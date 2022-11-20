Количество шт. в упаковке/ мест: 2 шт/ 2 кор
Вес брутто: 8.1
Объем: 0.152
Стол Лидер 2
Стол Лидер 3
Стул Хит 25мм - алюминиевый каркас
Скатерть Габардин, прямоугольная
Стул Хит 25мм с пюпитром
Стол Лидер 10
Стол Лидер 1 с подставкой для ног
Чехол 57, габардин
Чехол 17, габардин, голубой
Чехол 30
Чехол для стола 11
Скатерть Ричард, круглая
Стул Хит 20мм с подлокотниками
Стул Азия 20мм с подлокотниками
Стул Хит 25мм с подлокотниками
Стул Борно
Стул Патрик 20мм Лайт
Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Стул Хит 25мм
Стул Кьявари Черный, деревянный
Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый
Стул Хит 20мм - антик серебро, корона синяя
Стул Хит 20мм - антик серебро, велюр серый
Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый
Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый
Стул Наполеон Прозрачный, пластиковый
Стол Лидер 1, столешница МДФ
Стол Лидер 23 прямоугольный
Стол Миллер 140
Стол Грейс
Стул Хит 25мм - золото, зеленый ромб
Стул Хит 25мм - красное дерево, шенилл бежевый
Стул Хит 20мм - светлое золото, велюр голубой
Стул Азия 25мм - гладкий каркас
Стул Хит 20мм - золото, Chateau Losange rubis
Стул Eames Белый
Стул Кьявари Оранжевый, деревянный
Стул Кьявари Телегрей, деревянный
Стул Кьявари Насыщенно Розовый, деревянный
Стул Кьявари Серовато-Оранжевый, деревянный
Стул Кьявари Медный, деревянный
Стул Кьявари Золото, деревянный
Стул Кьявари Шампань, деревянный
Стул Кьявари Бронза, деревянный
Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый
Чехол 80 Premium на стул Кьявари универсальный
Чехол 82 Premium на стул Кьявари универсальный
Чехол 03
Чехол 24, журавинка
Чехол 39 универсальный
Чехол 05
Чехол 09
Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона
Азия 25мм - алюминиевый каркас
Стол Лидер 1, 900х600, орех, черный
Чехол 106
Чехол 109
Стул Хит 25мм - шампань, бежевый арш, с наружними заглушками
Стол Равенна квадратный
Стул Денвер 20мм - Лайт, черный, кожзам черный
Стул Денвер 20мм - Лайт, бронза, арш темно-коричневый
Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона красная
Стул Хит 25мм с подлокотниками с вышивкой - герб РФ
Стул Кьявари Серебро, пластиковый
Стул Наполеон Белый, пластиковый
Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый
Стул Кьявари Фиолетовый, пластиковый
Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый
Стул Кантри
Стул Кантри, без подушки
Стол уличный Бистро
Стол пластиковый квадратный
Стул Сахара 25мм - коричневый, коричневый арш
Стул Кьявари деревянный с подушкой на синтепоне
Стул Хит 20мм - золото, Старт красный
Стул Хит 20мм - золото, Сабо черный
Стол Лидер 1, кромка ПВХ
Стол Лидер 2, орех, каркас - золото
Стол Лидер 3, белый
Стол Лидер 5, венге
Стул Наполеон Серебро, деревянный
Стул Наполеон Черный, деревянный
Стул Наполеон Зеленый, деревянный
Стул Венский, орех
Стул Венский, белый
Стол Лофт-7
Стул Tolix Wood со спинкой полубарный Белый
Стул Tolix Wood со спинкой барный Серебристый матовый
Стул Tolix Wood барный Черный патина золото
Стул Tolix барный Оранжевый глянцевый
Стул Tolix барный Черный глянцевый
Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 05
Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 20
Стул Ститч, вельвет темно-бирюзовый
Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый
Стул Dystopia Прозрачный, пластиковый
Стул Лили Красный, пластиковый
Стул Лили Бежевый, пластиковый
Стул Кристалл Прозрачный, пластиковый
Стул Кристалл Желтый, пластиковый
Стул Паризьен Прозрачный, пластиковый
Стул Паризьен Фиолетовый, пластиковый
Стул Паризьен Дымчатый, пластиковый
Стул Венера, вельвет цвет шампань
Чехол 01 на стул Кьявари, зеленый
Стул барный Ститч, вельвет серый
Стул Принц Прозрачный, пластиковый
Стул Принцесса с подлокотниками Прозрачный, пластиковый
Стул Принцесса Дымчатый, пластиковый
Стул Принц Дымчатый, пластиковый
Стул Принц с подлокотниками Дымчатый, пластиковый
Стул барный Валенсия, бежевый
Стул барный Либерти бежевый
Стул барный Порше красный
Стул Laval, серебристый
Стол Ария, белая столешница, золотой каркас
Стул барный Малави белый
Стул Консек барный, мягкий, черный
Стул Лофт-11 НМ
Стул Лофт-11 Н барный
Табурет Лофт-12 Н барный с подножкой
Табурет Лофт-12 барный
Стул Стандарт
Стул Eames DAW белый
Стул Eames DSR белый
Стул Eames желтый
Стул Eames светло-оранжевый
Стул EAMES барный белый
Стул Венера диамант вельвет изумрудный
Стул Венера диамант вельвет пыльно-розовый
Стул прозрачный барный Фокс 75
Стул Кьявари Антик, деревянный
Секция многоместная ИЗО-3 плюс
Секция многоместная ИЗО-3
Секция многоместная Кортес
Стул Хит 25мм - серебро, синяя корона
Стул-кресло Алекс-М
Стул Комфорт-М
Стул Соло
Стул Eames W белый
Стул Eames DSW DEEP, белые ножки
Стул Eames DSW DEEP, светлые ножки
Стол складной Виктория 150
Стол складной Виктория 120
Стул Хит 25мм - бронза, ромб коричневый
Секция стульев Хит - коричневый, ромб коричневый
Секция стульев Хит - золото, ромб красный
Стул Венский с подлокотниками Cross MN
Стол Лофт 13
Стул Bertoia с серой обивкой
Стул Кроссбэк с подлокотниками коричневый
Стул Luberon с патиной
Стул Кроссбэк с патиной черный
Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб красный
Складной двухъярусный банкетный стол
Стол Лидер 1, 900х600, венге, черный
Стол Лидер 2, 1800х900, 26мм, темный бук, черный
Стол Лидер 2, 1800х900, 26мм, белый
Стул Кроссбэк с желтой подушкой
Стул Кьявари черный, деревянный - с белой подушкой
Стул Eames барный DSW оранжевый
Стул Eames барный DSW ярко-голубой
Стул Кроссбэк флаг
Стул Изо Вики
Стул Изо Т
Стул Элис полубарный темно-синий
Журнальный столик Гэтсби 55 x 55 серебро
Стул обеденный Шанель черный
Стул Хит 25мм - золото, арш изумруд
Стул барный Турин со спинкой коричневый
Стул барный Турин со спинкой бежевый
Стол Вустер
Стул барный Cotton серый
Стул Гаага синий
Стул Кеми коричневый
Чехол 56 из плотного спандекса
Чехол 52 на стул Кьявари из плотного спандекса
Скатерть Microfibra
Стул Кроссбэк пластиковый красный
Диван офисный Тирон 160
Диван офисный Царица Востока
Барный стул Lecco светло-серый