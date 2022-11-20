Количество шт. в упаковке/ мест: 2 шт/ 2 кор
Вес брутто: 8.1
Объем: 0.152
Стол Лидер 1, орех, каркас - серебро
Стол Лидер 1, 1200x600, белый
Стол-пуф Pasha
Стол Восток №1
Стол ОРИОН-3, D900
Диван-кровать Брайтон, прямой, голубой
Диван-кровать Брайтон, прямой, розовый
Диван-кровать Корсо, прямой, серо-розовый
Диван-кровать Корсо 2, прямой, молочный
Диван-кровать Корсо 3, угловой, розовый
Полубарный стул Chilli Q, графит велюр/ черный каркас
Полубарный стул Chilli QB, латте велюр/ черный каркас
Полубарный стул Chilli QB, светло-серый велюр/ черный каркас
Полубарный стул Chilli QB, синий велюр/ черный каркас
Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас
Стул барный Mars, голубой велюр/ черный каркас
Стул барный Mars, оливковый велюр/ черный каркас
Стул-кресло Венское с подушкой
Стул барный Фокс 75 красный
Стул барный Фокс 75 белый