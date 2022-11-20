Полубарный стул Chilli QB, светло-серый велюр/ черный каркас

15 оценок

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Полубарный стул Chilli QB, светло-серый велюр/ черный каркас

4.7
6 500 ₽
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Характеристики товара

Описание

Количество шт. в упаковке/ мест: 2 шт/ 2 кор

Вес брутто: 8.1

Объем: 0.152

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Основные характеристики

  • Объём упаковки0.4 м3
  • Высота940 мм
  • Длина660 мм
  • Ширина500 мм
  • Глубина440 мм
  • Вес9 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия

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15

Стул прозрачный барный Фокс 75 черный

Настоящее фото товара Стул-кресло Алекс-М, произведённого компанией ChiedoCover
7 290
Оптовая цена
13

Стул-кресло Алекс-М

Настоящее фото товара Стул Римио-М, произведённого компанией ChiedoCover
4 890
Оптовая цена
13

Стул Римио-М

Настоящее фото товара Стул Eames DSW DEEP, белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
6 690
Оптовая цена
15

Стул Eames DSW DEEP, белые ножки

Настоящее фото товара Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 240
8

Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный

Стул Хит 20мм с каретной стяжкой, золото, кожзам голубойНастоящее фото товара Стул Хит 20мм с каретной стяжкой, золото, кожзам голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от2 79016
3 290 ₽
11

Стул Хит 20мм с каретной стяжкой, золото, кожзам голубой

Стол складной Виктория 150Настоящее фото товара Стол складной Виктория 150, произведённого компанией ChiedoCover
6 590
Оптовая цена
16

Стол складной Виктория 150

Стол складной Виктория 120Настоящее фото товара Стол складной Виктория 120, произведённого компанией ChiedoCover
5 490
Оптовая цена
15

Стол складной Виктория 120

Стол складной Виктория 120 белый, чемоданНастоящее фото товара Стол складной Виктория 120 белый, чемодан, произведённого компанией ChiedoCover
5 490
Оптовая цена
10

Стол складной Виктория 120 белый, чемодан

Секция стульев Хит - золото, ромб зеленыйНастоящее фото товара Секция стульев Хит - золото, ромб зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
13

Секция стульев Хит - золото, ромб зеленый

Стул Chic крем-брюлеНастоящее фото товара Стул Chic крем-брюле, произведённого компанией ChiedoCover
9 300
Оптовая цена
14

Стул Chic крем-брюле

В наличии 285 шт.
Стул Bertoia полубарный черныйНастоящее фото товара Стул Bertoia полубарный черный, произведённого компанией ChiedoCover
13 99023
17 990 ₽Оптовая цена
7

Стул Bertoia полубарный черный

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Стул Bertoia Diamond, произведённого компанией ChiedoCover
от22 990
Оптовая цена
9

Стул Bertoia Diamond

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк с подлокотниками коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
10 490
Оптовая цена
14

Стул Кроссбэк с подлокотниками коричневый

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк зеленый патина, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена
11

Стул Кроссбэк зеленый патина

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк красный патина, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена
5

Стул Кроссбэк красный патина

Стул Luberon с патинойНастоящее фото товара Стул Luberon с патиной, произведённого компанией ChiedoCover
11 090
Оптовая цена
15

Стул Luberon с патиной

Настоящее фото товара Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб красный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
10

Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб красный

Настоящее фото товара Секция из 3 стульев Хит - серебро, ромб синий, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
6

Секция из 3 стульев Хит - серебро, ромб синий

Чехол S-74Настоящее фото товара Чехол S-74, произведённого компанией ChiedoCover
от650
6

Чехол S-74

Чехол S-41, журавинкаНастоящее фото товара Чехол S-41, журавинка, произведённого компанией ChiedoCover
от1 560
5

Чехол S-41, журавинка

Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 1800х900, 26мм, темный бук, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 390
15

Стол Лидер 2, 1800х900, 26мм, темный бук, черный

Стул Кроссбэк с белой подушкойНастоящее фото товара Стул Кроссбэк с белой подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
11

Стул Кроссбэк с белой подушкой

Стул Кьявари черный, деревянный - с белой подушкойНастоящее фото товара Стул Кьявари черный, деревянный - с белой подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
13

Стул Кьявари черный, деревянный - с белой подушкой

Стул Eames барный DSW оранжевыйНастоящее фото товара Стул Eames барный DSW оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
6 190
Оптовая цена
5

Стул Eames барный DSW оранжевый

Табурет ВегасНастоящее фото товара Табурет Вегас, произведённого компанией ChiedoCover
790
Оптовая цена
12

Табурет Вегас

Настоящее фото товара Стол Киль ясень, произведённого компанией ChiedoCover
от46 690
14

Стол Киль ясень

Стул барный Флэш черный, бронзовые ножкиНастоящее фото товара Стул барный Флэш черный, бронзовые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99028
10 990 ₽Оптовая цена
8

Стул барный Флэш черный, бронзовые ножки

В наличии 56 шт.
Стул барный Бомба серебристыйНастоящее фото товара Стул барный Бомба серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена
13

Стул барный Бомба серебристый

В наличии 31 шт.
Настоящее фото товара Стул барный Турин со спинкой коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 99014
14 990 ₽Оптовая цена
12

Стул барный Турин со спинкой коричневый

В наличии 37 шт.
Барный стол ХайткроссНастоящее фото товара Барный стол Хайткросс, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390
12

Барный стол Хайткросс

Настоящее фото товара Барная стойка Парсон, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от9 190
7

Барная стойка Парсон, черная

Стул Гаага синийНастоящее фото товара Стул Гаага синий, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
11

Стул Гаага синий

Настоящее фото товара Чехол 36 из плотного спандекса, произведённого компанией ChiedoCover
от1 120
11

Чехол 36 из плотного спандекса

Настоящее фото товара Чехол 46 из плотного спандекса, произведённого компанией ChiedoCover
от390
5

Чехол 46 из плотного спандекса

Стул Кроссбэк пластиковый белыйНастоящее фото товара Стул Кроссбэк пластиковый белый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 59027
8 990 ₽Оптовая цена
10Хит

Стул Кроссбэк пластиковый белый

В наличии 100 шт.
Chester диван лавситНастоящее фото товара Chester диван лавсит, произведённого компанией ChiedoCover
от180 790
Оптовая цена
12

Chester диван лавсит

Настоящее фото товара Барный стул Paskal бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 290
Оптовая цена
13

Барный стул Paskal бежевый

Стол обеденный КенморНастоящее фото товара Стол обеденный Кенмор, произведённого компанией ChiedoCover
от64 890
Оптовая цена
12

Стол обеденный Кенмор

Настоящее фото товара Стол Лидер 3, D1800, черный, орех, произведённого компанией ChiedoCover
от5 9907
6 390 ₽
12

Стол Лидер 3, D1800, черный, орех

В наличии 23 шт.
Стол обеденный КосланНастоящее фото товара Стол обеденный Кослан, произведённого компанией ChiedoCover
от56 390
Оптовая цена
11

Стол обеденный Кослан

Стол ЛарьякНастоящее фото товара Стол Ларьяк, произведённого компанией ChiedoCover
от67 190
Оптовая цена
15

Стол Ларьяк

Настоящее фото товара Стеновые панели, ясень, цвет орех, произведённого компанией ChiedoCover
от190
Оптовая цена
12

Стеновые панели, ясень, цвет орех

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк белый/ розовый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
6

Стул Кроссбэк белый/ розовый

Ковролин BlitzНастоящее фото товара Ковролин Blitz, произведённого компанией ChiedoCover
от1 500
Оптовая цена
8

Ковролин Blitz

Конфигурация складных столов №4Настоящее фото товара Конфигурация складных столов №4, произведённого компанией ChiedoCover
от19 050
Оптовая цена
14

Конфигурация складных столов №4

Конфигурация складных столов №5Настоящее фото товара Конфигурация складных столов №5, произведённого компанией ChiedoCover
19 050
Оптовая цена
8

Конфигурация складных столов №5

Стул Кроссбэк дерево, венгеНастоящее фото товара Стул Кроссбэк дерево, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
133Хит

Стул Кроссбэк дерево, венге

Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, кожзам темно-коричневый. Плотный поролон, произведённого компанией ChiedoCover
от2 240
15

Стул Хит 20мм - золото, кожзам темно-коричневый. Плотный поролон

В наличии 1 шт.
Стол-чемодан складной, коричневыйНастоящее фото товара Стол-чемодан складной, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99021
9 990 ₽Оптовая цена
6

Стол-чемодан складной, коричневый

В наличии 1 шт.
Стул барный Кадиллак бежевый, экокожаНастоящее фото товара Стул барный Кадиллак бежевый, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
6 690
Оптовая цена
13

Стул барный Кадиллак бежевый, экокожа

В наличии 31 шт.
Стул складной банкетный Lite, черныйНастоящее фото товара Стул складной банкетный Lite, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 49031
3 590 ₽Оптовая цена
10

Стул складной банкетный Lite, черный

В наличии 18 шт.
Настоящее фото товара Скатерть Дед мороз габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от720
Оптовая цена
9

Скатерть Дед мороз габардин

Настоящее фото товара Скатерть Tabatha зеленый, рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от790
Оптовая цена
7

Скатерть Tabatha зеленый, рогожка

Настоящее фото товара Скатерть Demina габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от750
Оптовая цена
6

Скатерть Demina габардин

Настоящее фото товара Диван Grand 3-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от51 490
Оптовая цена
12

Диван Grand 3-х местный

Настоящее фото товара Диван Grand 2-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от42 590
Оптовая цена
13

Диван Grand 2-х местный

Настоящее фото товара Модуль GRAND 2-х местный прямой, произведённого компанией ChiedoCover
от37 390
Оптовая цена
8

Модуль GRAND 2-х местный прямой

Стул Бар 1 /ПРНастоящее фото товара Стул Бар 1 /ПР, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена
13

Стул Бар 1 /ПР

Стул Бар 2 /МРДНастоящее фото товара Стул Бар 2 /МРД, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
Оптовая цена
7

Стул Бар 2 /МРД

Стул Кроссбэк, венге, патина белаяНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, венге, патина белая, произведённого компанией ChiedoCover
от6 390
11

Стул Кроссбэк, венге, патина белая

Стул Кроссбэк, венге, градиентНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, венге, градиент, произведённого компанией ChiedoCover
от6 390
109Хит

Стул Кроссбэк, венге, градиент

Стол обеденный раздвижной Virgo Настоящее фото товара Стол обеденный раздвижной Virgo , произведённого компанией ChiedoCover
от33 990
Оптовая цена
6

Стол обеденный раздвижной Virgo

Стол обеденный ТампаНастоящее фото товара Стол обеденный Тампа, произведённого компанией ChiedoCover
от46 99033
69 990 ₽Оптовая цена
8

Стол обеденный Тампа

В наличии 16 шт.
Стул барный Премьер молочныйНастоящее фото товара Стул барный Премьер молочный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 190
Оптовая цена
5

Стул барный Премьер молочный

В наличии 31 шт.
Стул барный Тиесто черныйНастоящее фото товара Стул барный Тиесто черный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 290
Оптовая цена
7

Стул барный Тиесто черный

В наличии 31 шт.
Настоящее фото товара Стул Форли красный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена
12

Стул Форли красный

Настоящее фото товара Барный стул крутящийся 5078 черный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 190
Оптовая цена
6

Барный стул крутящийся 5078 черный

Барный стул крутящийся 5078 коричнево-кремовыйНастоящее фото товара Барный стул крутящийся 5078 коричнево-кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 190
Оптовая цена
14

Барный стул крутящийся 5078 коричнево-кремовый

Настоящее фото товара Барный стул 9292, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390
Оптовая цена
9

Барный стул 9292

Настоящее фото товара Диван Geox, произведённого компанией ChiedoCover
от109 990
Оптовая цена
10

Диван Geox