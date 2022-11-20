Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота до сиденья650 мм
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый, черный
Стул Ницца барный
Стул Элис полубарный мятный
Стул Элис полубарный темно-синий
Стул барный Флэш черный, бронзовые ножки
Стул барный Флэш черный
Стул барный Libra зеленый
Стул барный Мартин черный
Стул барный Турин изумрудный
Стул барный Турин пудровый
Стул барный Орион черный
Стол Лидер 3, черный
Стол Лидер 10
Скатерть Мати
Скатерть Ричард, круглая
Стул Хит 25мм - золото, зеленая корона
Стул Луи Гост Желтый, пластиковый
Стул Наполеон Прозрачный, пластиковый
Стул Патрик 20мм - золото, рогожка салатовая
Стул Хит 25мм - золото, рогожка красная
Секция стульев 01
Стол обеденный Target 80*80 белый ножки массив бука
Стол обеденный GUDI 120*75 эспрессо
Стол обеденный GUDI 120*75 белый
Полукресло Лофт, жаккард Fulda 05
Кресло Клуб