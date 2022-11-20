Количество шт. в упаковке/ мест: 2 шт/ 2 кор
Вес брутто: 8.1
Объем: 0.152
Стол Лидер 1
Стол Лидер 5
Чехол 08 цветной
Чехол на стул журавинка
Стол Лидер 9
Стол Лидер 10
Стол Лидер 11
Чехол 29, журавинка
Чехол 17, габардин, голубой
Чехол 30
Чехол 31
Чехол 28
Чехол 38
Стул Азия 20мм с подлокотниками
Стул Браун 25мм - коричневый, полоса коричневая
Стул Боди 25мм
Стул Молот 20мм - черный, кожзам черный
Стул Хит 25мм - кожзам
Стул Борно
Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Стул Хит 20мм
Стул Хит 20мм - золото, бежевый ромб
Стул Хит 25мм - золото, зеленая корона
Стул Кьявари Черный, деревянный
Стул Хит 20мм - антик серебро, корона синяя
Стул Хит 20мм - антик золото на белом, рогожка бежевая
Чехол 73 Premium
Стол Лидер 7
Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый
Стул Eames Прозрачный
Стол Лидер 2, кромка ПВХ
Стул Браун 25мм - черный, синяя корона
Стул Хит 25мм - коричневый, крон зеленый
Стул Хит 25мм с подлокотниками, шампань, Afitap
Стул Патрик 20мм с подлокотниками, черный, Afitap
Стул Изо Хром
Стул Кьявари Насыщенно Розовый, деревянный
Стул Кьявари Серовато-Оранжевый, деревянный
Стул Раунд 20мм - белый, розовый велюр
Стул Кьявари Шампань, деревянный
Стул Кьявари Титан, деревянный
Чехол 87 Premium двусторонний
Чехол 90 Premium с карманом для подушки
Чехол для стола 15
Чехол для стола 16
Чехол 03
Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона
Хит 25мм - алюминиевый каркас, золото, зеленая корона
Чехол 103
Чехол 107
Стул Сахара 25мм с наружними заглушками
Стул Денвер 20мм - Лайт, бронза, арш темно-коричневый
Стул Кьявари Серебро, пластиковый
Стул Наполеон Серебро, пластиковый
Стул Наполеон Белый, пластиковый
Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый
Стул Кьявари Синий, пластиковый
Стул Кьявари Красный, пластиковый
Стул Tolix барный серебристый матовый
Стул Изо с пюпитром, красный
Стул Офисный с пюпитром
Стул Хит 25мм с подлокотниками и пюпитром
Стол уличный Бистро
Стул Фил
Конференц-стул Дания 25мм с пюпитром
Стул Кьявари деревянный с подушкой, Черный
Стул Eames Темно-серый
Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг серый
Стул Хит 20мм - золото, Лабиринт бежевый
Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань
Стол Лидер 2, белый
Стол Лидер 5, венге
Стул Наполеон Черный, деревянный
Стул Наполеон Зеленый, деревянный
Стул Венский, орех
Стул Венский, венге
Стол Лофт-2
Стул Лофт-5
Стул Tolix Wood со спинкой полубарный Белый
Стул Tolix Wood барный Красный глянцевый
Стул Tolix Arms Soft барный Черный матовый
Стул Такер, белый деревянный
Стул Такер полубарный, голубой деревянный
Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 18
Стул Бабел, черный с серой вставкой
Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Красный, пластиковый
Стул Лили Бежевый, пластиковый
Стул Кристалл Прозрачный, пластиковый
Стул Кристалл Черный, пластиковый
Стул Паризьен Прозрачный, пластиковый
Стул Паризьен Фиолетовый, пластиковый
Стул Во Фиолетовый, пластиковый
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Блиц Прозрачный, пластиковый
Стул Блиц Красный, пластиковый
Стул Ницца
Чехол 01 на стул Кьявари, фиолетовый
Чехол 52 на стул Кьявари, розовый
Стул барный Ститч, вельвет королевский синий
Стул барный Ститч, вельвет серый
Стул барный Оскар, вельвет серый
Стул Принцесса Прозрачный, пластиковый
Стул Принц с подлокотниками Прозрачный, пластиковый
Стул Принцесса Дымчатый, пластиковый
Стул Принц Дымчатый, пластиковый
Стул Принц с подлокотниками Дымчатый, пластиковый
Стул Принцесса с подлокотниками Дымчатый, пластиковый
Стул барный Малави белый
Стул барный Купер белый
Стул барный Купер черный
Стул барный Купер фиолетовый
Стул барный Купер коричневый
Стул Консек барный, мягкий, черный
Табурет Дежавю барный, черный
Стул Сильвия
Стул Форум
Стул Eames голубой
Стул EAMES барный черный
Стул EAMES барный белый
Стул Кроссбэк темно-красный
Секция многоместная ИЗО-3 плюс
Секция многоместная Кортес
Барный стул Дакота винтажный пепельный
Стул Комфорт-М
Стул-кресло Кантри-М
Стул Eames DSW DEEP, светлые ножки
Стул Нави
Стол Арт Деко 120 x 60 серебро
Стул Форум красный
Стол складной Натали серый
Стол складной Виктория 150
Секция стульев Хит - золото, ромб красный
Стул Венский с подлокотниками Cross MN
Стул Bertoia с серой обивкой
Стул Хит 20мм - золото, шенилл красный
Стул Bridell
Чехол S-24, журавинка
Стол Лидер 1, 900х600, венге, черный
Стол Лофт 16
Стул Кроссбэк с белой подушкой
Стул Кьявари белый, деревянный - с коричневой подушкой
Стул Eames барный DSW оранжевый
Стул Bistro белый
Стол Canyon
Стул-кресло Венское с подушкой
Стол Лидер 3, D1500, орех, черный
Консольный столик Арт Деко 115 x 30 золото
Консольный столик Инсигния 120 x 40 серебро
Стул барный Флэш черный
Стул обеденный Шанель черный
Стул барный Over черный
Стул Кеми коричневый
Скатерть Saten
Стул Кроссбэк пластиковый белый
Диван Эридан
Диван офисный Тирон 160
Стол обеденный Китами
Стол обеденный Кенвуд
Стол обеденный Кобург шампань
Стол обеденный Колтон
Стеновые панели, ясень, цвет орех
Стул Кроссбэк белый/ фиолетовый
Стул Кроссбэк белый/ розовый
Стул Кроссбэк белый/ красный
Конфигурация складных столов №2
Конфигурация складных столов №3
Конфигурация складных столов №6
Стол Премьер 6
Стол-чемодан складной, коричневый
Стул-кресло Самба, черный
Стул-кресло Самба, синий
Стул барный Комфорт фиолетовый, экокожа
Стул складной банкетный Lite, белый
Стул офисный на полозьях VC-21
Скатерть Loyared
Скатерть Rose габардин
Модуль VEIL 2-х местный прямой
Модуль VEIL 2-х местный угловой левый
Модуль GRAND 2-х местный прямой
Стул Кроссбэк, светлый орех, патина белая
Стул Кроссбэк, венге, градиент