией ChiedoCover
890 ₽
4.7
Декоративная подушка Касабланка
Настоящее фото товара Декоративная подушка Нелла, черная, произведённого компанией ChiedoCover
490 ₽
Оптовая цена
4.5
Декоративная подушка Нелла, черная
Настоящее фото товара Пеньюар "динозавр" из флиса, произведённого компанией ChiedoCover
3 290 ₽
Оптовая цена
4.3
Пеньюар "динозавр" из флиса

Другие товары из раздела полотенца оптом

Настоящее фото товара Полотенце UPPSALA, 500x900, серый, произведённого компанией ChiedoCover
290 ₽
Оптовая цена
4.9
Полотенце UPPSALA, 500x900, серый
Настоящее фото товара Полотенце UPPSALA, 650x1300, серый, произведённого компанией ChiedoCover
390 ₽
Оптовая цена
4.5
Полотенце UPPSALA, 650x1300, серый
Настоящее фото товара Полотенце UPPSALA, 300x500, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
90 ₽
Оптовая цена
4.3
Полотенце UPPSALA, 300x500, светло-серый
Настоящее фото товара Полотенце UPPSALA, 500x900, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
290 ₽
Оптовая цена
4.2
Полотенце UPPSALA, 500x900, светло-серый
Настоящее фото товара Полотенце UPPSALA, 650x1300, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
390 ₽
Оптовая цена
4.5
Полотенце UPPSALA, 650x1300, светло-серый
Настоящее фото товара Полотенце KARBY, 400x700, белый, произведённого компанией ChiedoCover
190 ₽
Оптовая цена
4.7
Полотенце KARBY, 400x700, белый
Настоящее фото товара Полотенце KARBY, 500x900, белый, произведённого компанией ChiedoCover
290 ₽
Оптовая цена
4.8
Полотенце KARBY, 500x900, белый
Настоящее фото товара Полотенце KARBY, 650x1300, белый, произведённого компанией ChiedoCover
690 ₽
Оптовая цена
4.3
Полотенце KARBY, 650x1300, белый
Настоящее фото товара Полотенце KARBY, 400x700, серый, произведённого компанией ChiedoCover
190 ₽
Оптовая цена
4.9
Полотенце KARBY, 400x700, серый
Настоящее фото товара Полотенце KARBY, 500x900, серый, произведённого компанией ChiedoCover
290 ₽
Оптовая цена
4.6
Полотенце KARBY, 500x900, серый