Количество шт. в упаковке/ мест: 2 шт/ 2 кор
Вес брутто: 8.1
Объем: 0.152
Стол Лидер 2
Стул Хит 20мм с пюпитром - алюминиевый каркас
Чехол 42, габардин
Чехол на стул журавинка
Чехол для стола 03
Стол Лидер 9
Стол Лидер 1 с подставкой для ног
Чехол 14
Чехол для стола 08
Стул Хит 25мм - кожзам
Диван классический
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Стул Хит 20мм - золото, бежевый ромб
Стул Хит 25мм - золото, зеленая корона
Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый
Стул Хит 20мм - антик серебро, корона синяя
Стул Хит 20мм - антик золото на белом, рогожка бежевая
Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый
Стул Луи Гост Желтый, пластиковый
Стул Наполеон Прозрачный, пластиковый
Стул Феникс Прозрачный, пластиковый
Стул Хит 25мм - золото, корона красная
Стол Симбиоз №21
Стол Лидер 23 прямоугольный
Стул Хит 20мм Лайт - серебро, рогожка серая
Стул Хит 20мм - золото, рогожка фиолетовая
Стул уличный из реек сосны, темный
Стул Бостон 20мм - Лайт, антик серебро, кожзам черный
Стул Хит 20мм - золото, Chateau Losange rubis
Секция стульев 01
Стул Кьявари Оранжевый, деревянный
Стул Кьявари Телегрей, деревянный
Стул Кьявари Медный, деревянный
Стул Кьявари Серебро, деревянный
Стул Кьявари Бронза, деревянный
Стул Кьявари морилка Коричневый, деревянный
Стул Кьявари морилка Красное дерево, деревянный
Чехол 88 Premium
Чехол 95 Premium с подкладом
Чехол для стола 20
Чехол 03
Чехол 24, журавинка
Хит 20мм с подлокотниками - алюминиевый каркас
Чехол 106
Чехол 108
Стол Болонья 110
Стул Хит 25мм с подлокотниками с вышивкой - герб РФ
Стул Наполеон Серебро, пластиковый
Стул Наполеон Белый, пластиковый
Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый
Стул Кьявари Красный, пластиковый
Стул Кьявари Фиолетовый, пластиковый
Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый
Стул-кресло Венское
Стул-кресло Венское Классик, без подушки
Стул Кантри
Стул Era T с пюпитром
Стул Изо с пюпитром, красный
Стул Хит 20мм - золото, Лабиринт бежевый
Стул Хит 20мм - золото, Старт красный
Стул Хит 20мм - золото, Сабо черный
Стул Хит 20мм - золото, Лабиринт серый
Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг красный
Стол Лидер 1, орех, каркас - серебро
Стол Лидер 1 с регулировкой ножек по высоте
Стол Лидер 2, белый
Стол Лидер 3, белый
Стол Лидер 5, венге
Стол Лидер 9, белый
Стул Наполеон Золото, деревянный
Стул Венский, бук
Стул Tolix Soft барный Серебристый
Стул Такер, белый деревянный
Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 05
Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 18
Стул Ститч, вельвет изумрудный
Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый
Стул Dystopia Прозрачный, пластиковый
Стул Лили Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Бежевый, пластиковый
Стул Кристалл Прозрачный, пластиковый
Стул Кристалл Желтый, пластиковый
Стул Паризьен Голубой, пластиковый
Стул Во Фиолетовый, пластиковый
Стул Блиц Прозрачный, пластиковый
Стул Блиц Дымчатый, пластиковый
Стул Ницца с подлокотниками
Чехол 52 на стул Кьявари, бирюзовый
Чехол Е08 на стул Eames
Стул Принцесса Прозрачный, пластиковый
Стул Принц с подлокотниками Прозрачный, пластиковый
Стул Принцесса Дымчатый, пластиковый
Стул Принц Дымчатый, пластиковый
Стул Принц с подлокотниками Дымчатый, пластиковый
Стол Ария, белая столешница, черный каркас
Стул барный Малави белый
Стул Консек барный, мягкий, золотой
Табурет Лофт-11 барный с подножкой
Стул Самба М
Стул Самба с пюпитром
Кресло Балун PLZ-2
Стул Eames DAW белый
Стул Eames DAW голубой
Стул Eames DAR черный
Стул EAMES барный черный
Стул EAMES барный белый
Стул прозрачный Ванити серый
Барный стул Чарлес Гост
Секция многоместная ИЗО-4
Секция многоместная ИЗО-3
Секция многоместная СМ-3 на балке
Секция многоместная Кортес
Стул прозрачный барный Фокс 75 серый
Стул прозрачный барный Фокс 75 черный
Стул-кресло Алекс-М
Стул Римио-М
Стул Eames DSW DEEP, белые ножки
Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный
Стул Хит 20мм с каретной стяжкой, золото, кожзам голубой
Стол складной Виктория 150
Стол складной Виктория 120
Стол складной Виктория 120 белый, чемодан
Секция стульев Хит - золото, ромб зеленый
Стул Chic крем-брюле
Стул Bertoia полубарный черный
Стул Bertoia Diamond
Стул Кроссбэк с подлокотниками коричневый
Стул Кроссбэк зеленый патина
Стул Кроссбэк красный патина
Стул Luberon с патиной
Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб красный
Секция из 3 стульев Хит - серебро, ромб синий
Чехол S-74
Чехол S-41, журавинка
Стол Лидер 2, 1800х900, 26мм, темный бук, черный
Стул Кроссбэк с белой подушкой
Стул Кьявари черный, деревянный - с белой подушкой
Стул Eames барный DSW оранжевый
Табурет Вегас
Стол Киль ясень
Стул барный Флэш черный, бронзовые ножки
Стул барный Бомба серебристый
Стул барный Турин со спинкой коричневый
Барный стол Хайткросс
Барная стойка Парсон, черная
Стул Гаага синий
Чехол 36 из плотного спандекса
Чехол 46 из плотного спандекса
Стул Кроссбэк пластиковый белый
Chester диван лавсит
Барный стул Paskal бежевый
Стол обеденный Кенмор
Стол Лидер 3, D1800, черный, орех
Стол обеденный Кослан
Стол Ларьяк
Стеновые панели, ясень, цвет орех
Стул Кроссбэк белый/ розовый
Ковролин Blitz
Конфигурация складных столов №4
Конфигурация складных столов №5
Стул Кроссбэк дерево, венге
Стул Хит 20мм - золото, кожзам темно-коричневый. Плотный поролон
Стол-чемодан складной, коричневый
Стул барный Кадиллак бежевый, экокожа
Стул складной банкетный Lite, черный
Скатерть Дед мороз габардин
Скатерть Tabatha зеленый, рогожка
Скатерть Demina габардин
Диван Grand 3-х местный
Диван Grand 2-х местный
Модуль GRAND 2-х местный прямой
Стул Бар 1 /ПР
Стул Бар 2 /МРД
Стул Кроссбэк, венге, патина белая
Стул Кроссбэк, венге, градиент
Стол обеденный раздвижной Virgo
Стол обеденный Тампа
Стул барный Премьер молочный
Стул барный Тиесто черный
Стул Форли красный
Барный стул крутящийся 5078 черный
Барный стул крутящийся 5078 коричнево-кремовый
Барный стул 9292
Диван Geox