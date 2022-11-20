Полубарный стул Marcel, микрофирба темно-коричневый

10 оценок

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Полубарный стул Marcel, микрофирба темно-коричневый

4.1
6 950 ₽
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Характеристики товара

Описание

Количество шт. в упаковке/мест: 2 шт/ 1 кор

Вес брутто: 8,25

Объем: 0,08

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Основные характеристики

  • Цветкоричневый
  • Высота950 мм
  • Ширина510 мм
  • Глубина600 мм
  • Материал сиденьямикрофибра
  • Материал каркасаметалл

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