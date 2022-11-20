Полубарный стул Chilli Q Square, латте велюр/ черный каркас

7 оценок

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Полубарный стул Chilli Q Square, латте велюр/ черный каркас

4.4
6 500 ₽
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Характеристики товара

Описание

Количество шт. в упаковке/ мест: 2 шт/ 2 кор

Вес брутто: 8.1

Объем: 0.152

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Основные характеристики

  • Объём упаковки0.4 м3
  • Высота940 мм
  • Длина660 мм
  • Ширина420 мм
  • Глубина460 мм
  • Вес9 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяткань
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияРоссия

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Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-2 на балке, произведённого компанией ChiedoCover
8 690
Оптовая цена
14

Секция многоместная ИЗО-2 на балке

Стул прозрачный барный Фокс 75 серыйНастоящее фото товара Стул прозрачный барный Фокс 75 серый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 490
Оптовая цена
6

Стул прозрачный барный Фокс 75 серый

Настоящее фото товара Барный стул Чарлес Гост прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
11 590
Оптовая цена
8

Барный стул Чарлес Гост прозрачный

Настоящее фото товара Стул Римио-М, произведённого компанией ChiedoCover
4 890
Оптовая цена
13

Стул Римио-М

Стол складной Натали серыйНастоящее фото товара Стол складной Натали серый, произведённого компанией ChiedoCover
5 690
Оптовая цена
9

Стол складной Натали серый

Стол складной Виктория 150Настоящее фото товара Стол складной Виктория 150, произведённого компанией ChiedoCover
6 590
Оптовая цена
16

Стол складной Виктория 150

Стол складной Виктория 120Настоящее фото товара Стол складной Виктория 120, произведённого компанией ChiedoCover
5 490
Оптовая цена
15

Стол складной Виктория 120

Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - бронза, ромб коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 05011
2 280 ₽
12

Стул Хит 25мм - бронза, ромб коричневый

Секция стульев Хит - золото, ромб зеленыйНастоящее фото товара Секция стульев Хит - золото, ромб зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
13

Секция стульев Хит - золото, ромб зеленый

Секция стульев Хит - серебро, ромб синийНастоящее фото товара Секция стульев Хит - серебро, ромб синий, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
12

Секция стульев Хит - серебро, ромб синий

Стол Лофт 13Настоящее фото товара Стол Лофт 13, произведённого компанией ChiedoCover
от11 790
6

Стол Лофт 13

Стул Bertoia полубарный черныйНастоящее фото товара Стул Bertoia полубарный черный, произведённого компанией ChiedoCover
13 99023
17 990 ₽Оптовая цена
7

Стул Bertoia полубарный черный

В наличии 51 шт.
Настоящее фото товара Стул Кроссбэк с подлокотниками белый, произведённого компанией ChiedoCover
11 190
Оптовая цена
12

Стул Кроссбэк с подлокотниками белый

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк зеленый патина, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена
11

Стул Кроссбэк зеленый патина

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк красный патина, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена
5

Стул Кроссбэк красный патина

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк с патиной черный, произведённого компанией ChiedoCover
5 890
Оптовая цена
15

Стул Кроссбэк с патиной черный

Настоящее фото товара Секция из 3 стульев Хит - коричневый, ромб коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
8

Секция из 3 стульев Хит - коричневый, ромб коричневый

Настоящее фото товара Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб красный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
10

Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб красный

Настоящее фото товара Секция из 3 стульев Хит - серебро, ромб синий, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
6

Секция из 3 стульев Хит - серебро, ромб синий

Чехол S-74Настоящее фото товара Чехол S-74, произведённого компанией ChiedoCover
от650
6

Чехол S-74

Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 900х600, венге, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 89013
3 290 ₽
11

Стол Лидер 1, 900х600, венге, черный

В наличии 6 шт.
Стул Кроссбэк с белой подушкойНастоящее фото товара Стул Кроссбэк с белой подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 950
11

Стул Кроссбэк с белой подушкой

Стул Кроссбэк с черной подушкойНастоящее фото товара Стул Кроссбэк с черной подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 950
5

Стул Кроссбэк с черной подушкой

Стул Кроссбэк с желтой подушкойНастоящее фото товара Стул Кроссбэк с желтой подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 950
14

Стул Кроссбэк с желтой подушкой

Стул Eames барный DSW оранжевыйНастоящее фото товара Стул Eames барный DSW оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
6 190
Оптовая цена
5

Стул Eames барный DSW оранжевый

Стул Eames барный DSW ярко-голубойНастоящее фото товара Стул Eames барный DSW ярко-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
6 190
Оптовая цена
15

Стул Eames барный DSW ярко-голубой

Табурет ВегасНастоящее фото товара Табурет Вегас, произведённого компанией ChiedoCover
790
Оптовая цена
12

Табурет Вегас

Настоящее фото товара Стол Stump, произведённого компанией ChiedoCover
от22 590
10

Стол Stump

Настоящее фото товара Стол Canyon, произведённого компанией ChiedoCover
от28 990
11

Стол Canyon

Стул Кроссбэк флагНастоящее фото товара Стул Кроссбэк флаг, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
11

Стул Кроссбэк флаг

Настоящее фото товара Стол Киль ясень, произведённого компанией ChiedoCover
от46 690
14

Стол Киль ясень

Стол Бруклин 55 x 55 сереброНастоящее фото товара Стол Бруклин 55 x 55 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
24 99031
35 990 ₽
11

Стол Бруклин 55 x 55 серебро

В наличии 17 шт.
Консольный столик Бруклин 115 x 30 сереброНастоящее фото товара Консольный столик Бруклин 115 x 30 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
28 99030
40 990 ₽
14

Консольный столик Бруклин 115 x 30 серебро

В наличии 83 шт.
Стул Элис полубарный темно-синийНастоящее фото товара Стул Элис полубарный темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
от16 99035
25 990 ₽Оптовая цена
11

Стул Элис полубарный темно-синий

В наличии 57 шт.
Стул барный Хай-Тек коричневыйНастоящее фото товара Стул барный Хай-Тек коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
4 99017
5 990 ₽Оптовая цена
12

Стул барный Хай-Тек коричневый

В наличии 45 шт.
Скатерть ARSНастоящее фото товара Скатерть ARS, произведённого компанией ChiedoCover
от1 140
7

Скатерть ARS

Стул Амьен серый велюрНастоящее фото товара Стул Амьен серый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от7 190
9

Стул Амьен серый велюр

Настоящее фото товара Стул барный Rainbow, произведённого компанией ChiedoCover
11 190
Оптовая цена
12

Стул барный Rainbow

Стул Гаага синийНастоящее фото товара Стул Гаага синий, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
11

Стул Гаага синий

Стул Киви Диамант, коричневыйНастоящее фото товара Стул Киви Диамант, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390
8

Стул Киви Диамант, коричневый

Настоящее фото товара Чехол 46 из плотного спандекса, произведённого компанией ChiedoCover
от390
5

Чехол 46 из плотного спандекса

Настоящее фото товара Скатерть Panama Dolce, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190
13

Скатерть Panama Dolce

Стул Кроссбэк пластиковый черныйНастоящее фото товара Стул Кроссбэк пластиковый черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99045
8 990 ₽Оптовая цена
13

Стул Кроссбэк пластиковый черный

В наличии 100 шт.
Стул Кроссбэк пластиковый белыйНастоящее фото товара Стул Кроссбэк пластиковый белый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 59027
8 990 ₽Оптовая цена
10

Стул Кроссбэк пластиковый белый

В наличии 100 шт.
Диван офисный МишельНастоящее фото товара Диван офисный Мишель, произведённого компанией ChiedoCover
от24 990
Оптовая цена
9

Диван офисный Мишель

Полубарный стул АнгренНастоящее фото товара Полубарный стул Ангрен, произведённого компанией ChiedoCover
от13 090
Оптовая цена
5

Полубарный стул Ангрен

Барный стул Баткен светлый регулируемыйНастоящее фото товара Барный стул Баткен светлый регулируемый, произведённого компанией ChiedoCover
от17 690
Оптовая цена
7

Барный стул Баткен светлый регулируемый

Комплект стульев СемейныйНастоящее фото товара Комплект стульев Семейный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 85019
3 490 ₽
12

Комплект стульев Семейный

Настоящее фото товара Стол Лидер 3, D1800, черный, орех, произведённого компанией ChiedoCover
от5 9907
6 390 ₽
12

Стол Лидер 3, D1800, черный, орех

В наличии 23 шт.
Стол обеденный КокелиНастоящее фото товара Стол обеденный Кокели, произведённого компанией ChiedoCover
от151 990
Оптовая цена
10

Стол обеденный Кокели

Стол обеденный КолимиНастоящее фото товара Стол обеденный Колими, произведённого компанией ChiedoCover
от131 390
Оптовая цена
12

Стол обеденный Колими

Стол обеденный КоттерНастоящее фото товара Стол обеденный Коттер, произведённого компанией ChiedoCover
от92 590
Оптовая цена
13

Стол обеденный Коттер

Настоящее фото товара Стол обеденный Крозет, произведённого компанией ChiedoCover
от65 590
Оптовая цена
10

Стол обеденный Крозет

Настоящее фото товара Стол обеденный Куртра мини, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590
Оптовая цена
15

Стол обеденный Куртра мини

Настоящее фото товара Скатерть Ла-Плата, произведённого компанией ChiedoCover
от350
12

Скатерть Ла-Плата

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк белый/ красный, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
12

Стул Кроссбэк белый/ красный

Конфигурация складных столов №6Настоящее фото товара Конфигурация складных столов №6, произведённого компанией ChiedoCover
от20 790
Оптовая цена
10

Конфигурация складных столов №6

Кресло ШангрилаНастоящее фото товара Кресло Шангрила, произведённого компанией ChiedoCover
от18 990
10

Кресло Шангрила

Настоящее фото товара Полубарный стул Версаль, произведённого компанией ChiedoCover
от21 390
Оптовая цена
10

Полубарный стул Версаль

Стол Освальд, 120х80Настоящее фото товара Стол Освальд, 120х80, произведённого компанией ChiedoCover
13 99023
17 990 ₽Оптовая цена
11

Стол Освальд, 120х80

Стул Гранд, синий вельветНастоящее фото товара Стул Гранд, синий вельвет, произведённого компанией ChiedoCover
от24 99017
29 990 ₽Оптовая цена
9

Стул Гранд, синий вельвет

В наличии 80 шт.
Стул барный Валенсия NEW, светло-серыйНастоящее фото товара Стул барный Валенсия NEW, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена
14

Стул барный Валенсия NEW, светло-серый

Стол-чемодан складной, коричневыйНастоящее фото товара Стол-чемодан складной, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99021
9 990 ₽Оптовая цена
6

Стол-чемодан складной, коричневый

Настоящее фото товара Стул-кресло Самба, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
14

Стул-кресло Самба, белый

Настоящее фото товара Стол Hortus Gut, произведённого компанией ChiedoCover
4 590
Оптовая цена
15

Стол Hortus Gut

Стул барный Комфорт белый, экокожаНастоящее фото товара Стул барный Комфорт белый, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
6 190
Оптовая цена
9

Стул барный Комфорт белый, экокожа

В наличии 31 шт.
Стул складной банкетный Lite, белыйНастоящее фото товара Стул складной банкетный Lite, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 99017
3 590 ₽Оптовая цена
9

Стул складной банкетный Lite, белый

В наличии 2 шт.