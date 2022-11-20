Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота970 мм
- Высота до сиденья630 мм
- Ширина510 мм
- Глубина580 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьявелюр
- Страна изготовленияРоссия
- Цветсиний, черный
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Стул барный Фокс 75 белый
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Стул барный Rainbow
Стул барный Color
Стул Кроссбэк с подлокотниками коричневый
Стул Кроссбэк зеленый патина
Стул Кроссбэк белый/ розовый
Стул Кроссбэк белый/ красный
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Стул Кроссбэк, береза/ груша