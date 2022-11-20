Полубарный стул Chilli Q Square, синий велюр/ черный каркас

9 оценок

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Полубарный стул Chilli Q Square, синий велюр/ черный каркас

4.4
6 150 ₽
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Характеристики товара

Описание

Количество шт. в упаковке/ мест: 2 шт/ 2 кор

Вес брутто: 8.1

Объем: 0.152

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Основные характеристики

  • Высота940 мм
  • Ширина420 мм
  • Длина660 мм
  • Вес9 кг
  • Цветсиний
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр
  • Глубина460 мм
  • Объём упаковки0.4 м3

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