Полубарный стул Хофман, светло-бежевый велюр/ черный каркас
7 450 ₽
Количество шт. в упаковке/мест: 2 шт/ 1 кор
Вес брутто: 7.3
Объем: 0,1
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