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Полубарный стул Лесной бежевый

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Барный стул Лесной бежевый

Характеристики товара

Описание

Cтул Лесной высотой 100 см - Предмет ручной работы из эвкалиптового дерева с натуральной отделкой. Каждый стул имеет свои уникальные прожилки и оттенки, благодаря тому, что он из цельного дерева, поэтому он эксклюзивен и неповторим. Для создания конструкции также использовались ручные методы столярных изделий, такие как гибка паровой древесины. Стул бежевого цвета также оплетен вручную, сочетая круглую и плоскую веревку, что делает его более равномерным и устойчивым.
Цвета отделки указываются в соответствии с каталогом производителя. Допускается незначительное отклонение в цвете, обусловленное техническими особенностями цветопередачи фотографий.

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Основные характеристики

  • Высота1000 мм
  • Высота до сиденья690 мм
  • Ширина520 мм
  • Длина540 мм
  • Глубина520 мм
  • Вес6 кг

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки560 мм
  • Высота упаковки1100 мм
  • Глубина упаковки680 мм
  • Объём упаковки0.42 м3
  • Вес упаковки7.50 кг

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