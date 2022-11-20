Фотография Полотенце UPPSALA, 650x1300, серый от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Полотенце UPPSALA, 650x1300, серый

4.5
Оптовая цена при покупке от 10 шт390 ₽
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Полотенце UPPSALA, 650x1300, серый
Полотенце UPPSALA, 650x1300, серый
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Полотенце UPPSALA, 650x1300, серый

4.5
390 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина650 мм
  • Ширина1300 мм
  • Цветчерный
  • Материалхлопок

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