Полубарный стул Marcel, велюр латте

5 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Полубарный стул Marcel, велюр латте

4.8
6 950 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Полубарный стул Marcel, серый велюр
Полубарный стул Marcel, серый велюр
Следующий Полубарный стул Marcel, велюр розовый
Полубарный стул Marcel, велюр розовый

Характеристики товара

Описание

Количество шт. в упаковке/мест: 2 шт/ 1 кор

Вес брутто: 8,25

Объем: 0,08

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Цветкоричневый
  • Высота950 мм
  • Ширина510 мм
  • Глубина600 мм
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул Piemonte, произведённого компанией ChiedoCover
7 090
Оптовая цена
14

Стул Piemonte

Стул Кроссбэк пластиковый черныйНастоящее фото товара Стул Кроссбэк пластиковый черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 49026
5 990 ₽Оптовая цена
13

Стул Кроссбэк пластиковый черный

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Стул Кроссбэк белый/ фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
15

Стул Кроссбэк белый/ фиолетовый

Стул Кроссбэк дерево, венгеНастоящее фото товара Стул Кроссбэк дерево, венге, произведённого компанией ChiedoCover
3 89014
4 490 ₽Оптовая цена
19Хит

Стул Кроссбэк дерево, венге

Стул Кроссбэк, светлый орех, с подушкойНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, светлый орех, с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
4 09013
4 690 ₽Оптовая цена
10

Стул Кроссбэк, светлый орех, с подушкой

Стул Кроссбэк, старинный орехНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
3 89014
4 490 ₽Оптовая цена
12Хит

Стул Кроссбэк, старинный орех

Стул пластиковый Cross, бежевыйНастоящее фото товара Стул пластиковый Cross, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690
Оптовая цена
5

Стул пластиковый Cross, бежевый

Другие товары из раздела

Полубарный стул Marcel, велюр зеленыйНастоящее фото товара Полубарный стул Marcel, велюр зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
6 950
Оптовая цена
12

Полубарный стул Marcel, велюр зеленый

В наличии 194 шт.
Полубарный стул Marcel, микрофирба темно-серыйНастоящее фото товара Полубарный стул Marcel, микрофирба темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
6 950
Оптовая цена
7

Полубарный стул Marcel, микрофирба темно-серый

В наличии 162 шт.
Полубарный стул Marcel, микрофирба темно-коричневыйНастоящее фото товара Полубарный стул Marcel, микрофирба темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
6 950
Оптовая цена
10

Полубарный стул Marcel, микрофирба темно-коричневый

В наличии 200 шт.
Настоящее фото товара Стул-кресло Венское с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена
11

Стул-кресло Венское с подушкой

Барный стул Невада винтажный моккоНастоящее фото товара Барный стул Невада винтажный мокко, произведённого компанией ChiedoCover
от6 450
Оптовая цена
5

Барный стул Невада винтажный мокко

Настоящее фото товара Стул барный Фокс 75 красный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена
10

Стул барный Фокс 75 красный

Настоящее фото товара Стул барный Фокс 75 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена
14

Стул барный Фокс 75 белый

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк с подлокотниками белый, произведённого компанией ChiedoCover
9 590
Оптовая цена
12

Стул Кроссбэк с подлокотниками белый

Стул Цезарь-бНастоящее фото товара Стул Цезарь-б, произведённого компанией ChiedoCover
16 450
Оптовая цена
10

Стул Цезарь-б