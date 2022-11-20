Количество шт. в упаковке/ мест: 2 шт/ 1 кор
Вес брутто: 8
Объем: 0.1
Стол Лидер 3
Стул Хит 20мм - кожзам
Стол Лидер 4
Стол Лидер 6
Чехол 02
Стол Лидер 9
Стол Лидер 10
Стол Лидер 10 с передней стенкой
Стол Лидер 1 с подставкой для ног
Чехол 06
Чехол 57, габардин
Чехол 32, журавинка
Чехол 40
Чехол 59
Чехол 20
Чехол для стола 07
Скатерть Мати
Стул Хит 20мм с пюпитром
Стул Борно
Стул Хит 20мм - золото, бежевый ромб
Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый
Стул Луи Гост Желтый, пластиковый
Стул Наполеон Прозрачный, пластиковый
Стул Феникс Прозрачный, пластиковый
Стол Лидер 23 прямоугольный
Стол Лидер 1, уличный из реек, темный
Стол Лидер 21, уличный из реек, квадратный
Стол складной Монифит
Стол Бристоль 120
Стул Хит 25мм - белый, кожзам белый
Стул Бостон 20мм - Лайт, антик серебро, кожзам черный
Подушка-чехол 05 на стул Кьявари
"Хит 25мм" с широким сиденьем
Стул Кьявари Титан, деревянный
Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый
Чехол 80 Premium на стул Кьявари универсальный
Чехол 82 Premium на стул Кьявари универсальный
Чехол 97 Premium с подкладом
Хит 25мм - алюминиевый каркас, золото, зеленая корона
Чехол 101
Чехол 108
Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона красная
Стул Наполеон Серебро, пластиковый
Стул Наполеон Белый, пластиковый
Стул Кьявари Синий, пластиковый
Стул Кьявари Красный, пластиковый
Стул Кьявари Фиолетовый, пластиковый
Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый
Стул-кресло Венское
Стул-кресло Венское Классик, без подушки
Стул-кресло Венское Классик Барное, без подушки
Стул Венеция, без подушки
Стул Стандарт с пюпитром
Стул Изо с пюпитром, красный
Стул Складной с пюпитром
Стул Хит 25мм с подлокотниками и пюпитром
Стол пластиковый квадратный
Стул Eames Красный
Стол Лидер 2, уличный из реек
Стол Лидер 3, белый
Стол Лидер 5, венге
Стол Лидер 9, белый
Стул Венский, венге
Стол Лофт-6
Стул Лофт-5
Стул Tolix Wood со спинкой полубарный Белый
Стул Tolix барный Красный глянцевый
Стул Tolix барный Оранжевый глянцевый
Стул Tolix Arms Soft барный серебристый
Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 10
Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 18
Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 20
Стул Ститч, вельвет темно-бирюзовый
Стул Ститч, вельвет изумрудный
Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый
Стул Dystopia Прозрачный, пластиковый
Стул Dystopia Филетовый, пластиковый
Стул Лили Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Красный, пластиковый
Стул Лили Бежевый, пластиковый
Стул Кристалл Прозрачный, пластиковый
Стул Кристалл Черный, пластиковый
Стул Кристалл Красный, пластиковый
Стул Кристалл Желтый, пластиковый
Стул Паризьен Голубой, пластиковый
Стул Паризьен Фиолетовый, пластиковый
Стул Блиц Красный, пластиковый
Стул Венера, вельвет серый
Чехол 01 на стул Кьявари, фиолетовый
Чехол 52 на стул Кьявари, бирюзовый
Стул барный Ститч, вельвет королевский синий
Стул барный Ститч, вельвет серый
Стул Принц Прозрачный, пластиковый
Стул Принцесса Прозрачный, пластиковый
Стул Принц с подлокотниками Прозрачный, пластиковый
Стул Принц Дымчатый, пластиковый
Стул Принц с подлокотниками Дымчатый, пластиковый
Стул барный Порше красный
Стул барный Бентли, белый
Стол Ария, белая столешница, золотой каркас
Стул барный Малави белый
Стул барный Малави черный
Стул барный Купер бежевый
Стул барный Купер коричневый
Стул Консек барный, серый
Стул Консек барный, мягкий, серый
Стул Слинг барный, золотой
Стул Лофт-12 Н барный
Табурет Лофт-11 НМ барный с подножкой
Табурет Лофт-12 Н барный
Стул Изо PL
Стул Самба с пюпитром
Стул Сильвия
Кресло Балун PLZ-2
Стол Eames, барный
Стул EAMES барный черный
Стул EAMES барный белый
Стул Прайм экокожа серый
Стул Кроссбэк темно-красный
Секция многоместная ИЗО-4 плюс
Секция многоместная СМ-3
Барный стул Дакота винтажный пепельный
Стул Хит 25мм - золото, бежевая корона
Стул Eames DSW DEEP, темные ножки
Стол Консоль Арт Деко серебро
Стол Арт Деко 120 x 60 серебро
Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный
Стул Форум синий
Стол складной Виктория 120
Секция стульев Хит - золото, ромб зеленый
Секция стульев Хит - коричневый, ромб коричневый
Стул Bertoia полубарный черный
Стул Bertoia Diamond
Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб зеленый
Стул Кроссбэк зеленый патина
Стул Кроссбэк красный патина
Стул Luberon с патиной
Секция из 3 стульев Хит - коричневый, ромб коричневый
Стул-кресло Newton
Стул Кроссбэк с коричневой подушкой
Стул Кроссбэк с желтой подушкой
Стул Eames барный DSW ярко-голубой
Стул Премьер, кожзам
Стеллаж 04
Стол Лидер 1, 1200х800, орех, черный
Стул Кроссбэк флаг
Стул Изо Т плюс
Стул Изо Т плюс, красный
Стол Бруклин 120 x 60 золото
Консольный столик Бруклин 115 x 30 серебро
Журнальный стол Инсигния 120 x 60 золото
Стул барный вращающийся Hoker красный
Стул Halmar dariusz, дуб медовый
Стул барный Rainbow
Стул барный Over черный
Стул Гаага синий
Чехол 56 из плотного спандекса
Стул Кроссбэк пластиковый черный
Chester диван лавсит
Барный стул Lecco светло-серый
Стол обеденный Шанель
Стол обеденный Кенвуд
Стол Лидер 3, D1800, черный, орех
Стол обеденный Корбах
Стол Ларьяк
Столик Лейден
Скатерть Ла-Риойа рогожка
Стул Кроссбэк белый/ голубой
Конфигурация складных столов №6
Стол Премьер 6
Стул Фрак, красный
Стол Освальд, 120х80
Стул барный Ститч, вельвет изумрудный
Стул барный Модерн NEW, белый
Стул Хит 25мм - алюминиевый каркас, с закругленными подлокотниками, серебро, корона синяя
Стул складной банкетный Lite, черный
Скатерть Весна габардин
Скатерть Bornesko габардин
Скатерть Limoni саржа
Модуль VEIL 2-х местный прямой
Модуль GRAND 2-х местный прямой
Стул Бар 1 /ПР
Стул Бар 2 /ПР
Кресло пластиковое с подушками Aria, белый, сардиния
Стул Кроссбэк, венге, градиент