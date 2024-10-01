Товар в корзине. Перейти
Полубарный стул ERYK серый - фото 1Полубарный стул ERYK серый - фото 2

Полубарный стул ERYK серый

Артикул: CH-057-321
9 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Элис полубарный, темно-синий, 65 см для кухни
Фотография товара Стул Элис полубарный, темно-синий, 65 см для кухни от компании ChiedoCover.
Следующий Стул барный Флэш черный
Фотография товара Стул барный Флэш черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина530 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота670 мм
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Вес упаковки6.60 кг

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Тони, гобелен синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тони, гобелен синий, произведённого компанией ChiedoCover
от9 590

Стул Тони, гобелен синий

68
Распродажа
Фотография товара Стул Safir от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Safir, произведённого компанией ChiedoCover
от4 59010
5 090 ₽

Стул Safir

98
Фотография товара Стул Меган, велюр с ромбами зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Меган, велюр с ромбами зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
Оптовая цена

Стул Меган, велюр с ромбами зеленый

66
Фотография товара Стул Одди, велюр коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Одди, велюр коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
Оптовая цена

Стул Одди, велюр коричневый

79
В наличии 1 шт.В пути 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Chilly велюр серо-голубой/ белые ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Chilly велюр серо-голубой/ белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от4 49042
7 690 ₽Оптовая цена

Стул Chilly велюр серо-голубой/ белые ножки

75
В наличии 2 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул барный Berlin, кремовый, экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Berlin, кремовый, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
10 09023
13 090 ₽Оптовая цена

Стул барный Berlin, кремовый, экокожа

95
В наличии 15 шт.
Фотография товара Стул полубарный Логан велюр фисташковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Логан велюр фисташковый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена

Стул полубарный Логан велюр фисташковый

50
Фотография товара Стул Leo кофейный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Leo кофейный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790
Оптовая цена

Стул Leo кофейный

75
В наличии 10 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Oxville, голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Oxville, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от8 4907
9 090 ₽Оптовая цена

Стул Oxville, голубой

58
В наличии 334 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Ruby, велюр желтый, каркас бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ruby, велюр желтый, каркас бук, произведённого компанией ChiedoCover
от4 9902
5 090 ₽

Стул Ruby, велюр желтый, каркас бук

13

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Marco, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Marco, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена

Стул Marco, серый

53
В наличии 62 шт.
Фотография товара Стул Авантон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Авантон, произведённого компанией ChiedoCover
от14 490
Оптовая цена

Стул Авантон

45
В наличии 30 шт.
Фотография товара Стул Азбрук, розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Азбрук, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 390
Оптовая цена

Стул Азбрук, розовый

50
В наличии 5 шт.
Фотография товара Барный стул Camp красная кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Camp красная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена

Барный стул Camp красная кожа

123
В наличии 37 шт.
Фотография товара Барный стул Malibu красный глянец от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Malibu красный глянец, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена

Барный стул Malibu красный глянец

123
В наличии 32 шт.
Фотография товара Барный стул Time Brown Vintage от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Time Brown Vintage, произведённого компанией ChiedoCover
6 790
Оптовая цена

Барный стул Time Brown Vintage

88
Фотография товара Стул на колесах Sephi Roll, розовая экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул на колесах Sephi Roll, розовая экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
3 990
Оптовая цена

Стул на колесах Sephi Roll, розовая экокожа

63
В наличии 19 шт.

Другие товары из раздела красивые стулья

Фотография товара Стул Инклес темно-зеленый / черный глянец от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Инклес темно-зеленый / черный глянец, произведённого компанией ChiedoCover
от11 190
Оптовая цена

Стул Инклес темно-зеленый / черный глянец

36
В наличии 8 шт.
Фотография товара Стул Логан велюр изумрудный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Логан велюр изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
6 690

Стул Логан велюр изумрудный

31
В наличии 2 шт.В пути 24 шт.
Фотография товара Стул Логан велюр коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Логан велюр коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
6 690
Оптовая цена

Стул Логан велюр коричневый

43
В пути 24 шт.
Фотография товара Стул Логан велюр молочный белые ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Логан велюр молочный белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
6 690

Стул Логан велюр молочный белые ножки

41
В наличии 2 шт.В пути 48 шт.
Фотография товара Стул Логан велюр пыльно-сиреневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Логан велюр пыльно-сиреневый, произведённого компанией ChiedoCover
6 690
Оптовая цена

Стул Логан велюр пыльно-сиреневый

42
В наличии 1 шт.В пути 48 шт.
Фотография товара Стул Логан велюр светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Логан велюр светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
6 690
Оптовая цена

Стул Логан велюр светло-серый

45
В наличии 186 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул барный Валенсия SN велюр серый золотые ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Валенсия SN велюр серый золотые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99028
10 990 ₽Оптовая цена

Стул барный Валенсия SN велюр серый золотые ножки

59
В наличии 60 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Стул Турмалин NEW, велюр Brabus 02, каркас металл под золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Турмалин NEW, велюр Brabus 02, каркас металл под золото, произведённого компанией ChiedoCover
от13 590

Стул Турмалин NEW, велюр Brabus 02, каркас металл под золото

6
Фотография товара Полубарный стул ERYK от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полубарный стул ERYK , произведённого компанией ChiedoCover
от9 490
Оптовая цена

Полубарный стул ERYK

13
В наличии 77 шт.
Фотография товара Полубарный стул ERYK бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полубарный стул ERYK бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 490
Оптовая цена

Полубарный стул ERYK бежевый

14
В наличии 14 шт.

Товар в корзине

Полубарный стул ERYK серый
Полубарный стул ERYK серый
от 9 490
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Marco, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Marco, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена

Стул Marco, серый

53
В наличии 62 шт.
Фотография товара Стул Авантон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Авантон, произведённого компанией ChiedoCover
от14 490
Оптовая цена

Стул Авантон

45
В наличии 30 шт.
Фотография товара Стул Азбрук, розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Азбрук, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 390
Оптовая цена

Стул Азбрук, розовый

50
В наличии 5 шт.
Фотография товара Барный стул Camp красная кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Camp красная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена

Барный стул Camp красная кожа

123
В наличии 37 шт.