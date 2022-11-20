Полубарный стул Chilli QB, синий велюр/ черный каркас

15 оценок

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Полубарный стул Chilli QB, синий велюр/ черный каркас

4.4
6 500 ₽
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Характеристики товара

Описание

Количество шт. в упаковке/ мест: 2 шт/ 2 кор

Вес брутто: 8.1

Объем: 0.152

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Основные характеристики

  • Объём упаковки0.4 м3
  • Высота940 мм
  • Длина660 мм
  • Ширина500 мм
  • Глубина440 мм
  • Вес9 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветсиний
  • Страна изготовленияРоссия

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Стул барный Порше черный

В наличии 100 шт.
Стул барный Порше красныйНастоящее фото товара Стул барный Порше красный, произведённого компанией ChiedoCover
7 99021
9 990 ₽Оптовая цена
14

Стул барный Порше красный

В наличии 50 шт.
Стул Laval, золотойНастоящее фото товара Стул Laval, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590
Оптовая цена
13

Стул Laval, золотой

В наличии 1 шт.
Стул Laval, серебристыйНастоящее фото товара Стул Laval, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590
Оптовая цена
7

Стул Laval, серебристый

Стол Ария, белая столешница, золотой каркасНастоящее фото товара Стол Ария, белая столешница, золотой каркас, произведённого компанией ChiedoCover
16 500
9

Стол Ария, белая столешница, золотой каркас

Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркасНастоящее фото товара Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от18 900
6

Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас

Стул барный Малави черныйНастоящее фото товара Стул барный Малави черный, произведённого компанией ChiedoCover
7 99021
9 990 ₽Оптовая цена
6

Стул барный Малави черный

В наличии 82 шт.
Стул барный Купер фиолетовыйНастоящее фото товара Стул барный Купер фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
6 99023
8 990 ₽Оптовая цена
14

Стул барный Купер фиолетовый

В наличии 57 шт.
Табурет Лофт-12 М барныйНастоящее фото товара Табурет Лофт-12 М барный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 090
Оптовая цена
7

Табурет Лофт-12 М барный

Кресло Изо GTSНастоящее фото товара Кресло Изо GTS, произведённого компанией ChiedoCover
от5 090
Оптовая цена
13

Кресло Изо GTS

Стул Сильвия АРМНастоящее фото товара Стул Сильвия АРМ, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена
7

Стул Сильвия АРМ

Стул Eames DSR желтыйНастоящее фото товара Стул Eames DSR желтый, произведённого компанией ChiedoCover
3 190
Оптовая цена
13

Стул Eames DSR желтый

Стул EAMES барный черныйНастоящее фото товара Стул EAMES барный черный, произведённого компанией ChiedoCover
8 99026
11 990 ₽Оптовая цена
15

Стул EAMES барный черный

В наличии 1 шт.
Стул EAMES барный белыйНастоящее фото товара Стул EAMES барный белый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена
14

Стул EAMES барный белый

Стол Лофт-10, D800ммНастоящее фото товара Стол Лофт-10, D800мм, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена
8

Стол Лофт-10, D800мм

Настоящее фото товара Стул прозрачный Ванити серый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 690
Оптовая цена
6

Стул прозрачный Ванити серый

В наличии 50 шт.
Настоящее фото товара Барный стул Чарлес Гост, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590
Оптовая цена
8

Барный стул Чарлес Гост

Стул Кроссбэк темно-красныйНастоящее фото товара Стул Кроссбэк темно-красный, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
13

Стул Кроссбэк темно-красный

Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-3, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена
9

Секция многоместная ИЗО-3

Настоящее фото товара Секция многоместная СМ-3, произведённого компанией ChiedoCover
5 090
Оптовая цена
14

Секция многоместная СМ-3

Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-2, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена
7

Секция многоместная ИЗО-2

Стул прозрачный барный Фокс 75 черныйНастоящее фото товара Стул прозрачный барный Фокс 75 черный, произведённого компанией ChiedoCover
от12 890
Оптовая цена
15

Стул прозрачный барный Фокс 75 черный

Стул прозрачный барный Фокс 75 янтарныйНастоящее фото товара Стул прозрачный барный Фокс 75 янтарный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 490
Оптовая цена
10

Стул прозрачный барный Фокс 75 янтарный

Настоящее фото товара Стул Римио-М, произведённого компанией ChiedoCover
4 890
Оптовая цена
13

Стул Римио-М

Стул Азия 25мм с каретной стяжкой, бронза, кожзам синийНастоящее фото товара Стул Азия 25мм с каретной стяжкой, бронза, кожзам синий, произведённого компанией ChiedoCover
от3 29012
3 720 ₽
11

Стул Азия 25мм с каретной стяжкой, бронза, кожзам синий

Стул Патрик 20мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черныйНастоящее фото товара Стул Патрик 20мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
11

Стул Патрик 20мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный

Стол складной Виктория 150Настоящее фото товара Стол складной Виктория 150, произведённого компанией ChiedoCover
6 590
Оптовая цена
16

Стол складной Виктория 150

Стол складной Виктория 120Настоящее фото товара Стол складной Виктория 120, произведённого компанией ChiedoCover
5 490
Оптовая цена
15

Стол складной Виктория 120

Стол складной Виктория 120 белый, чемоданНастоящее фото товара Стол складной Виктория 120 белый, чемодан, произведённого компанией ChiedoCover
5 490
Оптовая цена
10

Стол складной Виктория 120 белый, чемодан

Секция стульев Хит - коричневый, ромб коричневыйНастоящее фото товара Секция стульев Хит - коричневый, ромб коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
7

Секция стульев Хит - коричневый, ромб коричневый

Стул Chic кварцевыйНастоящее фото товара Стул Chic кварцевый, произведённого компанией ChiedoCover
6 700
Оптовая цена
8

Стул Chic кварцевый

Стул Chic бургундиНастоящее фото товара Стул Chic бургунди, произведённого компанией ChiedoCover
8 300
Оптовая цена
9

Стул Chic бургунди

В наличии 400 шт.
Стул Bertoia полубарный черныйНастоящее фото товара Стул Bertoia полубарный черный, произведённого компанией ChiedoCover
13 99023
17 990 ₽Оптовая цена
7

Стул Bertoia полубарный черный

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Стул Bertoia Diamond, произведённого компанией ChiedoCover
от22 990
Оптовая цена
9

Стул Bertoia Diamond

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк с подлокотниками белый, произведённого компанией ChiedoCover
11 190
Оптовая цена
12

Стул Кроссбэк с подлокотниками белый

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк с подлокотниками коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
10 490
Оптовая цена
14

Стул Кроссбэк с подлокотниками коричневый

Стул-кресло MajorНастоящее фото товара Стул-кресло Major, произведённого компанией ChiedoCover
33 290
Оптовая цена
15

Стул-кресло Major

Стул складной TakomaНастоящее фото товара Стул складной Takoma, произведённого компанией ChiedoCover
29 690
Оптовая цена
6

Стул складной Takoma

Чехол S-24, журавинкаНастоящее фото товара Чехол S-24, журавинка, произведённого компанией ChiedoCover
от1 310
11

Чехол S-24, журавинка

Стул Кроссбэк с белой подушкойНастоящее фото товара Стул Кроссбэк с белой подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
11

Стул Кроссбэк с белой подушкой

Стул Кьявари черный, деревянный - с белой подушкойНастоящее фото товара Стул Кьявари черный, деревянный - с белой подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
13

Стул Кьявари черный, деревянный - с белой подушкой

Стул Eames барный DSW оранжевыйНастоящее фото товара Стул Eames барный DSW оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
6 190
Оптовая цена
5

Стул Eames барный DSW оранжевый

Стул Eames барный DSW ярко-голубойНастоящее фото товара Стул Eames барный DSW ярко-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
6 190
Оптовая цена
15

Стул Eames барный DSW ярко-голубой

Стул Саф-ИнаНастоящее фото товара Стул Саф-Ина, произведённого компанией ChiedoCover
1 490
Оптовая цена
8

Стул Саф-Ина

Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 1800x800, орех, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 1909
4 590 ₽
11

Стол Лидер 2, 1800x800, орех, черный

В наличии 13 шт.
Стул Изо ТНастоящее фото товара Стул Изо Т, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена
5

Стул Изо Т

Настоящее фото товара Стол Киль ясень, произведённого компанией ChiedoCover
от46 690
14

Стол Киль ясень

Настоящее фото товара Стол Бруклин 120 x 60 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
27 49033
40 990 ₽
9

Стол Бруклин 120 x 60 серебро

В наличии 24 шт.
Настоящее фото товара Стол Бруклин 120 x 60 золото, произведённого компанией ChiedoCover
29 49044
51 990 ₽
7

Стол Бруклин 120 x 60 золото

В наличии 34 шт.
Стул полубарный Дейзи коричневыйНастоящее фото товара Стул полубарный Дейзи коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена
14

Стул полубарный Дейзи коричневый

Журнальный стол Инсигния 120 x 60 сереброНастоящее фото товара Журнальный стол Инсигния 120 x 60 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
34 99028
47 990 ₽
13

Журнальный стол Инсигния 120 x 60 серебро

В наличии 31 шт.
Настоящее фото товара Консольный столик Инсигния 115 x 30 темный, произведённого компанией ChiedoCover
38 99041
64 990 ₽
7

Консольный столик Инсигния 115 x 30 темный

В наличии 70 шт.
Стул полубарный Лофт АльтронНастоящее фото товара Стул полубарный Лофт Альтрон, произведённого компанией ChiedoCover
3 990
Оптовая цена
5

Стул полубарный Лофт Альтрон

Настоящее фото товара Стул обеденный Шанель прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
5 290
Оптовая цена
12

Стул обеденный Шанель прозрачный

Стул барный Хай-Тек коричневыйНастоящее фото товара Стул барный Хай-Тек коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
4 99017
5 990 ₽Оптовая цена
12

Стул барный Хай-Тек коричневый

В наличии 36 шт.
Скатерть DecoНастоящее фото товара Скатерть Deco, произведённого компанией ChiedoCover
от990
10

Скатерть Deco

Барный стол ЧетвиндНастоящее фото товара Барный стол Четвинд, произведённого компанией ChiedoCover
от6 590
13

Барный стол Четвинд

Стул Halmar dariusz, дуб сономаНастоящее фото товара Стул Halmar dariusz, дуб сонома, произведённого компанией ChiedoCover
11 290
Оптовая цена
9

Стул Halmar dariusz, дуб сонома

Настоящее фото товара Стул барный Over винтажно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
14 190
Оптовая цена
11

Стул барный Over винтажно-коричневый

Настоящее фото товара Стул барный Cotton серый, произведённого компанией ChiedoCover
7 890
Оптовая цена
6

Стул барный Cotton серый

Настоящее фото товара Стул Signal cherry velvet, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
20 390
Оптовая цена
13

Стул Signal cherry velvet, зеленый

Стул Гаага синийНастоящее фото товара Стул Гаага синий, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
11

Стул Гаага синий

Стул Гаага красныйНастоящее фото товара Стул Гаага красный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
6

Стул Гаага красный

Стул Киви Диамант, коричневыйНастоящее фото товара Стул Киви Диамант, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 7909
7 390 ₽
8

Стул Киви Диамант, коричневый

Настоящее фото товара Чехол 08 из плотного спандекса, произведённого компанией ChiedoCover
от470
8

Чехол 08 из плотного спандекса

Настоящее фото товара Чехол 35 из неплотного бифлекса, произведённого компанией ChiedoCover
от890
5

Чехол 35 из неплотного бифлекса

Стул Кроссбэк пластиковый красныйНастоящее фото товара Стул Кроссбэк пластиковый красный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 89046
8 990 ₽Оптовая цена
11Хит

Стул Кроссбэк пластиковый красный

В наличии 100 шт.
Диван офисный Тирон 160Настоящее фото товара Диван офисный Тирон 160, произведённого компанией ChiedoCover
от29 990
Оптовая цена
9

Диван офисный Тирон 160

Столик ЛейденНастоящее фото товара Столик Лейден, произведённого компанией ChiedoCover
от23 890
Оптовая цена
13

Столик Лейден

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк белый/ желтый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
11

Стул Кроссбэк белый/ желтый