Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота970 мм
- Высота до сиденья630 мм
- Ширина510 мм
- Глубина580 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьявелюр
- Страна изготовленияРоссия
- Цветзеленый, черный
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Полубарный стул Хофман светло-коричневый велюр/ черный каркас
Полубарный стул Хофман темно-серый велюр/ черный каркас
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Кресло пластиковое Cross XL, черный