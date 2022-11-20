Количество шт. в упаковке/ мест: 2 шт/ 2 кор
Вес брутто: 8.1
Объем: 0.152
Стол Лидер 4
Стул Хит 25мм - алюминиевый каркас
Чехол 02
Чехол 42, габардин
Стол Лидер 9
Стол Лидер 10
Стол Лидер 10 с передней стенкой
Стол Лидер 1 с подставкой для ног
Чехол 29, журавинка
Чехол 55, журавинка
Чехол 31
Чехол 28
Чехол для стола 04
Чехол для стола 09
Скатерть Журавинка, прямоугольная
Скатерть Хельга
Стул Хит 25мм с подлокотниками
Стул Хит 20мм с пюпитром
Стул Молот 20мм - черный, кожзам черный
Стул Борно
Стул Хит 20мм
Стул Хит 25мм
Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый
Стул Хит 20мм - антик серебро, корона синяя
Стул Хит 20мм - антик серебро, велюр серый
Стул Хит 20мм - антик золото на белом, рогожка бежевая
Стол Лидер 7
Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый
Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый
Стул Луи Гост Желтый, пластиковый
Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая
Стол Лидер 23 прямоугольный
Стул Хит 20мм - золото, рогожка фиолетовая
Стол складной Хавьер 120
Стул Хит 25мм - золото, зеленый ромб
Стул Хит 25мм - красное дерево, шенилл бежевый
Стул Хит 20мм - серебро, шенилл красный
Стул Кьявари Насыщенно Розовый, деревянный
Стул Кьявари Серовато-Оранжевый, деревянный
Стул Кьявари Медный, деревянный
Стул Раунд 20мм - белый, розовый велюр
Стул Кьявари Шампань, деревянный
Стул Кьявари морилка Коричневый, деревянный
Стул Кьявари морилка Красное дерево, деревянный
Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый
Чехол 99 Premium
Чехол 39 универсальный
Чехол 104
Стол Равенна квадратный
Стол Болонья 110
Стул Денвер 20мм - Лайт, черный, кожзам черный
Стул Денвер 20мм - Лайт, бронза, арш темно-коричневый
Стул Хит 25мм с подлокотниками с вышивкой - герб РФ
Чехол 43, съемная обивка для стула
Стул Наполеон Белый, пластиковый
Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый
Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый
Стул Кьявари Синий, пластиковый
Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый
Стул Tolix с подлокотниками Черный гляцевый + темное дерево
Стул Кантри
Стул Кантри, без подушки
Стул алюминиевый 1201
Стул Era T с пюпитром
Стул Раунд 20мм
Стол Лидер 4, уличный из реек
Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг бежевый
Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг красный
Стол Лидер 1, кромка ПВХ
Стол Лидер 2, орех, каркас - золото
Стол Лидер 2, белый
Стол Лидер 9, белый
Стул Наполеон Белый, деревянный
Стул Бистро металлический
Стол Лофт-4
Стол Лофт-6
Стул Tolix Soft Серебристый
Стул Tolix Wood со спинкой полубарный Белый
Стул Tolix Wood барный Красный глянцевый
Стул Tolix Arms Soft барный серебристый
Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный
Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 10
Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 05
Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 18
Стул Ститч, вельвет темно-бирюзовый
Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый
Стул Dystopia Прозрачный, пластиковый
Стул Dystopia Филетовый, пластиковый
Стул Лили Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Красный, пластиковый
Стул Лили Бежевый, пластиковый
Стул Кристалл Красный, пластиковый
Стул Паризьен Голубой, пластиковый
Стул Паризьен Дымчатый, пластиковый
Стул Во Синий, пластиковый
Стул Во Фиолетовый, пластиковый
Стул Блиц Прозрачный, пластиковый
Стул Блиц Дымчатый, пластиковый
Стул Феникс Желтый, пластиковый
Стул Феникс Дымчатый, пластиковый
Чехол 01 на стул Кьявари, бежевый
Стул Саксон, кожзам, коричневый
Чехол Е08 на стул Eames
Стул Принцесса Дымчатый, пластиковый
Стул Принц Дымчатый, пластиковый
Стул Принц с подлокотниками Дымчатый, пластиковый
Стул барный Порше красный
Стул Laval, золотой
Стул Laval, серебристый
Стул барный Бентли, белый
Стул барный Малави белый
Стул барный Купер черный
Стул барный Купер бежевый
Стул Лофт-11 М барный
Стул Лофт-12 НМ барный
Табурет Лофт-12 М барный с подножкой
Стул Самба с пюпитром
Стул Eames DAW голубой
Стул Eames DSR желтый
Стул Eames светло-оранжевый
Стул EAMES барный черный
Стул EAMES барный белый
Стул Борно зеленый
Стул Венера диамант вельвет бордовый
Барный стул Чарлес Гост
Стул Кроссбэк темно-красный
Секция многоместная ИЗО-4 плюс
Секция многоместная ИЗО-3 плюс
Стул прозрачный барный Фокс 75 черный
Барный стул Чарлес Гост прозрачный
Стул Римио
Стул Римио-М
Стул Соло
Стул Eames DSW DEEP, темные ножки
Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный
Стол складной Виктория 150
Стол складной Виктория 120 зеленый, чемодан
Стул Стандарт, кожзам
Секция стульев Хит - золото, ромб зеленый
Секция стульев Хит - золото, ромб красный
Стул Хит 20мм - золото, шенилл красный
Стул Bertoia Diamond
Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб зеленый
Стул-кресло Paganel
Чехол S-74
Стол Лофт 16
Стул Кроссбэк с желтой подушкой
Стул Кьявари белый, деревянный - с коричневой подушкой
Стул Eames барный DSW оранжевый
Стул Eames барный DSW ярко-голубой
Стул Oden красный x2
Стол Eames T-8, цвет по RAL
Стол Лидер 2, 1800x800, орех, черный
Стул Изо Т плюс
Стол Бруклин 120 x 60 золото
Журнальный стол Арт Деко 120 x 60 золото
Стул барный Турин со спинкой бежевый
Барная стойка Дезмонд Х белая
Стол Шамбли
Стул барный Car винтажно-коричневый
Стул Гаага красный
Чехол 15 из плотного спандекса
Скатерть Microfibra
Стул Кроссбэк пластиковый черный
Стул Кроссбэк пластиковый красный
Chester диван лавсит
Комплект мебели Лофт
Стол обеденный Кенмор
Стол обеденный Кобург шампань
Стол обеденный Кулими
Стол обеденный Кослан мини
Стол обеденный Ланетт
Стол обеденный Ларедо белый/ бук
Столик Лейден
Столик Ленгер
Стул Кроссбэк белый/ голубой
Конфигурация складных столов №1
Конфигурация складных столов №2
Конфигурация складных столов №4
Конфигурация складных столов №5
Стул Хит 20мм, каркас бархат, красный кожзам
Полубарный стул Версаль
Барный стул Базель
Стул Хит 20мм, шампань, велюр голубой
Стол Освальд, 120х80