Полубарный стул Линц

14 оценок

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Полубарный стул Линц

4.7
19 490 ₽
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Полубарный стул Версаль

Характеристики товара

Описание

Композиция полубарного стула "Линц" – традиционная для этого вида изделий, стремительная и лаконичная. Удобная опора для ног в сочетании с достаточно высокой спинкой делают мебель максимально комфортной. Но изюминка стула – филигранный резной декор, придающий ножкам дополнительную стройность и элегантность.

Материал: массив бука
Ширина: 560
Глубина: 550
Высота: 1090мм
Высота сидения: 630мм

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Популярные варианты обивки

Слоновая костьСлоновая кость
0909
221/08 мальборо221/08 мальборо
LilacLilac
Montana 273Montana 273
WhiteWhite
CreamCream
666666
0404
ecruecru
chocolatechocolate
1414
88
4141
2626
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