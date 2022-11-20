Полубарный стул Artemis, розовый велюр

12 оценок

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Полубарный стул Artemis, розовый велюр

4.4
8 350 ₽
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Барный стул Marcel, синяя сталь/ экокожа
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Барный стул Marcel, синяя сталь/ экокожа

Характеристики товара

Описание

Количество шт. в упаковке/ мест: 2 шт/ 1 кор

Вес брутто: 8

Объем: 0.1

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Основные характеристики

  • Объём упаковки0.3 м3
  • Высота960 мм
  • Длина650 мм
  • Ширина500 мм
  • Глубина550 мм
  • Вес8 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяткань
  • Цветрозовый
  • Страна изготовленияКитай

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Стул EAMES барный белый

Настоящее фото товара Стул Прайм экокожа серый, произведённого компанией ChiedoCover
11 490
Оптовая цена
8

Стул Прайм экокожа серый

Стул Кроссбэк темно-красныйНастоящее фото товара Стул Кроссбэк темно-красный, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
13

Стул Кроссбэк темно-красный

Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-4 плюс , произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
Оптовая цена
10

Секция многоместная ИЗО-4 плюс

Настоящее фото товара Секция многоместная СМ-3, произведённого компанией ChiedoCover
5 090
Оптовая цена
14

Секция многоместная СМ-3

Настоящее фото товара Барный стул Дакота винтажный пепельный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 500
Оптовая цена
8

Барный стул Дакота винтажный пепельный

Стул Хит 25мм - золото, бежевая коронаНастоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, бежевая корона, произведённого компанией ChiedoCover
от2 05011
2 280 ₽
8

Стул Хит 25мм - золото, бежевая корона

Настоящее фото товара Стул Eames DSW DEEP, темные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
6 690
Оптовая цена
10

Стул Eames DSW DEEP, темные ножки

Стол Консоль Арт Деко сереброНастоящее фото товара Стол Консоль Арт Деко серебро, произведённого компанией ChiedoCover
34 99033
51 990 ₽
10

Стол Консоль Арт Деко серебро

В наличии 48 шт.
Стол Арт Деко 120 x 60 сереброНастоящее фото товара Стол Арт Деко 120 x 60 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
29 99035
45 990 ₽
11

Стол Арт Деко 120 x 60 серебро

В наличии 32 шт.
Настоящее фото товара Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 240
8

Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный

Стул Форум синийНастоящее фото товара Стул Форум синий, произведённого компанией ChiedoCover
6 490
Оптовая цена
6

Стул Форум синий

Стол складной Виктория 120Настоящее фото товара Стол складной Виктория 120, произведённого компанией ChiedoCover
5 490
Оптовая цена
15

Стол складной Виктория 120

Секция стульев Хит - золото, ромб зеленыйНастоящее фото товара Секция стульев Хит - золото, ромб зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
13

Секция стульев Хит - золото, ромб зеленый

Секция стульев Хит - коричневый, ромб коричневыйНастоящее фото товара Секция стульев Хит - коричневый, ромб коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
7

Секция стульев Хит - коричневый, ромб коричневый

Стул Bertoia полубарный черныйНастоящее фото товара Стул Bertoia полубарный черный, произведённого компанией ChiedoCover
13 99023
17 990 ₽Оптовая цена
7

Стул Bertoia полубарный черный

В наличии 51 шт.
Настоящее фото товара Стул Bertoia Diamond, произведённого компанией ChiedoCover
от16 790
Оптовая цена
9

Стул Bertoia Diamond

Настоящее фото товара Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
8

Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб зеленый

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк зеленый патина, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена
11

Стул Кроссбэк зеленый патина

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк красный патина, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена
5

Стул Кроссбэк красный патина

Стул Luberon с патинойНастоящее фото товара Стул Luberon с патиной, произведённого компанией ChiedoCover
11 090
Оптовая цена
15

Стул Luberon с патиной

Настоящее фото товара Секция из 3 стульев Хит - коричневый, ромб коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
8

Секция из 3 стульев Хит - коричневый, ромб коричневый

Стул-кресло NewtonНастоящее фото товара Стул-кресло Newton, произведённого компанией ChiedoCover
36 690
Оптовая цена
6

Стул-кресло Newton

Стул Кроссбэк с коричневой подушкойНастоящее фото товара Стул Кроссбэк с коричневой подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 950
15

Стул Кроссбэк с коричневой подушкой

Стул Кроссбэк с желтой подушкойНастоящее фото товара Стул Кроссбэк с желтой подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 950
14

Стул Кроссбэк с желтой подушкой

Стул Eames барный DSW ярко-голубойНастоящее фото товара Стул Eames барный DSW ярко-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
6 190
Оптовая цена
15

Стул Eames барный DSW ярко-голубой

Настоящее фото товара Стул Премьер, кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
1 390
Оптовая цена
10

Стул Премьер, кожзам

Стеллаж 04Настоящее фото товара Стеллаж 04, произведённого компанией ChiedoCover
20 990
91Хит

Стеллаж 04

Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200х800, орех, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690
8

Стол Лидер 1, 1200х800, орех, черный

В наличии 20 шт.
Стул Кроссбэк флагНастоящее фото товара Стул Кроссбэк флаг, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
11

Стул Кроссбэк флаг

Настоящее фото товара Стул Изо Т плюс, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена
5

Стул Изо Т плюс

Настоящее фото товара Стул Изо Т плюс, красный, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена
15

Стул Изо Т плюс, красный

Настоящее фото товара Стол Бруклин 120 x 60 золото, произведённого компанией ChiedoCover
29 49044
51 990 ₽
7

Стол Бруклин 120 x 60 золото

В наличии 37 шт.
Консольный столик Бруклин 115 x 30 сереброНастоящее фото товара Консольный столик Бруклин 115 x 30 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
28 99030
40 990 ₽
14

Консольный столик Бруклин 115 x 30 серебро

В наличии 83 шт.
Журнальный стол Инсигния 120 x 60 золотоНастоящее фото товара Журнальный стол Инсигния 120 x 60 золото, произведённого компанией ChiedoCover
38 99036
59 990 ₽
10

Журнальный стол Инсигния 120 x 60 золото

В наличии 12 шт.
Стул барный вращающийся Hoker красныйНастоящее фото товара Стул барный вращающийся Hoker красный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99015
6 990 ₽Оптовая цена
5

Стул барный вращающийся Hoker красный

В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Стул Halmar dariusz, дуб медовый, произведённого компанией ChiedoCover
9 390
Оптовая цена
14

Стул Halmar dariusz, дуб медовый

Настоящее фото товара Стул барный Rainbow, произведённого компанией ChiedoCover
11 190
Оптовая цена
12

Стул барный Rainbow

Настоящее фото товара Стул барный Over черный, произведённого компанией ChiedoCover
11 990
Оптовая цена
5

Стул барный Over черный

Стул Гаага синийНастоящее фото товара Стул Гаага синий, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
11

Стул Гаага синий

Настоящее фото товара Чехол 56 из плотного спандекса, произведённого компанией ChiedoCover
от1 120
14

Чехол 56 из плотного спандекса

Стул Кроссбэк пластиковый черныйНастоящее фото товара Стул Кроссбэк пластиковый черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99045
8 990 ₽Оптовая цена
13

Стул Кроссбэк пластиковый черный

В наличии 100 шт.
Chester диван лавситНастоящее фото товара Chester диван лавсит, произведённого компанией ChiedoCover
от180 790
Оптовая цена
12

Chester диван лавсит

Настоящее фото товара Барный стул Lecco светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 400
Оптовая цена
5

Барный стул Lecco светло-серый

Настоящее фото товара Стол обеденный Шанель, произведённого компанией ChiedoCover
от92 790
Оптовая цена
9

Стол обеденный Шанель

Настоящее фото товара Стол обеденный Кенвуд, произведённого компанией ChiedoCover
от92 790
Оптовая цена
14

Стол обеденный Кенвуд

Настоящее фото товара Стол Лидер 3, D1800, черный, орех, произведённого компанией ChiedoCover
от5 9907
6 390 ₽
12

Стол Лидер 3, D1800, черный, орех

В наличии 23 шт.
Стол обеденный КорбахНастоящее фото товара Стол обеденный Корбах, произведённого компанией ChiedoCover
от74 790
Оптовая цена
5

Стол обеденный Корбах

Стол ЛарьякНастоящее фото товара Стол Ларьяк, произведённого компанией ChiedoCover
от67 190
Оптовая цена
15

Стол Ларьяк

Столик ЛейденНастоящее фото товара Столик Лейден, произведённого компанией ChiedoCover
от23 890
Оптовая цена
13

Столик Лейден

Настоящее фото товара Скатерть Ла-Риойа рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от2 400
7

Скатерть Ла-Риойа рогожка

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк белый/ голубой, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
10

Стул Кроссбэк белый/ голубой

Конфигурация складных столов №6Настоящее фото товара Конфигурация складных столов №6, произведённого компанией ChiedoCover
от20 790
Оптовая цена
10

Конфигурация складных столов №6

Стол Премьер 6Настоящее фото товара Стол Премьер 6, произведённого компанией ChiedoCover
от19 390
Оптовая цена
14

Стол Премьер 6

Настоящее фото товара Стул Фрак, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
Оптовая цена
7

Стул Фрак, красный

Стол Освальд, 120х80Настоящее фото товара Стол Освальд, 120х80, произведённого компанией ChiedoCover
13 99023
17 990 ₽Оптовая цена
11

Стол Освальд, 120х80

Стул барный Ститч, вельвет изумрудныйНастоящее фото товара Стул барный Ститч, вельвет изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
от13 99023
17 990 ₽Оптовая цена
15

Стул барный Ститч, вельвет изумрудный

Стул барный Модерн NEW, белыйНастоящее фото товара Стул барный Модерн NEW, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99026
11 990 ₽Оптовая цена
15

Стул барный Модерн NEW, белый

В наличии 100 шт.
Стул Хит 25мм - алюминиевый каркас, с закругленными подлокотниками, серебро, корона синяяНастоящее фото товара Стул Хит 25мм - алюминиевый каркас, с закругленными подлокотниками, серебро, корона синяя, произведённого компанией ChiedoCover
от6 350
15

Стул Хит 25мм - алюминиевый каркас, с закругленными подлокотниками, серебро, корона синяя

Стул складной банкетный Lite, черныйНастоящее фото товара Стул складной банкетный Lite, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 49031
3 590 ₽Оптовая цена
10

Стул складной банкетный Lite, черный

В наличии 83 шт.
Настоящее фото товара Скатерть Весна габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от620
Оптовая цена
7

Скатерть Весна габардин

Настоящее фото товара Скатерть Bornesko габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от750
Оптовая цена
14

Скатерть Bornesko габардин

Настоящее фото товара Скатерть Limoni саржа, произведённого компанией ChiedoCover
от890
Оптовая цена
10

Скатерть Limoni саржа

Настоящее фото товара Модуль VEIL 2-х местный прямой, произведённого компанией ChiedoCover
от29 990
Оптовая цена
15

Модуль VEIL 2-х местный прямой

Настоящее фото товара Модуль GRAND 2-х местный прямой, произведённого компанией ChiedoCover
от25 990
Оптовая цена
8

Модуль GRAND 2-х местный прямой

Стул Бар 1 /ПРНастоящее фото товара Стул Бар 1 /ПР, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена
13

Стул Бар 1 /ПР

Стул Бар 2 /ПРНастоящее фото товара Стул Бар 2 /ПР, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена
14

Стул Бар 2 /ПР

Кресло пластиковое с подушками Aria, белый, сардинияНастоящее фото товара Кресло пластиковое с подушками Aria, белый, сардиния, произведённого компанией ChiedoCover
от19 390
Оптовая цена
11

Кресло пластиковое с подушками Aria, белый, сардиния

Стул Кроссбэк, венге, градиентНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, венге, градиент, произведённого компанией ChiedoCover
от6 390
109Хит

Стул Кроссбэк, венге, градиент

В наличии 10 шт.
Обеденная группа Лофт 1Настоящее фото товара Обеденная группа Лофт 1, произведённого компанией ChiedoCover
от14 190
Оптовая цена