Фотография Полотенце UPPSALA, 650x1300, светло-серый от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Полотенце UPPSALA, 650x1300, светло-серый

4.5
Оптовая цена при покупке от 10 шт390 ₽
В корзину Купить сейчас
Быстрый заказ
Полотенце UPPSALA, 650x1300, светло-серый
Полотенце UPPSALA, 650x1300, светло-серый
Итоговая сумма уточняется менеджером

и принять условия Политики конфиденциальности

Сообщите мне о снижении цены Предложить свою цену
Больше обивок в каталоге

О товаре

Все характеристики

Ваша оценка:

Голос учтен

Коммерческое предложение

Скачайте предложение по этому товару

Полотенце UPPSALA, 650x1300, светло-серый

4.5
390 ₽
В корзинуКупить сейчас
Предыдущий товар в категории Полотенце UPPSALA, 500x900, светло-серый
Полотенце UPPSALA, 500x900, светло-серый
Следующий Полотенце KARBY, 400x700, белый
Полотенце KARBY, 400x700, белый

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина650 мм
  • Ширина1300 мм
  • Цветсерый
  • Материалхлопок

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул Кьявари Серебро, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Кьявари Серебро, пластиковый
Настоящее фото товара Тапочки махровые Оптима Плюс, открытые, произведённого компанией ChiedoCover
60 ₽
Оптовая цена
5
Тапочки махровые Оптима Плюс, открытые
Настоящее фото товара Детская тарелка Кот, произведённого компанией ChiedoCover
1 490 ₽
Оптовая цена
4.9
Детская тарелка Кот
Настоящее фото товара Тарелка Лист тропический, произведённого компанией ChiedoCover
2 090 ₽
Оптовая цена
4.3
Тарелка Лист тропический
Настоящее фото товара Тарелка Лист монстеры, произведённого компанией ChiedoCover
2 090 ₽
Оптовая цена
4.8
Тарелка Лист монстеры
Настоящее фото товара Тарелка Лист тропический, белый, произведённого компанией ChiedoCover
2 090 ₽
Оптовая цена
4.2
Тарелка Лист тропический, белый
Настоящее фото товара Тарелка Лист тропический, резной, произведённого компанией ChiedoCover
2 090 ₽
Оптовая цена
4.3
Тарелка Лист тропический, резной
Настоящее фото товара Модульный диван Мадрид, произведённого компанией ChiedoCover
85 000 ₽
4.2
Модульный диван Мадрид
Настоящее фото товара Декоративная подушка Велютто, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
450 ₽
Оптовая цена
4.2
Декоративная подушка Велютто, желтый
Настоящее фото товара Халат-кимоно из сатина с цветочным принтом, произведённого компанией ChiedoCover
4 090 ₽
Оптовая цена
4.8
Халат-кимоно из сатина с цветочным принтом

Другие товары из раздела полотенца оптом

Настоящее фото товара Полотенце KARBY, 500x900, белый, произведённого компанией ChiedoCover
290 ₽
Оптовая цена
4.8
Полотенце KARBY, 500x900, белый
Настоящее фото товара Полотенце KARBY, 650x1300, белый, произведённого компанией ChiedoCover
690 ₽
Оптовая цена
4.3
Полотенце KARBY, 650x1300, белый
Настоящее фото товара Полотенце KARBY, 400x700, серый, произведённого компанией ChiedoCover
190 ₽
Оптовая цена
4.9
Полотенце KARBY, 400x700, серый
Настоящее фото товара Полотенце KARBY, 500x900, серый, произведённого компанией ChiedoCover
290 ₽
Оптовая цена
4.6
Полотенце KARBY, 500x900, серый
Настоящее фото товара Полотенце KARBY, 650x1300, серый, произведённого компанией ChiedoCover
690 ₽
Оптовая цена
4.5
Полотенце KARBY, 650x1300, серый
Настоящее фото товара Полотенце KARBY, 400x700, пыльно-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
190 ₽
Оптовая цена
4.9
Полотенце KARBY, 400x700, пыльно-розовый
Настоящее фото товара Полотенце KARBY, 500x900, пыльно-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
290 ₽
Оптовая цена
4.7
Полотенце KARBY, 500x900, пыльно-розовый
Настоящее фото товара Полотенце KARBY, 650x1300, пыльно-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
690 ₽
Оптовая цена
4.1
Полотенце KARBY, 650x1300, пыльно-розовый
Настоящее фото товара Полотенце YSBY, 300x500, белое, произведённого компанией ChiedoCover
90 ₽
Оптовая цена
5
Полотенце YSBY, 300x500, белое
Настоящее фото товара Полотенце YSBY, 500x900, белый, произведённого компанией ChiedoCover
290 ₽
Оптовая цена
4.9
Полотенце YSBY, 500x900, белый