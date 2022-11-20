Полубарный стул Chilli QB, латте велюр/ черный каркас

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Полубарный стул Chilli QB, латте велюр/ черный каркас

4.6
6 500 ₽
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Характеристики товара

Описание

Количество шт. в упаковке/ мест: 2 шт/ 2 кор

Вес брутто: 8.1

Объем: 0.152

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Основные характеристики

  • Объём упаковки0.4 м3
  • Высота940 мм
  • Длина660 мм
  • Ширина500 мм
  • Глубина440 мм
  • Вес9 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияРоссия

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Стул барный Купер фиолетовыйНастоящее фото товара Стул барный Купер фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
6 99023
8 990 ₽Оптовая цена
14

Стул барный Купер фиолетовый

В наличии 57 шт.
Стул барный Купер коричневыйНастоящее фото товара Стул барный Купер коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
6 99023
8 990 ₽Оптовая цена
15

Стул барный Купер коричневый

В наличии 23 шт.
Стул Консек барный, мягкий, черныйНастоящее фото товара Стул Консек барный, мягкий, черный, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
9

Стул Консек барный, мягкий, черный

Табурет Дежавю барный, черныйНастоящее фото товара Табурет Дежавю барный, черный, произведённого компанией ChiedoCover
8 590
Оптовая цена
15

Табурет Дежавю барный, черный

Стул СильвияНастоящее фото товара Стул Сильвия, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена
7

Стул Сильвия

Стул ФорумНастоящее фото товара Стул Форум, произведённого компанией ChiedoCover
5 090
Оптовая цена
10

Стул Форум

Стул Eames голубойНастоящее фото товара Стул Eames голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от2 99041
4 990 ₽Оптовая цена
9

Стул Eames голубой

В наличии 100 шт.
Стул EAMES барный черныйНастоящее фото товара Стул EAMES барный черный, произведённого компанией ChiedoCover
8 99026
11 990 ₽Оптовая цена
15

Стул EAMES барный черный

В наличии 1 шт.
Стул EAMES барный белыйНастоящее фото товара Стул EAMES барный белый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена
14

Стул EAMES барный белый

Стул Кроссбэк темно-красныйНастоящее фото товара Стул Кроссбэк темно-красный, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
13

Стул Кроссбэк темно-красный

Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-3 плюс, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена
5

Секция многоместная ИЗО-3 плюс

Настоящее фото товара Секция многоместная Кортес, произведённого компанией ChiedoCover
от21 790
Оптовая цена
11

Секция многоместная Кортес

Настоящее фото товара Барный стул Дакота винтажный пепельный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 500
Оптовая цена
8

Барный стул Дакота винтажный пепельный

Настоящее фото товара Стул Комфорт-М, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
13

Стул Комфорт-М

Настоящее фото товара Стул-кресло Кантри-М, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
Оптовая цена
15

Стул-кресло Кантри-М

Настоящее фото товара Стул Eames DSW DEEP, светлые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
6 690
Оптовая цена
5

Стул Eames DSW DEEP, светлые ножки

Настоящее фото товара Стул Нави, произведённого компанией ChiedoCover
5 390
Оптовая цена
5

Стул Нави

Стол Арт Деко 120 x 60 сереброНастоящее фото товара Стол Арт Деко 120 x 60 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
29 99035
45 990 ₽
11

Стол Арт Деко 120 x 60 серебро

В наличии 30 шт.
Стул Форум красныйНастоящее фото товара Стул Форум красный, произведённого компанией ChiedoCover
6 490
Оптовая цена
7

Стул Форум красный

Стол складной Натали серыйНастоящее фото товара Стол складной Натали серый, произведённого компанией ChiedoCover
5 690
Оптовая цена
9

Стол складной Натали серый

Стол складной Виктория 150Настоящее фото товара Стол складной Виктория 150, произведённого компанией ChiedoCover
6 590
Оптовая цена
16

Стол складной Виктория 150

Секция стульев Хит - золото, ромб красныйНастоящее фото товара Секция стульев Хит - золото, ромб красный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
9

Секция стульев Хит - золото, ромб красный

Настоящее фото товара Стул Венский с подлокотниками Cross MN, произведённого компанией ChiedoCover
8 190
Оптовая цена
9

Стул Венский с подлокотниками Cross MN

Стул Bertoia с серой обивкойНастоящее фото товара Стул Bertoia с серой обивкой, произведённого компанией ChiedoCover
39 190
Оптовая цена
9

Стул Bertoia с серой обивкой

Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, шенилл красный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 9908
2 140 ₽
13

Стул Хит 20мм - золото, шенилл красный

Стул BridellНастоящее фото товара Стул Bridell, произведённого компанией ChiedoCover
15 190
Оптовая цена
11

Стул Bridell

Чехол S-24, журавинкаНастоящее фото товара Чехол S-24, журавинка, произведённого компанией ChiedoCover
от1 310
11

Чехол S-24, журавинка

Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 900х600, венге, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 89013
3 290 ₽
11

Стол Лидер 1, 900х600, венге, черный

В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Стол Лофт 16, произведённого компанией ChiedoCover
от14 890
13

Стол Лофт 16

Стул Кроссбэк с белой подушкойНастоящее фото товара Стул Кроссбэк с белой подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
11

Стул Кроссбэк с белой подушкой

Стул Кьявари белый, деревянный - с коричневой подушкойНастоящее фото товара Стул Кьявари белый, деревянный - с коричневой подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
9

Стул Кьявари белый, деревянный - с коричневой подушкой

Стул Eames барный DSW оранжевыйНастоящее фото товара Стул Eames барный DSW оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
6 190
Оптовая цена
5

Стул Eames барный DSW оранжевый

Стул Bistro белыйНастоящее фото товара Стул Bistro белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 49039
8 990 ₽Оптовая цена
9

Стул Bistro белый

Настоящее фото товара Стол Canyon, произведённого компанией ChiedoCover
от28 990
11

Стол Canyon

Настоящее фото товара Стул-кресло Венское с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена
11

Стул-кресло Венское с подушкой

Настоящее фото товара Стол Лидер 3, D1500, орех, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 49012
6 190 ₽
85

Стол Лидер 3, D1500, орех, черный

Консольный столик Арт Деко 115 x 30 золотоНастоящее фото товара Консольный столик Арт Деко 115 x 30 золото, произведённого компанией ChiedoCover
44 99036
69 990 ₽
12

Консольный столик Арт Деко 115 x 30 золото

В наличии 38 шт.
Консольный столик Инсигния 120 x 40 сереброНастоящее фото товара Консольный столик Инсигния 120 x 40 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
31 49038
49 990 ₽
14

Консольный столик Инсигния 120 x 40 серебро

В наличии 20 шт.
Стул барный Флэш черныйНастоящее фото товара Стул барный Флэш черный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99028
10 990 ₽Оптовая цена
9

Стул барный Флэш черный

В наличии 61 шт.
Настоящее фото товара Стул обеденный Шанель черный, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
10

Стул обеденный Шанель черный

Настоящее фото товара Стул барный Over черный, произведённого компанией ChiedoCover
11 990
Оптовая цена
5

Стул барный Over черный

Стул Кеми коричневыйНастоящее фото товара Стул Кеми коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
15

Стул Кеми коричневый

Настоящее фото товара Скатерть Saten, произведённого компанией ChiedoCover
от1 510
13

Скатерть Saten

Стул Кроссбэк пластиковый белыйНастоящее фото товара Стул Кроссбэк пластиковый белый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 59027
8 990 ₽Оптовая цена
10Хит

Стул Кроссбэк пластиковый белый

В наличии 100 шт.
Диван ЭриданНастоящее фото товара Диван Эридан, произведённого компанией ChiedoCover
от27 990
Оптовая цена
5

Диван Эридан

Диван офисный Тирон 160Настоящее фото товара Диван офисный Тирон 160, произведённого компанией ChiedoCover
от29 990
Оптовая цена
9

Диван офисный Тирон 160

Настоящее фото товара Стол обеденный Китами, произведённого компанией ChiedoCover
от109 190
Оптовая цена
8

Стол обеденный Китами

Настоящее фото товара Стол обеденный Кенвуд, произведённого компанией ChiedoCover
от92 790
Оптовая цена
14

Стол обеденный Кенвуд

Стол обеденный Кобург шампаньНастоящее фото товара Стол обеденный Кобург шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от40 090
Оптовая цена
8

Стол обеденный Кобург шампань

Стол обеденный КолтонНастоящее фото товара Стол обеденный Колтон, произведённого компанией ChiedoCover
от63 190
Оптовая цена
5

Стол обеденный Колтон

Настоящее фото товара Стеновые панели, ясень, цвет орех, произведённого компанией ChiedoCover
от190
Оптовая цена
12

Стеновые панели, ясень, цвет орех

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк белый/ фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
15

Стул Кроссбэк белый/ фиолетовый

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк белый/ розовый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
6

Стул Кроссбэк белый/ розовый

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк белый/ красный, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
12

Стул Кроссбэк белый/ красный

Конфигурация складных столов №2Настоящее фото товара Конфигурация складных столов №2, произведённого компанией ChiedoCover
14 650
Оптовая цена
10

Конфигурация складных столов №2

Конфигурация складных столов №3Настоящее фото товара Конфигурация складных столов №3, произведённого компанией ChiedoCover
от19 150
Оптовая цена
15

Конфигурация складных столов №3

Конфигурация складных столов №6Настоящее фото товара Конфигурация складных столов №6, произведённого компанией ChiedoCover
от20 790
Оптовая цена
10

Конфигурация складных столов №6

Стол Премьер 6Настоящее фото товара Стол Премьер 6, произведённого компанией ChiedoCover
от19 390
Оптовая цена
14

Стол Премьер 6

Стол-чемодан складной, коричневыйНастоящее фото товара Стол-чемодан складной, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99021
9 990 ₽Оптовая цена
6

Стол-чемодан складной, коричневый

В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Стул-кресло Самба, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
13

Стул-кресло Самба, черный

Настоящее фото товара Стул-кресло Самба, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
83Хит

Стул-кресло Самба, синий

Стул барный Комфорт фиолетовый, экокожаНастоящее фото товара Стул барный Комфорт фиолетовый, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
6 190
Оптовая цена
15

Стул барный Комфорт фиолетовый, экокожа

В наличии 11 шт.
Стул складной банкетный Lite, белыйНастоящее фото товара Стул складной банкетный Lite, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 99017
3 590 ₽Оптовая цена
9

Стул складной банкетный Lite, белый

В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Стул офисный на полозьях VC-21, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена
12

Стул офисный на полозьях VC-21

Настоящее фото товара Скатерть Loyared, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
Оптовая цена
8

Скатерть Loyared

Настоящее фото товара Скатерть Rose габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от790
Оптовая цена
9

Скатерть Rose габардин

Настоящее фото товара Модуль VEIL 2-х местный прямой, произведённого компанией ChiedoCover
от42 990
Оптовая цена
15

Модуль VEIL 2-х местный прямой

Настоящее фото товара Модуль VEIL 2-х местный угловой левый, произведённого компанией ChiedoCover
от44 490
Оптовая цена
13

Модуль VEIL 2-х местный угловой левый

Настоящее фото товара Модуль GRAND 2-х местный прямой, произведённого компанией ChiedoCover
от37 390
Оптовая цена
8

Модуль GRAND 2-х местный прямой

Стул Кроссбэк, светлый орех, патина белаяНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, светлый орех, патина белая, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
13

Стул Кроссбэк, светлый орех, патина белая

Стул Кроссбэк, венге, градиентНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, венге, градиент, произведённого компанией ChiedoCover
от6 390
109Хит

Стул Кроссбэк, венге, градиент

Стол Бомбей палисандр