Количество шт. в упаковке/ мест: 2 шт/ 2 кор
Вес брутто: 8.1
Объем: 0.152
Стол Лидер 1
Стол Лидер 2
Стул Хит 20мм - кожзам
Стол Лидер 4
Стол Лидер 5
Стол Лидер 6
Стул Хит 20мм с пюпитром - алюминиевый каркас
Чехол 11, журавинка
Чехол для стола 01
Стол Лидер 9
Чехол 06
Чехол 14
Чехол 28
Чехол 57, журавинка
Чехол для стола 06
Стул Борно
Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый
Чехол 68 Premium
Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый
Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый
Стул Наполеон Золотой, пластиковый
Стул Феникс Прозрачный, пластиковый
Чехол для стола 12
Стол Лидер 2, кромка ПВХ
Стол Лидер 3, уличный из реек, светлый
Стол складной Хавьер 150
Стол Миллер 140
Стол Миллер 160
Стул Хит 25мм - золото, зеленый ромб
Раунд 20мм с широким сиденьем
Стул Кьявари Серебро, деревянный
Стул Кьявари Титан, деревянный
Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый
Стул Боди 25мм - орех, велюр
Хит 25мм с подлокотниками, орех, шеннил Palmira
Чехол 82 Premium на стул Кьявари универсальный
Чехол для стола 20
Чехол 24, журавинка
Чехол 05
Хит 25мм - алюминиевый каркас, золото, зеленая корона
Чехол 103
Чехол 106
Чехол 108
Стол Болонья 110
Стул Денвер 20мм - Лайт, черный, кожзам черный
Стул Кьявари Серебро, пластиковый
Стул Наполеон Серебро, пластиковый
Стул Наполеон Белый, пластиковый
Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый
Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый
Стул Кьявари Синий, пластиковый
Стул Кьявари Фиолетовый, пластиковый
Стул Tolix барный голубой матовый
Стул-кресло Венское Классик
Стул Кантри, без подушки
Стул Era T с пюпитром
Стул Складной с пюпитром
Стол пластиковый квадратный
Конференц-стул Дания 25мм с пюпитром
Стол Лидер 1, кромка ПВХ
Стол Лидер 2, орех, каркас - золото
Стул Eames Мини детский, белый
Стол Лофт-1
Стол Лофт-3
Стул Tolix Soft барный Черный матовый
Стул Tolix Wood барный Аквамарин
Стул Tolix барный Черный глянцевый
Стул Такер полубарный, белый деревянный
Стул Такер полубарный, синий деревянный
Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 05
Стул Ститч, вельвет темно-бирюзовый
Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый
Стул Dystopia Прозрачный, пластиковый
Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый
Стул Dystopia Филетовый, пластиковый
Стул Лили Красный, пластиковый
Стул Кристалл Черный, пластиковый
Стул Кристалл Красный, пластиковый
Стул Кристалл Желтый, пластиковый
Стул Гиза Прозрачный, пластиковый
Стул Паризьен Прозрачный, пластиковый
Стул Паризьен Фиолетовый, пластиковый
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет сине-зеленый
Стул Блиц Красный, пластиковый
Стул Феникс Дымчатый, пластиковый
Стул Кьявари Диамант Золото, пластиковый
Чехол 52 на стул Кьявари, синий
Чехол 52 на стул Кьявари, розовый
Стул барный Валенсия, голубой
Стул Принцесса Дымчатый, пластиковый
Стул Принц Дымчатый, пластиковый
Стул Принцесса с подлокотниками Дымчатый, пластиковый
Стул барный Либерти черный
Стул барный Порше белый
Стул Laval, золотой
Стул барный Купер фиолетовый
Стул барный Купер красный
Стул Консек барный, серый
Стул Лофт-11 НМ барный
Табурет Лофт-11 Н барный
Табурет Лофт-12 НМ барный
Стул Квета
Стул Форум
Кресло Балун PLZ-2
Стул EAMES барный черный
Стул EAMES барный белый
Стол Лофт-12, D900мм
Стул Тео
Стул Венера диамант вельвет бордовый
Секция многоместная СМ-3
Барный стул Дакота винтажный мокко
Стул барный Фокс 75 белый
Стул прозрачный барный Фокс 75 черный
Стул-кресло Алекс-М
Стул Соло
Стул Хит 20мм с каретной стяжкой, золото, кожзам голубой
Стул Патрик 20мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный
Скатерть Журавинка, D250 см, белая гладь
Стул уличный Фотон тёмный
Стул Форум красный
Стол складной Виктория 120
Стол складной Виктория 120 зеленый, чемодан
Стул Венский с подлокотниками Cross MN
Чехол для стола 05, D80см, H110см
Стул Bertoia полубарный черный
Стул Luberon с патиной
Стул Кроссбэк с патиной черный
Секция из 3 стульев Хит - серебро, ромб синий
Стул-кресло Nemo
Стул-кресло Newton
Стул-кресло Eames Rodeo
Чехол S-74
Стол Лофт 16
Стул Eames барный DSW оранжевый
Стул Eames барный DSW ярко-голубой
Стеллаж 05
Стол Eames T-8 MDF, цвет по RAL
Стол Resin Bred
Стул Изо Т
Стол Бруклин 120 x 60 серебро
Консоль Бистерс
Стул Киви Диамант, коричневый
Стул Кроссбэк пластиковый красный
Стул Кроссбэк пластиковый белый
Диван офисный Царица Востока
Стол обеденный Гарлем белый
Стол Лидер 3, D1800, черный, орех
Стол обеденный Кослан
Стол обеденный Кричев
Стол обеденный Крозет
Столик Ларнед эффект битое стекло
Стол-трансформер Лерида орех
Банкетка Адрасман
Стул Кроссбэк белый/ голубой
Стул Кроссбэк белый/ розовый
Конфигурация складных столов №3
Стул Кроссбэк дерево, венге
Кресло Шангрила
Стол Гранд 4
Стул офисный Гирос, серый
Стол Loft Kedr Premium
Стул барный Валенсия NEW, темно-серый
Стул барный Валенсия NEW, бежевый
Стол-чемодан складной, коричневый
Стул Хит 25мм - алюминиевый каркас, с закругленными подлокотниками, серебро, корона синяя
Стул барный Комфорт белый, экокожа
Стул барный Алмаз белый, экокожа
Стул складной банкетный Lite, белый
Стул складной банкетный Lite, черный
Скатерть Лавандовый принт габардин
Конференц кресло Форум-CH
Конференц кресло Форум-BL
Скатерть Tabatha зеленый, рогожка
Скатерть Bake beige габардин
Диван Asgard 2-х местный
Диван Grand 3-х местный
Диван Grand 2-х местный
Модуль VEIL 2-х местный прямой
Модуль VEIL 2-х местный угловой левый
Стул Бар 1 /МРД
Стул Кроссбэк, светлый орех, с подушкой
Стол обеденный BOSCO круглый белый/ натуральный
Стол обеденный раздвижной Virgo
Стол обеденный Хьюстон охра/ стеклянный
Стол обеденный Хьюстон белый/ стеклянный
Стол обеденный Чикаго