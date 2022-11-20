Количество шт. в упаковке/ мест: 2 шт/ 2 кор
Вес брутто: 8.1
Объем: 0.152
Стол Лидер 1
Стол Лидер 2
Стол Лидер 4
Стол Лидер 9
Стол Лидер 10 с передней стенкой
Стол Лидер 11
Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый
Чехол 06
Чехол 23
Чехол 40
Чехол 20
Чехол для стола 11
Стул Азия 20мм с подлокотниками
Стул Хит 25мм - кожзам
Стул Борно
Чехол 74 Premium
Стул Наполеон Прозрачный, пластиковый
Стол Лидер 1, столешница МДФ
Стол Лидер 23 прямоугольный
Стол складной Хавьер 120
Стол складной Хавьер 150
Стол Миллер 140
Стол Грейс
Стул Хит 25мм - золото, зеленый ромб
Стул Хит 20мм - серебро, шенилл красный
Раунд 20мм с широким сиденьем
Стул Денвер 20мм - черный, кожзам черный
Стул Eames Зеленый
Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый
Чехол для стола 15
Чехол для стола 16
Чехол для стола 18
Чехол 24, журавинка
Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона
Стул Хит 20мм - золото, полоса узкая синяя
Чехол 83 Premium двусторонний
Чехол 104
Чехол 108
Чехол 109
Стол Равенна квадратный
Чехол 43, съемная обивка для стула
Стул Кьявари Серебро, пластиковый
Стул Наполеон Серебро, пластиковый
Стул Наполеон Белый, пластиковый
Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый
Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый
Стул Кьявари Фиолетовый, пластиковый
Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый
Стул Tolix барный голубой матовый
Стул Tolix барный серебристый матовый
Стул Tolix Wood полубарный серебристый
Стул-кресло Венское
Стул-кресло Венское Классик, без подушки
Стул-кресло Кантри, без подушки
Стул алюминиевый 1201
Стул Хит 25мм с подлокотниками и пюпитром
Стул Eames Бирюзовый
Стул Хит 20мм - золото, Старт серый
Стул Хит 20мм - золото, Старт красный
Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань
Стол Лидер 1, кромка ПВХ
Стол Лидер 3, белый
Стул Наполеон Белый, деревянный
Стул Венский, венге
Стул Венский, белый
Стул Tolix Wood со спинкой барный Красный глянцевый
Стул Tolix с подлокотниками Серебристый матовый + темное дерево
Стул Такер полубарный, белый деревянный
Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 10
Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 18
Стул Dystopia Прозрачный, пластиковый
Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Красный, пластиковый
Стул Лили Бежевый, пластиковый
Стул Кристалл Желтый, пластиковый
Стул Паризьен Прозрачный, пластиковый
Стул Паризьен Дымчатый, пластиковый
Стул Во Фиолетовый, пластиковый
Стул Блиц Прозрачный, пластиковый
Стул Блиц Красный, пластиковый
Стул Венера, вельвет серый
Стул Феникс Желтый, пластиковый
Стул Кьявари Диамант Золото, пластиковый
Чехол Е08 на стул Eames
Стул барный Оскар, вельвет серый
Стул барный Оскар, вельвет сине-зеленый
Стул Принц Прозрачный, пластиковый
Стул Принцесса Прозрачный, пластиковый
Стул Принц с подлокотниками Прозрачный, пластиковый
Стул барный Валенсия, голубой
Стул Принц Дымчатый, пластиковый
Стул Принцесса с подлокотниками Дымчатый, пластиковый
Стул барный Либерти бежевый
Стул Laval, золотой
Стул барный Бентли, белый
Стул барный Бентли, черный
Стол Ария, белая столешница, черный каркас
Стол Мэдисон x3, белая столешница, черный каркас
Стул барный Купер бежевый
Стул барный Купер фиолетовый
Стул Консек барный, белый
Стул Слинг барный, черный
Стул Лофт-11 Н барный
Стул Лофт-11 НМ барный
Табурет Лофт-12 М барный с подножкой
Табурет Лофт-12 НМ барный с подножкой
Кресло Изо GTS
Стул Квета
Стул Стандарт
Стул Стандарт +
Стул EAMES барный черный
Стул EAMES барный белый
Стул Венера диамант вельвет коричневый
Стул Кроссбэк темно-красный
Секция многоместная ИЗО-4 плюс
Секция многоместная ИЗО-4
Секция многоместная СМ-3 на балке
Секция многоместная ИЗО-2 на балке
Стул прозрачный барный Фокс 75 серый
Барный стул Чарлес Гост прозрачный
Стул Римио-М
Стол складной Натали серый
Стол складной Виктория 150
Стол складной Виктория 120
Стул Хит 25мм - бронза, ромб коричневый
Секция стульев Хит - золото, ромб зеленый
Секция стульев Хит - серебро, ромб синий
Стол Лофт 13
Стул Bertoia полубарный черный
Стул Кроссбэк с подлокотниками белый
Стул Кроссбэк зеленый патина
Стул Кроссбэк красный патина
Стул Кроссбэк с патиной черный
Секция из 3 стульев Хит - коричневый, ромб коричневый
Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб красный
Секция из 3 стульев Хит - серебро, ромб синий
Чехол S-74
Стол Лидер 1, 900х600, венге, черный
Стул Кроссбэк с белой подушкой
Стул Кроссбэк с черной подушкой
Стул Кроссбэк с желтой подушкой
Стул Eames барный DSW оранжевый
Стул Eames барный DSW ярко-голубой
Табурет Вегас
Стол Stump
Стол Canyon
Стул Кроссбэк флаг
Стол Киль ясень
Стол Бруклин 55 x 55 серебро
Консольный столик Бруклин 115 x 30 серебро
Стул Элис полубарный темно-синий
Стул барный Хай-Тек коричневый
Скатерть ARS
Стул Амьен серый велюр
Стул барный Rainbow
Стул Гаага синий
Стул Киви Диамант, коричневый
Чехол 46 из плотного спандекса
Скатерть Panama Dolce
Стул Кроссбэк пластиковый черный
Стул Кроссбэк пластиковый белый
Диван офисный Мишель
Полубарный стул Ангрен
Барный стул Баткен светлый регулируемый
Комплект стульев Семейный
Стол Лидер 3, D1800, черный, орех
Стол обеденный Кокели
Стол обеденный Колими
Стол обеденный Коттер
Стол обеденный Крозет
Стол обеденный Куртра мини
Скатерть Ла-Плата
Стул Кроссбэк белый/ красный
Конфигурация складных столов №6
Кресло Шангрила
Полубарный стул Версаль
Стол Освальд, 120х80
Стул Гранд, синий вельвет
Стул барный Валенсия NEW, светло-серый
Стол-чемодан складной, коричневый
Стул-кресло Самба, белый
Стол Hortus Gut
Стул барный Комфорт белый, экокожа
Стул складной банкетный Lite, белый