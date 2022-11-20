Композиция полубарного стула "Линц" – традиционная для этого вида изделий, стремительная и лаконичная. Удобная опора для ног в сочетании с достаточно высокой спинкой делают мебель максимально комфортной. Но изюминка стула – филигранный резной декор, придающий ножкам дополнительную стройность и элегантность.
Материал: массив бука
Ширина: 560
Глубина: 550
Высота: 1090мм
Высота сидения: 630мм
Стул Версаль белый, черный каркас
Стул Версаль дерево, стальной каркас
Стул Версаль черный, белый каркас
Стул Версаль дерево, белый каркас
Стул Версаль белый, белый каркас
Стул Версаль белый, стальной каркас
Стул Версаль черный, стальной каркас
Стул Родез белый
Стул Родез черный
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Стул полубарный Лилиан, вельвет темно-бирюзовый
Стул полубарный Лилиан, вельвет темно-синий
Стол Лидер 4
Стол Лидер 6
Стол Лидер 9