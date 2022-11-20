Полубарный стул Chilli Q, графит велюр/ черный каркас

13 оценок

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Полубарный стул Chilli Q, графит велюр/ черный каркас

4.7
6 500 ₽
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Характеристики товара

Описание

Количество шт. в упаковке/ мест: 2 шт/ 2 кор

Вес брутто: 8.1

Объем: 0.152

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Основные характеристики

  • Объём упаковки0.4 м3
  • Высота940 мм
  • Длина660 мм
  • Ширина500 мм
  • Глубина440 мм
  • Вес9 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия

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В наличии 100 шт.
Стул Лофт-11 М барныйНастоящее фото товара Стул Лофт-11 М барный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090
Оптовая цена
15

Стул Лофт-11 М барный

Стул Лофт-12 НМ барныйНастоящее фото товара Стул Лофт-12 НМ барный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090
Оптовая цена
10

Стул Лофт-12 НМ барный

Табурет Лофт-12 М барный с подножкойНастоящее фото товара Табурет Лофт-12 М барный с подножкой, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
7

Табурет Лофт-12 М барный с подножкой

Стул Самба с пюпитромНастоящее фото товара Стул Самба с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
от7 490
Оптовая цена
6

Стул Самба с пюпитром

Настоящее фото товара Стул Eames DAW голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена
9

Стул Eames DAW голубой

Стул Eames DSR желтыйНастоящее фото товара Стул Eames DSR желтый, произведённого компанией ChiedoCover
3 190
Оптовая цена
13

Стул Eames DSR желтый

Стул Eames светло-оранжевыйНастоящее фото товара Стул Eames светло-оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 99041
4 990 ₽Оптовая цена
10

Стул Eames светло-оранжевый

В наличии 100 шт.
Стул EAMES барный черныйНастоящее фото товара Стул EAMES барный черный, произведённого компанией ChiedoCover
8 99026
11 990 ₽Оптовая цена
15

Стул EAMES барный черный

В наличии 1 шт.
Стул EAMES барный белыйНастоящее фото товара Стул EAMES барный белый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена
14

Стул EAMES барный белый

Настоящее фото товара Стул Борно зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена
6

Стул Борно зеленый

Настоящее фото товара Стул Венера диамант вельвет бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
12 49017
14 990 ₽Оптовая цена
12

Стул Венера диамант вельвет бордовый

В наличии 12 шт.
Настоящее фото товара Барный стул Чарлес Гост, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590
Оптовая цена
8

Барный стул Чарлес Гост

Стул Кроссбэк темно-красныйНастоящее фото товара Стул Кроссбэк темно-красный, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
13

Стул Кроссбэк темно-красный

Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-4 плюс , произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена
10

Секция многоместная ИЗО-4 плюс

Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-3 плюс, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена
5

Секция многоместная ИЗО-3 плюс

Стул прозрачный барный Фокс 75 черныйНастоящее фото товара Стул прозрачный барный Фокс 75 черный, произведённого компанией ChiedoCover
от12 890
Оптовая цена
15

Стул прозрачный барный Фокс 75 черный

Настоящее фото товара Барный стул Чарлес Гост прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
11 590
Оптовая цена
8

Барный стул Чарлес Гост прозрачный

Настоящее фото товара Стул Римио, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена
15

Стул Римио

Настоящее фото товара Стул Римио-М, произведённого компанией ChiedoCover
4 890
Оптовая цена
13

Стул Римио-М

Настоящее фото товара Стул Соло, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
Оптовая цена
15

Стул Соло

Настоящее фото товара Стул Eames DSW DEEP, темные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
6 690
Оптовая цена
10

Стул Eames DSW DEEP, темные ножки

Настоящее фото товара Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 240
8

Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный

Стол складной Виктория 150Настоящее фото товара Стол складной Виктория 150, произведённого компанией ChiedoCover
6 590
Оптовая цена
16

Стол складной Виктория 150

Настоящее фото товара Стол складной Виктория 120 зеленый, чемодан, произведённого компанией ChiedoCover
5 490
Оптовая цена
5

Стол складной Виктория 120 зеленый, чемодан

Стул Стандарт, кожзамНастоящее фото товара Стул Стандарт, кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
от2 190
5

Стул Стандарт, кожзам

Секция стульев Хит - золото, ромб зеленыйНастоящее фото товара Секция стульев Хит - золото, ромб зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
13

Секция стульев Хит - золото, ромб зеленый

Секция стульев Хит - золото, ромб красныйНастоящее фото товара Секция стульев Хит - золото, ромб красный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
9

Секция стульев Хит - золото, ромб красный

Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, шенилл красный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 9908
2 140 ₽
13

Стул Хит 20мм - золото, шенилл красный

Настоящее фото товара Стул Bertoia Diamond, произведённого компанией ChiedoCover
от22 990
Оптовая цена
9

Стул Bertoia Diamond

Настоящее фото товара Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
8

Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб зеленый

Стул-кресло PaganelНастоящее фото товара Стул-кресло Paganel, произведённого компанией ChiedoCover
28 790
Оптовая цена
14

Стул-кресло Paganel

Чехол S-74Настоящее фото товара Чехол S-74, произведённого компанией ChiedoCover
от650
6

Чехол S-74

Настоящее фото товара Стол Лофт 16, произведённого компанией ChiedoCover
от14 890
13

Стол Лофт 16

Стул Кроссбэк с желтой подушкойНастоящее фото товара Стул Кроссбэк с желтой подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
14

Стул Кроссбэк с желтой подушкой

Стул Кьявари белый, деревянный - с коричневой подушкойНастоящее фото товара Стул Кьявари белый, деревянный - с коричневой подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
9

Стул Кьявари белый, деревянный - с коричневой подушкой

Стул Eames барный DSW оранжевыйНастоящее фото товара Стул Eames барный DSW оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
6 190
Оптовая цена
5

Стул Eames барный DSW оранжевый

Стул Eames барный DSW ярко-голубойНастоящее фото товара Стул Eames барный DSW ярко-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
6 190
Оптовая цена
15

Стул Eames барный DSW ярко-голубой

Стул Oden красный x2Настоящее фото товара Стул Oden красный x2, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99034
11 990 ₽Оптовая цена
10

Стул Oden красный x2

В наличии 72 шт.
Настоящее фото товара Стол Eames T-8, цвет по RAL, произведённого компанией ChiedoCover
7 150
Оптовая цена
7

Стол Eames T-8, цвет по RAL

Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 1800x800, орех, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 1909
4 590 ₽
11

Стол Лидер 2, 1800x800, орех, черный

В наличии 13 шт.
Настоящее фото товара Стул Изо Т плюс, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена
5

Стул Изо Т плюс

Настоящее фото товара Стол Бруклин 120 x 60 золото, произведённого компанией ChiedoCover
29 49044
51 990 ₽
7

Стол Бруклин 120 x 60 золото

В наличии 34 шт.
Настоящее фото товара Журнальный стол Арт Деко 120 x 60 золото, произведённого компанией ChiedoCover
35 99045
64 990 ₽
14

Журнальный стол Арт Деко 120 x 60 золото

В наличии 25 шт.
Настоящее фото товара Стул барный Турин со спинкой бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 99014
14 990 ₽Оптовая цена
15

Стул барный Турин со спинкой бежевый

В наличии 27 шт.
Настоящее фото товара Барная стойка Дезмонд Х белая, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390
12

Барная стойка Дезмонд Х белая

Настоящее фото товара Стол Шамбли, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена
15

Стол Шамбли

Настоящее фото товара Стул барный Car винтажно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
10 690
Оптовая цена
12

Стул барный Car винтажно-коричневый

Стул Гаага красныйНастоящее фото товара Стул Гаага красный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
6

Стул Гаага красный

Настоящее фото товара Чехол 15 из плотного спандекса, произведённого компанией ChiedoCover
от550
15

Чехол 15 из плотного спандекса

Настоящее фото товара Скатерть Microfibra , произведённого компанией ChiedoCover
от1 650
10

Скатерть Microfibra

Стул Кроссбэк пластиковый черныйНастоящее фото товара Стул Кроссбэк пластиковый черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99045
8 990 ₽Оптовая цена
13Хит

Стул Кроссбэк пластиковый черный

В наличии 100 шт.
Стул Кроссбэк пластиковый красныйНастоящее фото товара Стул Кроссбэк пластиковый красный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 89046
8 990 ₽Оптовая цена
11Хит

Стул Кроссбэк пластиковый красный

В наличии 100 шт.
Chester диван лавситНастоящее фото товара Chester диван лавсит, произведённого компанией ChiedoCover
от180 790
Оптовая цена
12

Chester диван лавсит

Комплект мебели ЛофтНастоящее фото товара Комплект мебели Лофт, произведённого компанией ChiedoCover
от47 72010
52 690 ₽Оптовая цена
14

Комплект мебели Лофт

Стол обеденный КенморНастоящее фото товара Стол обеденный Кенмор, произведённого компанией ChiedoCover
от64 890
Оптовая цена
12

Стол обеденный Кенмор

Стол обеденный Кобург шампаньНастоящее фото товара Стол обеденный Кобург шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от40 090
Оптовая цена
8

Стол обеденный Кобург шампань

Стол обеденный КулимиНастоящее фото товара Стол обеденный Кулими, произведённого компанией ChiedoCover
от70 790
Оптовая цена
14

Стол обеденный Кулими

Настоящее фото товара Стол обеденный Кослан мини, произведённого компанией ChiedoCover
от27 190
Оптовая цена
7

Стол обеденный Кослан мини

Стол обеденный ЛанеттНастоящее фото товара Стол обеденный Ланетт, произведённого компанией ChiedoCover
от36 590
Оптовая цена
7

Стол обеденный Ланетт

Настоящее фото товара Стол обеденный Ларедо белый/ бук, произведённого компанией ChiedoCover
от16 990
Оптовая цена
14

Стол обеденный Ларедо белый/ бук

Столик ЛейденНастоящее фото товара Столик Лейден, произведённого компанией ChiedoCover
от23 890
Оптовая цена
13

Столик Лейден

Столик ЛенгерНастоящее фото товара Столик Ленгер, произведённого компанией ChiedoCover
от46 990
Оптовая цена
8

Столик Ленгер

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк белый/ голубой, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
10

Стул Кроссбэк белый/ голубой

Конфигурация складных столов №1Настоящее фото товара Конфигурация складных столов №1, произведённого компанией ChiedoCover
18 950
Оптовая цена
14

Конфигурация складных столов №1

Конфигурация складных столов №2Настоящее фото товара Конфигурация складных столов №2, произведённого компанией ChiedoCover
14 650
Оптовая цена
10

Конфигурация складных столов №2

Конфигурация складных столов №4Настоящее фото товара Конфигурация складных столов №4, произведённого компанией ChiedoCover
от19 050
Оптовая цена
14

Конфигурация складных столов №4

Конфигурация складных столов №5Настоящее фото товара Конфигурация складных столов №5, произведённого компанией ChiedoCover
19 050
Оптовая цена
8

Конфигурация складных столов №5

Стул Хит 20мм, каркас бархат, красный кожзамНастоящее фото товара Стул Хит 20мм, каркас бархат, красный кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
от2 29015
2 690 ₽
11

Стул Хит 20мм, каркас бархат, красный кожзам

Настоящее фото товара Полубарный стул Версаль, произведённого компанией ChiedoCover
от21 390
Оптовая цена
10

Полубарный стул Версаль

Настоящее фото товара Барный стул Базель, произведённого компанией ChiedoCover
от12 890
Оптовая цена
15

Барный стул Базель

Настоящее фото товара Стул Хит 20мм, шампань, велюр голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от1 9908
2 150 ₽
8

Стул Хит 20мм, шампань, велюр голубой

Стол Освальд, 120х80Настоящее фото товара Стол Освальд, 120х80, произведённого компанией ChiedoCover
13 99023
17 990 ₽Оптовая цена
11

Стол Освальд, 120х80

В наличии 87 шт.
Стол-чемодан складной, коричневый