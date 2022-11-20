Полубарный стул Nepal PB, графит велюр/ черный каркас
7 200 ₽
Количество шт. в упаковке/мест: 2 шт/ 2 кор
Вес брутто: 6,5
Объем: 0,15
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