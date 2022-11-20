Количество шт. в упаковке/ мест: 2 шт/ 2 кор
Вес брутто: 8.1
Объем: 0.152
Стул Патрик 20мм
Стол Лидер 6
Стул Хит 20мм с пюпитром - алюминиевый каркас
Чехол 42, габардин
Чехол для стола 02
Чехол для стола 03
Стол Лидер 10
Стол Лидер 10 с передней стенкой
Чехол 29, журавинка
Чехол 13
Чехол 31
Чехол 40
Скатерть Мати
Стул Хит 20мм с подлокотниками
Стул Азия 20мм
Стул Хит 20мм
Стул Хит 20мм - золото, бежевый ромб
Стул Хит 25мм
Стул Хит 25мм - золото, зеленая корона
Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый
Стул Хит 20мм - антик медь, арш темно-коричневый
Чехол 69 Premium
Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый
Стул Луи Гост Желтый, пластиковый
Стул Наполеон Золотой, пластиковый
Стул Феникс Прозрачный, пластиковый
Чехол для стола 12
Стол Симбиоз №21
Стул Хит 20мм с подлокотниками, Лайт
Стол Лидер 3, уличный из реек, светлый
Стол складной Хавьер 120
Стул Хит 20мм с пюпитром - золото, шенилл красный
Стул Хит 25мм - красное дерево, шенилл бежевый
Стул Хит 25мм - золото, тёмно-коричневый арш
Стул Денвер 20мм - черный, кожзам черный
Стул Патрик 20мм с подлокотниками, черный, Afitap
Стул Азия 25мм - гладкий каркас
Стул Хит 20мм - золото, Chateau Losange rubis
Секция стульев 01
Стул Кьявари Телегрей, деревянный
Стул Кьявари Аметистовый, деревянный
Стул Кьявари Серовато-Оранжевый, деревянный
Стул Кьявари Бирюзовый, деревянный
Стул Кьявари Золото, деревянный
Стул Кьявари Серебро, деревянный
Стул Кьявари Шампань, деревянный
Стул Кьявари морилка Коричневый, деревянный
Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый
Чехол 81 Premium на стул Кьявари универсальный
Чехол 84 Premium с карманом для подушки
Чехол 92 Premium
Чехол 24, журавинка
Азия 25мм - алюминиевый каркас
Хит 20мм с подлокотниками - алюминиевый каркас
Чехол 107
Чехол 108
Кресло Клуб
Стул Денвер 20мм - Лайт, черный, кожзам черный
Стул Денвер 20мм - Лайт, бронза, арш темно-коричневый
Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона красная
Стул Хит 25мм с подлокотниками с вышивкой - герб РФ
Стул Наполеон Белый, пластиковый
Стул Кьявари Белый, пластиковый
Стул Кьявари Синий, пластиковый
Стул Кьявари Фиолетовый, пластиковый
Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый
Стул-кресло Венское Классик Барное, без подушки
Стул Кантри
Стул Кантри, без подушки
Стул Стандарт с пюпитром
Стул Хит 25мм с подлокотниками и пюпитром
Стол уличный 1201DP
Стол пластиковый квадратный
Стул Дания 25мм - серебро, шенилл синий
Стул Кьявари деревянный с подушкой, Черный
Стул Кьявари деревянный с цветной подушкой, Золото
Стол Лидер 21, уличный из реек, квадрат
Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг бежевый
Стул Хит 20мм - золото, Лабиринт бежевый
Стул Хит 20мм - золото, Старт красный
Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань
Стол Лидер 2, белый
Стол Лидер 3, белый
Стол Лидер 5, венге
Стул Наполеон Зеленый, деревянный
Стул Венский, белый
Стол Лофт-6
Стул Tolix Wood со спинкой барный Черный глянцевый
Стул Tolix Soft полубарный Черный матовый
Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 10
Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 20
Стул Ститч, вельвет темно-бирюзовый
Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый
Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый
Стул Dystopia Филетовый, пластиковый
Стул Лили Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Бежевый, пластиковый
Стул Кристалл Прозрачный, пластиковый
Стул Гиза Прозрачный, пластиковый
Стул Паризьен Прозрачный, пластиковый
Стул Во Синий, пластиковый
Стул Феникс Черный, пластиковый
Стул Блиц Дымчатый, пластиковый
Стул Венера, вельвет серый
Стул Феникс Желтый, пластиковый
Чехол 01 на стул Кьявари, пыльный розовый
Стул Кьявари Диамант Золото, пластиковый
Чехол 52 на стул Кьявари, красный
Стул Принцесса Прозрачный, пластиковый
Стул Принц с подлокотниками Прозрачный, пластиковый
Стул Принцесса с подлокотниками Прозрачный, пластиковый
Стул Принцесса Дымчатый, пластиковый
Стул Принц Дымчатый, пластиковый
Стул барный Порше черный
Стул барный Порше красный
Стул Laval, золотой
Стул Laval, серебристый
Стол Ария, белая столешница, золотой каркас
Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас
Стул барный Малави черный
Стул барный Купер фиолетовый
Табурет Лофт-12 М барный
Кресло Изо GTS
Стул Сильвия АРМ
Стул Eames DSR желтый
Стул EAMES барный черный
Стул EAMES барный белый
Стол Лофт-10, D800мм
Стул прозрачный Ванити серый
Барный стул Чарлес Гост
Стул Кроссбэк темно-красный
Секция многоместная ИЗО-3
Секция многоместная СМ-3
Секция многоместная ИЗО-2
Стул прозрачный барный Фокс 75 черный
Стул прозрачный барный Фокс 75 янтарный
Стул Римио-М
Стул Азия 25мм с каретной стяжкой, бронза, кожзам синий
Стул Патрик 20мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный
Стол складной Виктория 150
Стол складной Виктория 120
Стол складной Виктория 120 белый, чемодан
Секция стульев Хит - коричневый, ромб коричневый
Стул Chic кварцевый
Стул Chic бургунди
Стул Bertoia полубарный черный
Стул Bertoia Diamond
Стул Кроссбэк с подлокотниками белый
Стул Кроссбэк с подлокотниками коричневый
Стул-кресло Major
Стул складной Takoma
Чехол S-24, журавинка
Стул Кроссбэк с белой подушкой
Стул Кьявари черный, деревянный - с белой подушкой
Стул Eames барный DSW оранжевый
Стул Eames барный DSW ярко-голубой
Стул Саф-Ина
Стол Лидер 2, 1800x800, орех, черный
Стул Изо Т
Стол Киль ясень
Стол Бруклин 120 x 60 серебро
Стол Бруклин 120 x 60 золото
Стул полубарный Дейзи коричневый
Журнальный стол Инсигния 120 x 60 серебро
Консольный столик Инсигния 115 x 30 темный
Стул полубарный Лофт Альтрон
Стул обеденный Шанель прозрачный
Стул барный Хай-Тек коричневый
Скатерть Deco
Барный стол Четвинд
Стул Halmar dariusz, дуб сонома
Стул барный Over винтажно-коричневый
Стул барный Cotton серый
Стул Signal cherry velvet, зеленый
Стул Гаага синий
Стул Гаага красный
Стул Киви Диамант, коричневый
Чехол 08 из плотного спандекса
Чехол 35 из неплотного бифлекса
Стул Кроссбэк пластиковый красный
Диван офисный Тирон 160
Столик Лейден
Стул Кроссбэк белый/ желтый