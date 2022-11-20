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Полубарный стул Doub, графит/ черный каркас - фото 1Полубарный стул Doub, графит/ черный каркас - фото 2Полубарный стул Doub, графит/ черный каркас - фото 3Полубарный стул Doub, графит/ черный каркас - фото 4

Полубарный стул Doub, графит/ черный каркас

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Полубарный стул Chilli QB, синий велюр/ черный каркас
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Полубарный стул Chilli QB, синий велюр/ черный каркас

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота до сиденья650 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый, черный

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