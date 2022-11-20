Полубарный стул Chilli Q, бежевый велюр/ черный каркас

12 оценок

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Полубарный стул Chilli Q, бежевый велюр/ черный каркас

4.6
6 500 ₽
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Характеристики товара

Описание

Количество шт. в упаковке/ мест: 2 шт/ 2 кор

Вес брутто: 8.1

Объем: 0.152

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Основные характеристики

  • Объём упаковки0.4 м3
  • Высота940 мм
  • Длина660 мм
  • Ширина500 мм
  • Глубина440 мм
  • Вес9 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияРоссия

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9 990 ₽Оптовая цена
15

Стул барный Валенсия, бежевый

В наличии 100 шт.
Стул барный Либерти бежевыйНастоящее фото товара Стул барный Либерти бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
8 790
Оптовая цена
6

Стул барный Либерти бежевый

В наличии 31 шт.
Стул барный Порше красныйНастоящее фото товара Стул барный Порше красный, произведённого компанией ChiedoCover
7 99021
9 990 ₽Оптовая цена
14

Стул барный Порше красный

В наличии 50 шт.
Стул Laval, серебристыйНастоящее фото товара Стул Laval, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590
Оптовая цена
7

Стул Laval, серебристый

Стол Ария, белая столешница, золотой каркасНастоящее фото товара Стол Ария, белая столешница, золотой каркас, произведённого компанией ChiedoCover
16 500
9

Стол Ария, белая столешница, золотой каркас

Стул барный Малави белыйНастоящее фото товара Стул барный Малави белый, произведённого компанией ChiedoCover
7 49026
9 990 ₽Оптовая цена
13

Стул барный Малави белый

В наличии 100 шт.
Стул Консек барный, мягкий, черныйНастоящее фото товара Стул Консек барный, мягкий, черный, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
9

Стул Консек барный, мягкий, черный

Стул Лофт-11 НМНастоящее фото товара Стул Лофт-11 НМ, произведённого компанией ChiedoCover
6 490
Оптовая цена
11

Стул Лофт-11 НМ

Стул Лофт-11 Н барныйНастоящее фото товара Стул Лофт-11 Н барный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 090
Оптовая цена
6

Стул Лофт-11 Н барный

Табурет Лофт-12 Н барный с подножкойНастоящее фото товара Табурет Лофт-12 Н барный с подножкой, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
13

Табурет Лофт-12 Н барный с подножкой

Табурет Лофт-12 барныйНастоящее фото товара Табурет Лофт-12 барный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
Оптовая цена
7

Табурет Лофт-12 барный

Стул СтандартНастоящее фото товара Стул Стандарт, произведённого компанией ChiedoCover
от2 190
Оптовая цена
9

Стул Стандарт

Стул Eames DAW белыйНастоящее фото товара Стул Eames DAW белый, произведённого компанией ChiedoCover
6 99031
9 990 ₽Оптовая цена
15

Стул Eames DAW белый

В наличии 33 шт.
Стул Eames DSR белыйНастоящее фото товара Стул Eames DSR белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 99045
8 990 ₽Оптовая цена
8

Стул Eames DSR белый

В наличии 100 шт.
Стул Eames желтыйНастоящее фото товара Стул Eames желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 99041
4 990 ₽Оптовая цена
8

Стул Eames желтый

В наличии 100 шт.
Стул Eames светло-оранжевыйНастоящее фото товара Стул Eames светло-оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 99041
4 990 ₽Оптовая цена
10

Стул Eames светло-оранжевый

В наличии 100 шт.
Стул EAMES барный белыйНастоящее фото товара Стул EAMES барный белый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена
14

Стул EAMES барный белый

Настоящее фото товара Стул Венера диамант вельвет изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
от12 49017
14 990 ₽Оптовая цена
10

Стул Венера диамант вельвет изумрудный

В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Стул Венера диамант вельвет пыльно-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 49017
14 990 ₽Оптовая цена
10

Стул Венера диамант вельвет пыльно-розовый

В наличии 25 шт.
Настоящее фото товара Стул прозрачный барный Фокс 75, произведённого компанией ChiedoCover
от12 890
Оптовая цена
8

Стул прозрачный барный Фокс 75

Стул Кьявари Антик, деревянный Настоящее фото товара Стул Кьявари Антик, деревянный , произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
6

Стул Кьявари Антик, деревянный

Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-3 плюс, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена
5

Секция многоместная ИЗО-3 плюс

Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-3, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена
9

Секция многоместная ИЗО-3

Настоящее фото товара Секция многоместная Кортес, произведённого компанией ChiedoCover
от21 790
Оптовая цена
11

Секция многоместная Кортес

Стул Хит 25мм - серебро, синяя коронаНастоящее фото товара Стул Хит 25мм - серебро, синяя корона, произведённого компанией ChiedoCover
от2 200
12

Стул Хит 25мм - серебро, синяя корона

Настоящее фото товара Стул-кресло Алекс-М, произведённого компанией ChiedoCover
7 290
Оптовая цена
13

Стул-кресло Алекс-М

Настоящее фото товара Стул Комфорт-М, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
13

Стул Комфорт-М

Настоящее фото товара Стул Соло, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
Оптовая цена
15

Стул Соло

Стул Eames W белыйНастоящее фото товара Стул Eames W белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 590
Оптовая цена
6

Стул Eames W белый

Настоящее фото товара Стул Eames DSW DEEP, белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
6 690
Оптовая цена
15

Стул Eames DSW DEEP, белые ножки

Настоящее фото товара Стул Eames DSW DEEP, светлые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
6 690
Оптовая цена
5

Стул Eames DSW DEEP, светлые ножки

Стол складной Виктория 150Настоящее фото товара Стол складной Виктория 150, произведённого компанией ChiedoCover
6 590
Оптовая цена
16

Стол складной Виктория 150

Стол складной Виктория 120Настоящее фото товара Стол складной Виктория 120, произведённого компанией ChiedoCover
5 490
Оптовая цена
15

Стол складной Виктория 120

Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - бронза, ромб коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 05011
2 280 ₽
12

Стул Хит 25мм - бронза, ромб коричневый

Секция стульев Хит - коричневый, ромб коричневыйНастоящее фото товара Секция стульев Хит - коричневый, ромб коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
7

Секция стульев Хит - коричневый, ромб коричневый

Секция стульев Хит - золото, ромб красныйНастоящее фото товара Секция стульев Хит - золото, ромб красный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
9

Секция стульев Хит - золото, ромб красный

Настоящее фото товара Стул Венский с подлокотниками Cross MN, произведённого компанией ChiedoCover
8 190
Оптовая цена
9

Стул Венский с подлокотниками Cross MN

Стол Лофт 13Настоящее фото товара Стол Лофт 13, произведённого компанией ChiedoCover
от11 790
6

Стол Лофт 13

Стул Bertoia с серой обивкойНастоящее фото товара Стул Bertoia с серой обивкой, произведённого компанией ChiedoCover
39 190
Оптовая цена
9

Стул Bertoia с серой обивкой

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк с подлокотниками коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
10 490
Оптовая цена
14

Стул Кроссбэк с подлокотниками коричневый

Стул Luberon с патинойНастоящее фото товара Стул Luberon с патиной, произведённого компанией ChiedoCover
11 090
Оптовая цена
15

Стул Luberon с патиной

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк с патиной черный, произведённого компанией ChiedoCover
5 890
Оптовая цена
15

Стул Кроссбэк с патиной черный

Настоящее фото товара Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб красный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
10

Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб красный

Настоящее фото товара Складной двухъярусный банкетный стол, произведённого компанией ChiedoCover
от18 590
Оптовая цена
14

Складной двухъярусный банкетный стол

Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 900х600, венге, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 89013
3 290 ₽
11

Стол Лидер 1, 900х600, венге, черный

В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 1800х900, 26мм, темный бук, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 390
15

Стол Лидер 2, 1800х900, 26мм, темный бук, черный

Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 1800х900, 26мм, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
7

Стол Лидер 2, 1800х900, 26мм, белый

Стул Кроссбэк с желтой подушкойНастоящее фото товара Стул Кроссбэк с желтой подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
14

Стул Кроссбэк с желтой подушкой

Стул Кьявари черный, деревянный - с белой подушкойНастоящее фото товара Стул Кьявари черный, деревянный - с белой подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
13

Стул Кьявари черный, деревянный - с белой подушкой

Стул Eames барный DSW оранжевыйНастоящее фото товара Стул Eames барный DSW оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
6 190
Оптовая цена
5

Стул Eames барный DSW оранжевый

Стул Eames барный DSW ярко-голубойНастоящее фото товара Стул Eames барный DSW ярко-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
6 190
Оптовая цена
15

Стул Eames барный DSW ярко-голубой

Стул Кроссбэк флагНастоящее фото товара Стул Кроссбэк флаг, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
11

Стул Кроссбэк флаг

Стул Изо ВикиНастоящее фото товара Стул Изо Вики, произведённого компанией ChiedoCover
2 490
Оптовая цена
9

Стул Изо Вики

Стул Изо ТНастоящее фото товара Стул Изо Т, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена
5

Стул Изо Т

Стул Элис полубарный темно-синийНастоящее фото товара Стул Элис полубарный темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
от16 99035
25 990 ₽Оптовая цена
11

Стул Элис полубарный темно-синий

В наличии 45 шт.
Журнальный столик Гэтсби 55 x 55 сереброНастоящее фото товара Журнальный столик Гэтсби 55 x 55 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
34 99031
49 990 ₽
15

Журнальный столик Гэтсби 55 x 55 серебро

В наличии 39 шт.
Настоящее фото товара Стул обеденный Шанель черный, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
10

Стул обеденный Шанель черный

Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, арш изумруд, произведённого компанией ChiedoCover
от2 05011
2 280 ₽
10

Стул Хит 25мм - золото, арш изумруд

Настоящее фото товара Стул барный Турин со спинкой коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 99014
14 990 ₽Оптовая цена
12

Стул барный Турин со спинкой коричневый

В наличии 37 шт.
Настоящее фото товара Стул барный Турин со спинкой бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 99014
14 990 ₽Оптовая цена
15

Стул барный Турин со спинкой бежевый

В наличии 27 шт.
Настоящее фото товара Стол Вустер, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590
9

Стол Вустер

Настоящее фото товара Стул барный Cotton серый, произведённого компанией ChiedoCover
7 890
Оптовая цена
6

Стул барный Cotton серый

Стул Гаага синийНастоящее фото товара Стул Гаага синий, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
11

Стул Гаага синий

Стул Кеми коричневыйНастоящее фото товара Стул Кеми коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
15

Стул Кеми коричневый

Настоящее фото товара Чехол 56 из плотного спандекса, произведённого компанией ChiedoCover
от1 120
14

Чехол 56 из плотного спандекса

Чехол 52 на стул Кьявари из плотного спандексаНастоящее фото товара Чехол 52 на стул Кьявари из плотного спандекса, произведённого компанией ChiedoCover
от580
12

Чехол 52 на стул Кьявари из плотного спандекса

Настоящее фото товара Скатерть Microfibra , произведённого компанией ChiedoCover
от1 650
10

Скатерть Microfibra

Стул Кроссбэк пластиковый красныйНастоящее фото товара Стул Кроссбэк пластиковый красный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 89046
8 990 ₽Оптовая цена
11Хит

Стул Кроссбэк пластиковый красный

В наличии 100 шт.
Диван офисный Тирон 160Настоящее фото товара Диван офисный Тирон 160, произведённого компанией ChiedoCover
от29 990
Оптовая цена
9

Диван офисный Тирон 160

Диван офисный Царица ВостокаНастоящее фото товара Диван офисный Царица Востока, произведённого компанией ChiedoCover
от20 990
Оптовая цена
5

Диван офисный Царица Востока

Настоящее фото товара Барный стул Lecco светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 400
Оптовая цена
5

Барный стул Lecco светло-серый