Полубарный стул Chilli Q Square, графит велюр/ черный каркас

6 оценок

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Полубарный стул Chilli Q Square, графит велюр/ черный каркас

4.2
6 500 ₽
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Характеристики товара

Описание

Количество шт. в упаковке/ мест: 2 шт/ 2 кор

Вес брутто: 8.1

Объем: 0.152

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Основные характеристики

  • Объём упаковки0.4 м3
  • Высота940 мм
  • Длина660 мм
  • Ширина420 мм
  • Глубина460 мм
  • Вес9 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяткань
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

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Стул уличный Фотон тёмныйНастоящее фото товара Стул уличный Фотон тёмный, произведённого компанией ChiedoCover
2 690
Оптовая цена
6

Стул уличный Фотон тёмный

Стул Форум красныйНастоящее фото товара Стул Форум красный, произведённого компанией ChiedoCover
6 490
Оптовая цена
7

Стул Форум красный

Стол складной Виктория 120Настоящее фото товара Стол складной Виктория 120, произведённого компанией ChiedoCover
5 490
Оптовая цена
15

Стол складной Виктория 120

Настоящее фото товара Стол складной Виктория 120 зеленый, чемодан, произведённого компанией ChiedoCover
5 490
Оптовая цена
5

Стол складной Виктория 120 зеленый, чемодан

Настоящее фото товара Стул Венский с подлокотниками Cross MN, произведённого компанией ChiedoCover
8 190
Оптовая цена
9

Стул Венский с подлокотниками Cross MN

Настоящее фото товара Чехол для стола 05, D80см, H110см, произведённого компанией ChiedoCover
от1 390
94Хит

Чехол для стола 05, D80см, H110см

В наличии 150 шт.
Стул Bertoia полубарный черныйНастоящее фото товара Стул Bertoia полубарный черный, произведённого компанией ChiedoCover
13 99023
17 990 ₽Оптовая цена
7

Стул Bertoia полубарный черный

В наличии 51 шт.
Стул Luberon с патинойНастоящее фото товара Стул Luberon с патиной, произведённого компанией ChiedoCover
11 090
Оптовая цена
15

Стул Luberon с патиной

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк с патиной черный, произведённого компанией ChiedoCover
5 890
Оптовая цена
15

Стул Кроссбэк с патиной черный

Настоящее фото товара Секция из 3 стульев Хит - серебро, ромб синий, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
6

Секция из 3 стульев Хит - серебро, ромб синий

Стул-кресло NemoНастоящее фото товара Стул-кресло Nemo, произведённого компанией ChiedoCover
26 290
Оптовая цена
11

Стул-кресло Nemo

Стул-кресло NewtonНастоящее фото товара Стул-кресло Newton, произведённого компанией ChiedoCover
36 690
Оптовая цена
6

Стул-кресло Newton

Стул-кресло Eames RodeoНастоящее фото товара Стул-кресло Eames Rodeo, произведённого компанией ChiedoCover
38 990
Оптовая цена
7

Стул-кресло Eames Rodeo

Чехол S-74Настоящее фото товара Чехол S-74, произведённого компанией ChiedoCover
от650
6

Чехол S-74

Настоящее фото товара Стол Лофт 16, произведённого компанией ChiedoCover
от14 890
13

Стол Лофт 16

Стул Eames барный DSW оранжевыйНастоящее фото товара Стул Eames барный DSW оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
6 190
Оптовая цена
5

Стул Eames барный DSW оранжевый

Стул Eames барный DSW ярко-голубойНастоящее фото товара Стул Eames барный DSW ярко-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
6 190
Оптовая цена
15

Стул Eames барный DSW ярко-голубой

Стеллаж 05Настоящее фото товара Стеллаж 05, произведённого компанией ChiedoCover
19 990
13

Стеллаж 05

Стол Eames T-8 MDF, цвет по RALНастоящее фото товара Стол Eames T-8 MDF, цвет по RAL, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390
Оптовая цена
12

Стол Eames T-8 MDF, цвет по RAL

Настоящее фото товара Стол Resin Bred, произведённого компанией ChiedoCover
от42 690
15

Стол Resin Bred

Стул Изо ТНастоящее фото товара Стул Изо Т, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена
5

Стул Изо Т

Настоящее фото товара Стол Бруклин 120 x 60 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
27 49033
40 990 ₽
9

Стол Бруклин 120 x 60 серебро

В наличии 27 шт.
Консоль БистерсНастоящее фото товара Консоль Бистерс, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
6

Консоль Бистерс

Стул Киви Диамант, коричневыйНастоящее фото товара Стул Киви Диамант, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390
8

Стул Киви Диамант, коричневый

Стул Кроссбэк пластиковый красныйНастоящее фото товара Стул Кроссбэк пластиковый красный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 89046
8 990 ₽Оптовая цена
11

Стул Кроссбэк пластиковый красный

В наличии 100 шт.
Стул Кроссбэк пластиковый белыйНастоящее фото товара Стул Кроссбэк пластиковый белый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 59027
8 990 ₽Оптовая цена
10

Стул Кроссбэк пластиковый белый

В наличии 100 шт.
Диван офисный Царица ВостокаНастоящее фото товара Диван офисный Царица Востока, произведённого компанией ChiedoCover
от20 990
Оптовая цена
5

Диван офисный Царица Востока

Настоящее фото товара Стол обеденный Гарлем белый, произведённого компанией ChiedoCover
от123 590
Оптовая цена
5

Стол обеденный Гарлем белый

Настоящее фото товара Стол Лидер 3, D1800, черный, орех, произведённого компанией ChiedoCover
от5 9907
6 390 ₽
12

Стол Лидер 3, D1800, черный, орех

В наличии 23 шт.
Стол обеденный КосланНастоящее фото товара Стол обеденный Кослан, произведённого компанией ChiedoCover
от56 390
Оптовая цена
11

Стол обеденный Кослан

Стол обеденный КричевНастоящее фото товара Стол обеденный Кричев, произведённого компанией ChiedoCover
от67 590
Оптовая цена
13

Стол обеденный Кричев

Настоящее фото товара Стол обеденный Крозет, произведённого компанией ChiedoCover
от65 590
Оптовая цена
10

Стол обеденный Крозет

Столик Ларнед эффект битое стеклоНастоящее фото товара Столик Ларнед эффект битое стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от44 590
Оптовая цена
14

Столик Ларнед эффект битое стекло

Стол-трансформер Лерида орехНастоящее фото товара Стол-трансформер Лерида орех, произведённого компанией ChiedoCover
от43 290
Оптовая цена
8

Стол-трансформер Лерида орех

Настоящее фото товара Банкетка Адрасман, произведённого компанией ChiedoCover
от16 640
Оптовая цена
9

Банкетка Адрасман

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк белый/ голубой, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
10

Стул Кроссбэк белый/ голубой

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк белый/ розовый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
6

Стул Кроссбэк белый/ розовый

Конфигурация складных столов №3Настоящее фото товара Конфигурация складных столов №3, произведённого компанией ChiedoCover
от19 150
Оптовая цена
15

Конфигурация складных столов №3

Стул Кроссбэк дерево, венгеНастоящее фото товара Стул Кроссбэк дерево, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
133Хит

Стул Кроссбэк дерево, венге

Кресло ШангрилаНастоящее фото товара Кресло Шангрила, произведённого компанией ChiedoCover
от18 990
10

Кресло Шангрила

Стол Гранд 4Настоящее фото товара Стол Гранд 4, произведённого компанией ChiedoCover
от14 490
Оптовая цена
9

Стол Гранд 4

Стул офисный Гирос, серыйНастоящее фото товара Стул офисный Гирос, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99026
11 990 ₽Оптовая цена
11

Стул офисный Гирос, серый

В наличии 72 шт.
Настоящее фото товара Стол Loft Kedr Premium, произведённого компанией ChiedoCover
от49 090
10

Стол Loft Kedr Premium

Стул барный Валенсия NEW, темно-серыйНастоящее фото товара Стул барный Валенсия NEW, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99021
9 990 ₽Оптовая цена
9

Стул барный Валенсия NEW, темно-серый

Стул барный Валенсия NEW, бежевыйНастоящее фото товара Стул барный Валенсия NEW, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99021
9 990 ₽Оптовая цена
6

Стул барный Валенсия NEW, бежевый

Стол-чемодан складной, коричневыйНастоящее фото товара Стол-чемодан складной, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99021
9 990 ₽Оптовая цена
6

Стол-чемодан складной, коричневый

Стул Хит 25мм - алюминиевый каркас, с закругленными подлокотниками, серебро, корона синяяНастоящее фото товара Стул Хит 25мм - алюминиевый каркас, с закругленными подлокотниками, серебро, корона синяя, произведённого компанией ChiedoCover
от6 350
15

Стул Хит 25мм - алюминиевый каркас, с закругленными подлокотниками, серебро, корона синяя

Стул барный Комфорт белый, экокожаНастоящее фото товара Стул барный Комфорт белый, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
6 190
Оптовая цена
9

Стул барный Комфорт белый, экокожа

В наличии 31 шт.
Стул барный Алмаз белый, экокожаНастоящее фото товара Стул барный Алмаз белый, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
6 790
Оптовая цена
13

Стул барный Алмаз белый, экокожа

В наличии 31 шт.
Стул складной банкетный Lite, белыйНастоящее фото товара Стул складной банкетный Lite, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 99017
3 590 ₽Оптовая цена
9

Стул складной банкетный Lite, белый

В наличии 2 шт.
Стул складной банкетный Lite, черныйНастоящее фото товара Стул складной банкетный Lite, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 49031
3 590 ₽Оптовая цена
10

Стул складной банкетный Lite, черный

В наличии 83 шт.
Настоящее фото товара Скатерть Лавандовый принт габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от790
Оптовая цена
9

Скатерть Лавандовый принт габардин

Настоящее фото товара Конференц кресло Форум-CH, произведённого компанией ChiedoCover
7 590
Оптовая цена
15

Конференц кресло Форум-CH

Настоящее фото товара Конференц кресло Форум-BL, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090
Оптовая цена
9

Конференц кресло Форум-BL

Настоящее фото товара Скатерть Tabatha зеленый, рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от790
Оптовая цена
7

Скатерть Tabatha зеленый, рогожка

Настоящее фото товара Скатерть Bake beige габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от750
Оптовая цена
6

Скатерть Bake beige габардин

Настоящее фото товара Диван Asgard 2-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от21 990
Оптовая цена
13

Диван Asgard 2-х местный

Настоящее фото товара Диван Grand 3-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от35 990
Оптовая цена
12

Диван Grand 3-х местный

Настоящее фото товара Диван Grand 2-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от26 990
Оптовая цена
13

Диван Grand 2-х местный

Настоящее фото товара Модуль VEIL 2-х местный прямой, произведённого компанией ChiedoCover
от29 990
Оптовая цена
15

Модуль VEIL 2-х местный прямой

Настоящее фото товара Модуль VEIL 2-х местный угловой левый, произведённого компанией ChiedoCover
от30 090
Оптовая цена
13

Модуль VEIL 2-х местный угловой левый

Стул Бар 1 /МРДНастоящее фото товара Стул Бар 1 /МРД, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
Оптовая цена
9

Стул Бар 1 /МРД

Стул Кроссбэк, светлый орех, с подушкойНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, светлый орех, с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от6 390
10

Стул Кроссбэк, светлый орех, с подушкой

Стол обеденный BOSCO круглый белый/ натуральныйНастоящее фото товара Стол обеденный BOSCO круглый белый/ натуральный, произведённого компанией ChiedoCover
от16 190
Оптовая цена
6

Стол обеденный BOSCO круглый белый/ натуральный

Стол обеденный раздвижной Virgo Настоящее фото товара Стол обеденный раздвижной Virgo , произведённого компанией ChiedoCover
от33 990
Оптовая цена
6

Стол обеденный раздвижной Virgo

Стол обеденный Хьюстон охра/ стеклянныйНастоящее фото товара Стол обеденный Хьюстон охра/ стеклянный, произведённого компанией ChiedoCover
от22 99040
37 990 ₽Оптовая цена
8

Стол обеденный Хьюстон охра/ стеклянный

Стол обеденный Хьюстон белый/ стеклянныйНастоящее фото товара Стол обеденный Хьюстон белый/ стеклянный, произведённого компанией ChiedoCover
от29 99027
40 990 ₽Оптовая цена
9

Стол обеденный Хьюстон белый/ стеклянный

Стол обеденный ЧикагоНастоящее фото товара Стол обеденный Чикаго, произведённого компанией ChiedoCover
от34 99024
45 990 ₽Оптовая цена
5

Стол обеденный Чикаго

В наличии 22 шт.
Стол обеденный Атланта