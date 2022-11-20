Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1040 мм
- Ширина500 мм
- Глубина600 мм
- Вес12 кг
- Материал каркасадерево
- Цветрозовый, белый
Стул Ницца барный
Стул Элис полубарный мятный
Стул Элис полубарный темно-синий
Стул барный Флэш черный, бронзовые ножки
Стул барный Флэш черный
Стул барный Libra зеленый
Стул барный Мартин черный
Стул барный Турин изумрудный
Стул барный Турин пудровый
Стул барный Орион черный
Стул Кроссбэк пластиковый белый
Стул Кроссбэк, светлый орех, с подушкой
Кресло пластиковое Cross XL, белый
Кресло пластиковое Cross XL, черный
Стул Кроссбэк, береза/ груша
Стул Кроссбэк с подлокотниками, береза/ темный орех
Кресло Бомбей
Барный стул Молли 10, красный
Барный стул Молли 9, серый
Барный стул Молли 8, белый
Барный стул Молли 7, песочный
Полубарный стул Mint, коричневый, с белой строчкой
Стул Tolix барный серебристый матовый