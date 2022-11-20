Полубарный стул Хофман, светло-бежевый велюр/ черный каркас

5 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Полубарный стул Хофман, светло-бежевый велюр/ черный каркас

4.3
7 450 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Полубарный стул Нирвана, светло- бежевый велюр/ черный каркас
Полубарный стул Нирвана, светло- бежевый велюр/ черный каркас
Следующий Полубарный стул Хофман, светло-коричневыйвелюр/ черный каркас
Полубарный стул Хофман, светло-коричневыйвелюр/ черный каркас

Характеристики товара

Описание

Количество шт. в упаковке/мест: 2 шт/ 1 кор

Вес брутто: 7.3

Объем: 0,1

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Цветбежевый
  • Высота970 мм
  • Ширина510 мм
  • Глубина580 мм
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл

С этим товаром покупают

Стул Кроссбэк темно-красныйНастоящее фото товара Стул Кроссбэк темно-красный, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
13

Стул Кроссбэк темно-красный

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк красный патина, произведённого компанией ChiedoCover
7 790
Оптовая цена
5

Стул Кроссбэк красный патина

Стул Кроссбэк пластиковый черныйНастоящее фото товара Стул Кроссбэк пластиковый черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 49026
5 990 ₽Оптовая цена
13

Стул Кроссбэк пластиковый черный

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Стул Кроссбэк белый/ красный, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
12

Стул Кроссбэк белый/ красный

Стул Кроссбэк дерево, венгеНастоящее фото товара Стул Кроссбэк дерево, венге, произведённого компанией ChiedoCover
3 89014
4 490 ₽Оптовая цена
19Хит

Стул Кроссбэк дерево, венге

Кресло пластиковое Cross XL, оливковыйНастоящее фото товара Кресло пластиковое Cross XL, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена
15

Кресло пластиковое Cross XL, оливковый

Стул Кроссбэк, береза/ черныйНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, береза/ черный, произведённого компанией ChiedoCover
7 790
Оптовая цена
7

Стул Кроссбэк, береза/ черный

Другие товары из раздела

Барная стойка Парсон, белый мраморНастоящее фото товара Барная стойка Парсон, белый мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
13 290
5

Барная стойка Парсон, белый мрамор

Настоящее фото товара Стул-кресло Венское с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена
11

Стул-кресло Венское с подушкой

Барный стул Невада винтажный моккоНастоящее фото товара Барный стул Невада винтажный мокко, произведённого компанией ChiedoCover
от6 450
Оптовая цена
5

Барный стул Невада винтажный мокко

Настоящее фото товара Стул барный Фокс 75 красный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена
10

Стул барный Фокс 75 красный

Настоящее фото товара Стул барный Фокс 75 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена
14

Стул барный Фокс 75 белый

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк с подлокотниками белый, произведённого компанией ChiedoCover
9 590
Оптовая цена
12

Стул Кроссбэк с подлокотниками белый

Стул Цезарь-бНастоящее фото товара Стул Цезарь-б, произведённого компанией ChiedoCover
16 450
Оптовая цена
10

Стул Цезарь-б