Полубарный стул Marcel, микрофирба темно-коричневый
6 950 ₽
Количество шт. в упаковке/мест: 2 шт/ 1 кор
Вес брутто: 8,25
Объем: 0,08
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